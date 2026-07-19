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19. júla 2026
Súboj generácií – Messi proti Yamalovi. Mladík chce vyhrať MS ako tínedžer a pridať sa k Pelému a Mbappému – FOTO
Tagy: Finále MS vo futbale 2026 Rekordy
Yamal sa zranil pred MS a dokonca sa objavili pochybnosti o tom, či sa vôbec turnaja zúčastní, keďže vynechal koniec sezóny s Barcelonou. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stane najstarším hráčom ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Yamal sa zranil pred MS a dokonca sa objavili pochybnosti o tom, či sa vôbec turnaja zúčastní, keďže vynechal koniec sezóny s Barcelonou.
Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stane najstarším hráčom v poli, ktorý sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta. Španiel Lamine Yamal sa naopak snaží pridať k elitnej skupine tínedžerskych víťazov na MS.
Zápas na štadióne MetLife bude prvým stretnutím medzi kapitánom juhoamerického výberu a hráčom, ktorý ho nahradil ako nový idol FC Barcelona.
Jediným hráčom, ktorý sa predstavil v súboji o titul vo veku staršom ako Messi, je Dino Zoff, taliansky brankár, ktorý mal 40 rokov v roku 1982.
Yamal, na rozdiel od neho, dovŕšil 19 rokov len v pondelok 13. júla, deň predtým, ako Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 v semifinále. Všetko sa pre mladíka, ktorý debutoval za Barcelonu v 15 rokov, dialo závratnou rýchlosťou.
Jeho prvý štart za Španielsko prišiel, keď mal 16 rokov, a práve oslávil svoje 17. narodeniny, keď pomohol zdolať Anglicko vo finále Eura 2024 – a bol vyhlásený za najlepšieho mladého hráča na turnaji.
Yamal bol v minuloročnom hodnotení Zlatej lopty druhý za Ousmaneom Dembélém a teraz má príležitosť pridať sa k vybranej skupine hráčov, ktorí vyhrali svetový šampionát ako tínedžeri.
"V 19 rokoch je globálnou ikonou a má šancu urobiť niečo historické, hoci urobíme všetko pre to, aby sme ho zastavili," povedal Messi pred finále.
Yamal sa zranil pred MS a dokonca sa objavili pochybnosti o tom, či sa vôbec turnaja zúčastní, keďže vynechal koniec sezóny s Barcelonou.
"Bál som sa, že by to mohlo byť vážne, a predovšetkým, že aj keby to nebolo vážne, mohol by som prísť o účasť na svetovom šampionáte," priznal nádejný mladík.
V úvodnom zápase Španielska s Kapverdami bol využitým náhradníkom a po prvom polčase bol vystriedaný pri víťazstve nad Saudskou Arábiou 4:0, hoci skóroval.
Odvtedy zakaždým nastúpil v základnej zostave, aj keď výkony neboli úplne perfektné. "La Furia Roja" akoby hľadala svoju priamočiarosť, ktorá ju na Eure 2024 urobila nesmrteľnou, no v priebehu podujatia na MS ju našla a ničí jedného súpera za druhým.
V 19 rokoch a šiestimi dňami bude Yamal tretím najmladším hráčom, ktorý sa predstaví vo finále svetového šampionátu. Jeho spoluhráč Pau Cubarsí, ktorý je o šesť mesiacov starší, za ním veľmi nezaostáva.
Tréner Španielska Luis de la Fuente opísal mladú hviezdu ako "génia" v rovnakej kategórii ako Salvador Dalí alebo Michelangelo.
Jedinými hráčmi, ktorí sa predstavili vo finále MS v mladšom veku, sú Pelé, ktorý mal 17 rokov a 249 dní, keď strelil dva góly v zápase Brazílie proti Švédsku v roku 1958, a Giuseppe Bergomi. Ten mal 18 rokov, keď hral pri triumfe Talianska nad Západným Nemeckom v roku 1982.
Doteraz iba osem hráčov vyhralo majstrovstvá sveta ako tínedžeri, zatiaľ čo Pelé a Kylian Mbappé sú jediní, ktorí tam skórovali pred dovŕšením 20 rokov. Francúz mal vtedy iba 19 a hneď sa radoval z titulu.
Teraz Yamal dúfa, že zmarí Messiho nádeje stať sa druhýkrát majstrom sveta a tým sa pevne etablovať ako ďalšia skutočná globálna superhviezda tohto športu.
Je pozoruhodné, že stoja proti sebe, takmer dve desaťročia po tom, čo bol 20-ročný Argentínčan vyfotografovaný, ako kúpe päťmesačného Yamala v modrej plastovej vani v rámci fotenia pre kalendár UNICEF.
"Táto fotografia je neuveriteľná," priblížil Messi. "Yamal verzus Messi - to je budúcnosť proti minulosti, prítomnosti, budúcnosti a všetkým vekom," trefne poznamenal bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry, víťaz majstrovstiev sveta 1998, ktorý mal vtedy rovných 20 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Súboj generácií – Messi proti Yamalovi. Mladík chce vyhrať MS ako tínedžer a pridať sa k Pelému a Mbappému – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stane najstarším hráčom v poli, ktorý sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta. Španiel Lamine Yamal sa naopak snaží pridať k elitnej skupine tínedžerskych víťazov na MS.
Zápas na štadióne MetLife bude prvým stretnutím medzi kapitánom juhoamerického výberu a hráčom, ktorý ho nahradil ako nový idol FC Barcelona.
Jediným hráčom, ktorý sa predstavil v súboji o titul vo veku staršom ako Messi, je Dino Zoff, taliansky brankár, ktorý mal 40 rokov v roku 1982.
Yamal, na rozdiel od neho, dovŕšil 19 rokov len v pondelok 13. júla, deň predtým, ako Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 v semifinále. Všetko sa pre mladíka, ktorý debutoval za Barcelonu v 15 rokov, dialo závratnou rýchlosťou.
Jeho prvý štart za Španielsko prišiel, keď mal 16 rokov, a práve oslávil svoje 17. narodeniny, keď pomohol zdolať Anglicko vo finále Eura 2024 – a bol vyhlásený za najlepšieho mladého hráča na turnaji.
Yamal bol v minuloročnom hodnotení Zlatej lopty druhý za Ousmaneom Dembélém a teraz má príležitosť pridať sa k vybranej skupine hráčov, ktorí vyhrali svetový šampionát ako tínedžeri.
Zranil sa
"V 19 rokoch je globálnou ikonou a má šancu urobiť niečo historické, hoci urobíme všetko pre to, aby sme ho zastavili," povedal Messi pred finále.
Yamal sa zranil pred MS a dokonca sa objavili pochybnosti o tom, či sa vôbec turnaja zúčastní, keďže vynechal koniec sezóny s Barcelonou.
"Bál som sa, že by to mohlo byť vážne, a predovšetkým, že aj keby to nebolo vážne, mohol by som prísť o účasť na svetovom šampionáte," priznal nádejný mladík.
Tretí najmladší
V úvodnom zápase Španielska s Kapverdami bol využitým náhradníkom a po prvom polčase bol vystriedaný pri víťazstve nad Saudskou Arábiou 4:0, hoci skóroval.
Odvtedy zakaždým nastúpil v základnej zostave, aj keď výkony neboli úplne perfektné. "La Furia Roja" akoby hľadala svoju priamočiarosť, ktorá ju na Eure 2024 urobila nesmrteľnou, no v priebehu podujatia na MS ju našla a ničí jedného súpera za druhým.
V 19 rokoch a šiestimi dňami bude Yamal tretím najmladším hráčom, ktorý sa predstaví vo finále svetového šampionátu. Jeho spoluhráč Pau Cubarsí, ktorý je o šesť mesiacov starší, za ním veľmi nezaostáva.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/futbal-zapas-francuzsko-spanielsko-v-semifinale-ms-vo-futbale-2026-fotografie/">Futbal: Zápas Francúzsko – Španielsko v semifinále MS vo futbale 2026 (fotografie)
Doterajšie rekordy
Tréner Španielska Luis de la Fuente opísal mladú hviezdu ako "génia" v rovnakej kategórii ako Salvador Dalí alebo Michelangelo.
Jedinými hráčmi, ktorí sa predstavili vo finále MS v mladšom veku, sú Pelé, ktorý mal 17 rokov a 249 dní, keď strelil dva góly v zápase Brazílie proti Švédsku v roku 1958, a Giuseppe Bergomi. Ten mal 18 rokov, keď hral pri triumfe Talianska nad Západným Nemeckom v roku 1982.
Doteraz iba osem hráčov vyhralo majstrovstvá sveta ako tínedžeri, zatiaľ čo Pelé a Kylian Mbappé sú jediní, ktorí tam skórovali pred dovŕšením 20 rokov. Francúz mal vtedy iba 19 a hneď sa radoval z titulu.
Budúcnosť proti minulosti
Teraz Yamal dúfa, že zmarí Messiho nádeje stať sa druhýkrát majstrom sveta a tým sa pevne etablovať ako ďalšia skutočná globálna superhviezda tohto športu.
Je pozoruhodné, že stoja proti sebe, takmer dve desaťročia po tom, čo bol 20-ročný Argentínčan vyfotografovaný, ako kúpe päťmesačného Yamala v modrej plastovej vani v rámci fotenia pre kalendár UNICEF.
"Táto fotografia je neuveriteľná," priblížil Messi. "Yamal verzus Messi - to je budúcnosť proti minulosti, prítomnosti, budúcnosti a všetkým vekom," trefne poznamenal bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry, víťaz majstrovstiev sveta 1998, ktorý mal vtedy rovných 20 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Súboj generácií – Messi proti Yamalovi. Mladík chce vyhrať MS ako tínedžer a pridať sa k Pelému a Mbappému – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finále MS vo futbale 2026 Rekordy
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