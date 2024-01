Transparency odštartovala monitoring prezidentských volieb, Korčok leje do inzercie na Facebooku stovky eur denne

Verejnosť nemôže sledovať kampaňové príjmy a výdavky

Zákon o financovaní politických strán

Korčokova ostrá kampaň

22.1.2024 (SITA.sk) - Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) odštartovala monitoring prezidentských volieb, v rámci ktorého sa bude snažiť ustrážiť transparentnosť a férovosť súperenia jednotlivých kandidátov.Ako ďalej mimovládka pripomenula na sociálnej sieti, na kampaň môžu kandidáti minúť maximálne pol milióna eur, čo je šesťnásobne nižší strop v porovnaní s parlamentnými voľbami, kde mali strany k dispozícii až tri milióny.V tejto súvislosti TIS poukazuje nato, že jeden z favoritov volieb, šéf parlamentu a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini stále nenahlásil ministerstvu vnútra svoj transparentný účet a nepodarilo sa ho nájsť ani na weboch bánk. Verejnosť tak zatiaľ nemôže sledovať jeho kampaňové príjmy a výdavky.„Nie je tak zatiaľ jasné ani to, z čoho chce Pellegrini kampaň odfinancovať. Jeho strana mu nemôže darovať nič z miliónov, ktoré získala od štátu za vlaňajšie parlamentné voľby. Nedovoľuje to zákon o financovaní politických strán," zdôraznila TIS s tým, že prezidentských kandidátov na to na webe upozorňuje ministerstvo vnútra.„Zákaz darovania štátnych príspevkov politickými stranami nám potvrdila aj riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová ," uviedla organizácia.Hlas podľa TIS môže svojho straníckeho šéfa podporiť jedine z nových členských príspevkov, nových darov členov a sympatizantov alebo pomocou novej pôžičky či úveru.„O takýchto príjmoch na svojej stránke neinformuje. Hlas sme sa na transparentný účet aj financovanie kampane ich šéfa opýtali, odpoveď zatiaľ nemáme," uviedla mimovládna organizácia.Pellegriniho hlavnému súperovi Ivanovi Korčokovi sa podľa TIS doposiaľ podarilo vyzbierať 370-tisíc eur, ktoré mu najmä prostredníctvom malých darov poslalo 2 300 sympatizantov.„Korčokovi už beží ostrá kampaň na internete, kde leje do inzercie na sociálnej sieti Facebok stovky eur denne," informoval TIS.Inzerciu na Facebooku má podľa Transparency aj Pellegrini, pričom podľa informácií prevádzkovateľa tejto sociálnej siete tu investoval od 11. januára 182 eur.„Tie však nezaplatil on, ale strana Hlas. Vystupuje v nich z pozície predsedu parlamentu alebo predsedu vládnej strany, v dvoch sa však zastáva slovenského hokejového brankára Júliusa Hudáčka , ktorý má problémy pre účinkovanie v ruskej KHL . To už naozaj môže pôsobiť ako kampaňové vyjadrenie, ktoré by mali kandidáti podporovať politickou inzerciou platenou cez transparentný účet," dodala TIS.