|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2025
Nezamestnanosť mladých ľudí prekračuje európsky priemer, východ Slovenska je na tom najhoršie
Na Slovensku zostáva problémom vysoká nezamestnanosť mladých. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v júli bez ...
Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku zostáva problémom vysoká nezamestnanosť mladých. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v júli bez práce 21-tisíc ľudí do 25 rokov, čo znamená, že približne každý siedmy absolvent strednej či vysokej školy sa nedokáže zamestnať.
Miera nezamestnanosti mladých dosiahla 15,6 %, teda viac než je európsky priemer na úrovni 14,4 %, vyplýva z dát Eurostatu. Slovensko sa tak ocitá v skupine menej úspešných krajín, približne na úrovni Bulharska.
Najkritickejšia situácia je na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji, kde sa problém mladých bez práce prelína s dlhodobo vysokou regionálnou nezamestnanosťou. „Nezamestnanosť mladých je stále pomerne vysoká a pretrváva u nás ako dlhodobý problém. A to najmä v sociálno-ekonomicky slabších regiónoch a vylúčených komunitách negatívne zasiahnutých generačnou chudobou,“ uviedol hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Zarážajúce podľa neho je, že podľa štatistík úradu práce sa približne deväťtisíc mladých ľudí nedokázalo zamestnať ani dva roky po skončení školy, pričom časť z nich má vysokoškolský diplom. Problém spočíva aj v nedostatku praktických zručností. Zamestnávatelia očakávajú, že absolventi prídu pripravení nielen po teoretickej stránke, ale aj s pracovnými návykmi. Dôležitou cestou, ako zlepšiť vyhliadky mladých na trhu práce, sú preto odborné stáže už počas štúdia.
Skúsenosti z praxe ukazujú, že študenti, ktorí sa zapoja do trainee programov, majú väčšiu šancu na stabilné zamestnanie. „Firma je pre absolventov často úplne prvým kontaktom s realitou, a preto je výhodné, keď majú šancu okúsiť to ešte kým študujú,“ vysvetľuje riaditeľ Odboru ľudských zdrojov v ČSOB Martin Dobiáš.
Dodáva, že trainee program banky prináša mladým nielen pracovné skúsenosti, ale aj možnosť rotácie medzi rôznymi oddeleniami či kariérny koučing. Až 80 % účastníkov podľa neho dostane po skončení stáže ponuku na trvalé miesto.
V čase, keď Slovensko hľadá cesty k zníženiu nezamestnanosti mladých, sa teda stážové programy ukazujú ako kľúčový most medzi školou a praxou. Pre firmy predstavujú investíciu do budúcich zamestnancov, pre absolventov šancu prekonať bariéru prvého pracovného miesta a dostať sa k stabilnej kariére.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť mladých ľudí prekračuje európsky priemer, východ Slovenska je na tom najhoršie © SITA Všetky práva vyhradené.
Miera nezamestnanosti mladých dosiahla 15,6 %, teda viac než je európsky priemer na úrovni 14,4 %, vyplýva z dát Eurostatu. Slovensko sa tak ocitá v skupine menej úspešných krajín, približne na úrovni Bulharska.
Regionálna nezamestnanosť
Najkritickejšia situácia je na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji, kde sa problém mladých bez práce prelína s dlhodobo vysokou regionálnou nezamestnanosťou. „Nezamestnanosť mladých je stále pomerne vysoká a pretrváva u nás ako dlhodobý problém. A to najmä v sociálno-ekonomicky slabších regiónoch a vylúčených komunitách negatívne zasiahnutých generačnou chudobou,“ uviedol hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Zarážajúce podľa neho je, že podľa štatistík úradu práce sa približne deväťtisíc mladých ľudí nedokázalo zamestnať ani dva roky po skončení školy, pričom časť z nich má vysokoškolský diplom. Problém spočíva aj v nedostatku praktických zručností. Zamestnávatelia očakávajú, že absolventi prídu pripravení nielen po teoretickej stránke, ale aj s pracovnými návykmi. Dôležitou cestou, ako zlepšiť vyhliadky mladých na trhu práce, sú preto odborné stáže už počas štúdia.
Trainee programy
Skúsenosti z praxe ukazujú, že študenti, ktorí sa zapoja do trainee programov, majú väčšiu šancu na stabilné zamestnanie. „Firma je pre absolventov často úplne prvým kontaktom s realitou, a preto je výhodné, keď majú šancu okúsiť to ešte kým študujú,“ vysvetľuje riaditeľ Odboru ľudských zdrojov v ČSOB Martin Dobiáš.
Dodáva, že trainee program banky prináša mladým nielen pracovné skúsenosti, ale aj možnosť rotácie medzi rôznymi oddeleniami či kariérny koučing. Až 80 % účastníkov podľa neho dostane po skončení stáže ponuku na trvalé miesto.
V čase, keď Slovensko hľadá cesty k zníženiu nezamestnanosti mladých, sa teda stážové programy ukazujú ako kľúčový most medzi školou a praxou. Pre firmy predstavujú investíciu do budúcich zamestnancov, pre absolventov šancu prekonať bariéru prvého pracovného miesta a dostať sa k stabilnej kariére.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť mladých ľudí prekračuje európsky priemer, východ Slovenska je na tom najhoršie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini hovoril s japonským premiérom o budúcnosti košickej U. S. Steel, témou bola aj vojna na Ukrajine – FOTO
Pellegrini hovoril s japonským premiérom o budúcnosti košickej U. S. Steel, témou bola aj vojna na Ukrajine – FOTO
<< predchádzajúci článok
Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo
Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo