Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Pellegrini hovoril s japonským premiérom o budúcnosti košickej U. S. Steel, témou bola aj vojna na Ukrajine – FOTO


Tagy: Japonsko Japonský premiér Prezident Slovenskej republiky Tokio vojna na Ukrajine zahraničná návšteva

Slovensko a Japonsko prehlbujú vzťahy, deklarácia o spolupráci by mala byť podpísaná budúci rok. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý v Tokiu rokoval s ...



Zdieľať
68bfdcd79f283887100198 676x439 9.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Japonsko prehlbujú vzťahy, deklarácia o spolupráci by mala byť podpísaná budúci rok. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý v Tokiu rokoval s japonským premiérom Šigeru Išibom. Podľa slov prezidenta je Japonsko strategickým partnerom a medzi našimi krajinami vládnu dobré vzťahy. Vzťahy by podľa neho mala ešte väčšmi pozdvihnúť deklarácia o strategickej spolupráci.


Pellegrini s japonským premiérom rokovali aj o ekonomickým otázkach. Podotkol, že na Slovensku pôsobí viac ako 70 japonských firiem, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Slovensko má podľa neho dobré meno medzi japonskými podnikateľmi. Prezident vníma ako dôležité zabezpečiť, aby SR bola aj naďalej atraktívnym miestom pre podnikanie japonských firiem, ktoré si našu krajinu môžu zvoliť za vstupnú bránu na trh EÚ.

Budúcnosť košickej fabriky U. S. Steel


Prezident a japonský premiér hovorili aj o budúcnosti košickej fabriky U. S. Steel, keďže v júni tohto roka najväčší japonský výrobca ocele Nippon Steel uzavrel kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel.

"O osude a budúcnosti závodu sa rozhodne na manažérskej úrovni. Musíme počítať s tým, že ak má fabrika fungovať, tak musí prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, modernizáciou v rámci dekarbonizácie, čo si bude vyžadovať obrovské investície presahujúce miliardu eur," priblížil prezident.


Témou bola aj geopolitická situácia


Ďalšou témou stretnutia bola geopolitická situácia. Japonský premiér vyjadril obavy, aby sa vojna na Ukrajine nestala vzorom pre ďalší konflikt vo východnej Ázii. Pellegrini a Išiba sa zhodli, že mier na Ukrajine treba dosiahnuť mierovou cestou. Obaja majú záujem pokračovať v dialógu v rámci nadchádzajúceho Valného zhromaždenia na pôde Organizácie Spojených národov (OSN).

"Po 80 rokoch trpíme vo svete krízou multilaterálnych medzinárodných organizácií, ktoré sú v erózii, ktoré prestávajú mať rešpekt," upozornil prezident, ktorý sa chce tejto téme venovať aj vo svojom vystúpení na pôde OSN.

Prezident sa v Tokiu stretol aj s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren. Pellegrini opakovane zdôraznil, že si SR musí zachovať atraktivitu podnikateľského prostredia, aby mohla v budúcnosti počítať aj s ďalšími japonskými investíciami. Ako výhodu vníma prezident geografickú polohu a susedstvo s Ukrajinou, ktoré môže zohrávať významnú úlohu pri obnove Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini hovoril s japonským premiérom o budúcnosti košickej U. S. Steel, témou bola aj vojna na Ukrajine – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonsko Japonský premiér Prezident Slovenskej republiky Tokio vojna na Ukrajine zahraničná návšteva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Parlament by mal odsúdiť Ficove stretnutia s diktátormi a zločincami, Remišová navrhuje uznesenie
<< predchádzajúci článok
Nezamestnanosť mladých ľudí prekračuje európsky priemer, východ Slovenska je na tom najhoršie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 