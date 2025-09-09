Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo


Tagy: Ministerka kultúry SR Premiér Slovenskej republiky Trestné oznámenie

Bývalý šéf Slovenského literárneho centra Gustáv Murín podáva trestné oznámenie a zároveň žalobu na súd o ...



Zdieľať
472826821_1039507584874827_7524398588038832863_n 676x446 9.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý šéf Slovenského literárneho centra Gustáv Murín podáva trestné oznámenie a zároveň žalobu na súd o predbežné opatrenie na zamedzenie šírenia knihy s názvom „Cifo“. Ako v tejto súvislosti informoval, ide o zjavný anagram mena premiéra Roberta Fica. Zároveň kniha uvádza meno autora „Gustáv Chmurín“, čo je podľa neho zasa zjavnou narážkou na jeho osobu.


Má to rukopis extrémistickej skupiny Zomri, ale viac ukáže vyšetrovanie polície, keďže v tejto veci podávam trestné oznámenie a zároveň na súd žalobu o predbežné opatrenie voči všetkým distribútorom tohto pamfletu,“ uviedol Murín.

Vyskytuje sa na niekoľkých portáloch


Predmetná kniha sa vyskytuje na niekoľkých internetových portáloch zameraných na predaj kníh. Jej obsah opisujú ako: „Cifo je skutočný demokrat. A tiež premiér Slovenska, ktorý bojuje za sociálne istoty a mier. V tomto boji mu pomáhajú jeho verní priatelia a druhovia. No nepriatelia z radov zahraničných agentov zorganizujú na Cifa atentát. Našťastie neúspešný, takže sa Cifo po svojom uzdravení znova zapojí do boja za sociálne istoty a predovšetkým mier, ktorý napokon pre Slovensko a celý svet aj vybojuje“.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) ešte v máji tohto roku odvolala Gustáva Murína z postu povereného riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC). Krátko po tom, ako na verejnosť prenikli informácie o Murínovom odvolaní sa na sociálnej sieti SLC objavil príspevok s jedným slovom „Ďakujeme“.

Murín sa tiež na sociálnej sieti poďakoval všetkým, ktorí ho povzbudzovali počas jeho pôsobenia na pozícii povereného riaditeľa SLC „s cieľom vrátiť túto prestížnu inštitúciu do služieb všetkých literárne činných občanov Slovenska“.

Sťažoval sa na Svobodovú


Murín ešte predtým na pražskom knižnom veľtrhu okrem iného označil feminizmus ako totalitnú ideológiu a o zosnulom českom prezidentovi Václavovi Havlovi sa vyjadril, že bol „bábkou iných mocností“. Z týchto vyjadrení jestvuje aj videozáznam, ktorý na mobil natočila redaktorka českého týždenníka Respekt Ivana Svobodová.

Následne sa na verejnosť dostala Murínova e-mailová komunikácia so šéfredaktorom predmetného periodika Erikom Taberym. V nej sa Murín sťažoval na konanie Svobodovej, požadoval nezverejnenie predmetného videa a kritizoval aj to, že nedostal predmetné výroky na autorizáciu.

Tabery sa redaktorky zastal, opakovane Murína upozornil, že na veľtrhu nebol ako súkromná osoba, ale že išlo o verejné podujatie, kde bol ako štatutár Slovenského literárneho centra. Murín to v reakcii pre agentúru SITA označil za cielený mediálny útok.


Zdroj: SITA.sk - Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ministerka kultúry SR Premiér Slovenskej republiky Trestné oznámenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nezamestnanosť mladých ľudí prekračuje európsky priemer, východ Slovenska je na tom najhoršie
<< predchádzajúci článok
Otec prešiel štyrmi koncentračnými tábormi, mama prežila v úkryte, spomína na holokaust Pavel Greguš – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 