Utorok 9.9.2025
09. septembra 2025
Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo
Bývalý šéf Slovenského literárneho centra Gustáv Murín podáva trestné oznámenie a zároveň žalobu na súd o ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý šéf Slovenského literárneho centra Gustáv Murín podáva trestné oznámenie a zároveň žalobu na súd o predbežné opatrenie na zamedzenie šírenia knihy s názvom „Cifo“. Ako v tejto súvislosti informoval, ide o zjavný anagram mena premiéra Roberta Fica. Zároveň kniha uvádza meno autora „Gustáv Chmurín“, čo je podľa neho zasa zjavnou narážkou na jeho osobu.
„Má to rukopis extrémistickej skupiny Zomri, ale viac ukáže vyšetrovanie polície, keďže v tejto veci podávam trestné oznámenie a zároveň na súd žalobu o predbežné opatrenie voči všetkým distribútorom tohto pamfletu,“ uviedol Murín.
Predmetná kniha sa vyskytuje na niekoľkých internetových portáloch zameraných na predaj kníh. Jej obsah opisujú ako: „Cifo je skutočný demokrat. A tiež premiér Slovenska, ktorý bojuje za sociálne istoty a mier. V tomto boji mu pomáhajú jeho verní priatelia a druhovia. No nepriatelia z radov zahraničných agentov zorganizujú na Cifa atentát. Našťastie neúspešný, takže sa Cifo po svojom uzdravení znova zapojí do boja za sociálne istoty a predovšetkým mier, ktorý napokon pre Slovensko a celý svet aj vybojuje“.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) ešte v máji tohto roku odvolala Gustáva Murína z postu povereného riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC). Krátko po tom, ako na verejnosť prenikli informácie o Murínovom odvolaní sa na sociálnej sieti SLC objavil príspevok s jedným slovom „Ďakujeme“.
Murín sa tiež na sociálnej sieti poďakoval všetkým, ktorí ho povzbudzovali počas jeho pôsobenia na pozícii povereného riaditeľa SLC „s cieľom vrátiť túto prestížnu inštitúciu do služieb všetkých literárne činných občanov Slovenska“.
Murín ešte predtým na pražskom knižnom veľtrhu okrem iného označil feminizmus ako totalitnú ideológiu a o zosnulom českom prezidentovi Václavovi Havlovi sa vyjadril, že bol „bábkou iných mocností“. Z týchto vyjadrení jestvuje aj videozáznam, ktorý na mobil natočila redaktorka českého týždenníka Respekt Ivana Svobodová.
Následne sa na verejnosť dostala Murínova e-mailová komunikácia so šéfredaktorom predmetného periodika Erikom Taberym. V nej sa Murín sťažoval na konanie Svobodovej, požadoval nezverejnenie predmetného videa a kritizoval aj to, že nedostal predmetné výroky na autorizáciu.
Tabery sa redaktorky zastal, opakovane Murína upozornil, že na veľtrhu nebol ako súkromná osoba, ale že išlo o verejné podujatie, kde bol ako štatutár Slovenského literárneho centra. Murín to v reakcii pre agentúru SITA označil za cielený mediálny útok.
Zdroj: SITA.sk - Murín podal trestné oznámenie na zamedzenie šírenia knihy „Cifo“, údajne má evokovať jeho autorstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
