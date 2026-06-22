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22. júna 2026

Po dvojročnej prestávke obnovili na Islande lov veľrýb, už zabili dva vráskavce myšoky


Tagy: islandská vláda Lov veľrýb Ochranári veľrýb

Ochrancovia zvierat označili obnovenie komerčného lovu za tragédiu, vláda pritom pripravuje jeho úplný zákaz. Pri pobreží



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iceland_whaling_85954 676x454 22.6.2026 (SITA.sk) - Ochrancovia zvierat označili obnovenie komerčného lovu za tragédiu, vláda pritom pripravuje jeho úplný zákaz.

Pri pobreží Islandu zabili dva vráskavce myšoky len dva dni po obnovení komerčného lovu veľrýb, ktorý sa po dvojročnej prestávke opäť začal. Informovali o tom islandské médiá a ochranári.


Islandská verejnoprávna televízia RÚV uviedla, že ide o prvé ulovené veľryby od roku 2023. Lode spoločnosti Hvalur vyplávali na lov v piatok po tom, ako krajina v rokoch 2024 a 2025 lov pozastavila pre nízky dopyt a slabú ekonomickú návratnosť.



Ochranári protestujú


Obnovenie lovu vyvolalo protesty ochrancov zvierat. Jeden z aktivistov sa v prístave v Reykjavíku pripútal k sťažňu veľrybárskej lode, odkiaľ ho neskôr odviedla polícia.


„Prvé usmrtené vráskavce obrovské v tohtoročnej sezóne na Islande sú zdrvujúcou správou,“ uviedla Joanna Swabeová z organizácie Humane World for Animals.


Island je spolu s Nórskom a Japonskom jednou z troch krajín sveta, ktoré naďalej povoľujú komerčný lov veľrýb napriek medzinárodnej kritike. Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) zakázala komerčný lov veľrýb už v roku 1986.



Definitívny zákaz


Islandská vláda zároveň oznámila, že na jeseň plánuje predložiť návrh zákona, ktorý by komerčný lov veľrýb definitívne zakázal.


Ochranárske organizácie tento zámer privítali, upozorňujú však, že pre zvieratá ulovené počas tohtoročnej sezóny prichádza príliš neskoro.




Zdroj: SITA.sk - Po dvojročnej prestávke obnovili na Islande lov veľrýb, už zabili dva vráskavce myšoky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: islandská vláda Lov veľrýb Ochranári veľrýb
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