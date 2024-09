Nezamestnanosť na Slovensku klesá, firmy sa však obávajú o vývoj ekonomického rastu

Existujú však aj riziká

30.9.2024 (SITA.sk) - Slovensko patrí medzi štáty s nízkou mierou voľných pracovných miest aj nezamestnanosti. V druhom kvartáli 2024 dosiahla slovenská ekonomika mieru voľných pracovných miest 1,2 % a nezamestnanosť klesla na 5,4 %.Vypovedá to o efektívnom trhu práce, na ktorom si väčšina ľudí dokáže nájsť prácu a firmy sú schopné obsadiť voľné miesta. Informoval o tom Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na základe údajov Eurostatu.Napriek pozitívnym ukazovateľom existujú však riziká, ktoré môžu brzdiť hospodársky rast."Rizikom je, že sa podniky nebudú rozširovať a vytvárať nové pracovné miesta. To môže brzdiť investície do inovácií a zlepšovania produktivity, čo bráni dlhodobému hospodárskemu rastu," uvádza inštitút. Podobnú situáciu ako Slovensko zažíva aj Poľsko a Maďarsko, kde sú nízke miery voľných pracovných miest a nízka nezamestnanosť.Na druhej strane, vyššia miera voľných pracovných miest a nižšia nezamestnanosť, čo svedčí o dobrej kondícii ekonomiky, je charakteristická pre Česko a Rakúsko. V Španielsku pretrváva vysoká nezamestnanosť spojená s malou ponukou voľných pracovných miest.Medziročne sa miera voľných pracovných miest na Slovensku zvýšila z 1,0 % na 1,2 %, zatiaľ čo nezamestnanosť klesla z 5,9 % na 5,4 %. V celej Európskej únii zaznamenali pokles miery voľných miest z 2,9 % na 2,4 %, pričom nezamestnanosť ostala nezmenená na úrovni 6 %.