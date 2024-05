Nezamestnanosť na Slovensku klesala tretí mesiac po sebe, pomohli dva nové projekty ministerstva práce

aktualizácia 20. mája, 17:40



20.5.2024 (SITA.sk) -Nezamestnanosť na Slovensku klesala tretí mesiac po sebe. Dokazuje to aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve ( PDU ), ktorý dosiahol v apríli 2024 úroveň 3,82 percenta. Medziročne klesol o 0,26 %, v porovnaní s marcom sa znížil o šesť stotín percentuálneho bodu.Nezamestnanosť medzimesačne klesala vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom. Najviac sa znížila v okrese Rimavská Sobota, a to marcových 10,64 percenta na 10,20 percenta. Erik Tomáš pripomenul, že rezort práce spustil počas apríla dva projekty na podporu zamestnanosti, a to projekt Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike.„Oba projekty sa tešia veľkému záujmu.Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v polovici mája 225 žiadostí na podporu vytvorenia 241 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu Právo na zamestnanie. Do národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike sa zapojili už takmer všetky subjekty, ktoré boli vybrané Ministerstvom kultúry SR „Oba projekty sa rozbehli úspešne. Úrady práce aktívne pomáhajú všetkým oprávneným záujemcom zapojiť sa do projektov čo najrýchlejšie a využiť aj ďalšie nástroje na podporu zamestnanosti. Som presvedčený, že aj vďaka nášmu nasadeniu počet uchádzačov o zamestnanie klesol od začiatku roka o sedem tisíc a blíži sa k historicky najnižším úrovniam,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce klesol v apríli na takmer 166 tisíc. Analytik Inštitútu pre sociálnu politiku Michal Tomajko skonštatoval, že táto hodnota je veľmi blízko doterajšieho minima z mája 2019, kedy bol počet evidovaných uchádzačov nižší len o 872 osôb.Ako k zverejneným údajom uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák , pokles nezamestnanosti sa v posledných mesiacoch spomalil až zastavil a miera nezamestnanosti v jarných mesiacoch klesala viac menej už len pod vplyvom sezónnych faktorov.„Napriek tomu sa priblížila na dostrel historických miním z prvej polovice roka 2019 a zdá sa, že domáci trh práce tak mohol opäť raz naraziť na svoje mantinely," zhodnotil. Ďalšiemu poklesu pritom podľa jeho slov nebráni ani tak chýbajúci dopyt po pracovnej sile, ale skôr jej nepostačujúca či nevhodná ponuka.„Miera nezamestnanosti sa síce stále pohybuje na úrovni blízko 5 %, v dôsledku štrukturálnych problémov na trhu práce však jej ďalší rýchly pokles bez cielených politík nebude možný," zdôraznil ďalej analytik.Silný dopyt po zamestnancoch na západe krajiny už podľa neho nie je možné uspokojiť z domácich zdrojov, a to v dôsledku regionálnych disparít znásobených nízkou mobilitou pracovnej sily i v dôsledku chýbajúcej kvalifikácie, či pracovných návykov. Rastúci dopyt zamestnávateľov po novej pracovnej sile sa tak nepretavuje do ďalšieho poklesu nezamestnanosti, ale do nárastu voľných pracovných miest v ekonomike i do čoraz intenzívnejšieho dovozu pracovnej sily zo zahraničia.