Streda 20.8.2025
20. augusta 2025
Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, počet voľných pracovných miest je však mimoriadne vysoký
Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), sa v júli medzimesačne mierne zvýšil o 0,08 percentuálneho bodu na úroveň 3,86 ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), sa v júli medzimesačne mierne zvýšil o 0,08 percentuálneho bodu na úroveň 3,86 percenta.
Napriek tomuto nárastu však pokračuje pozitívny trend poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 12 mesiacov. Ich počet klesal už siedmy mesiac po sebe a v júli dosiahol 61 477, čo je medziročne o 4 953 menej. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie sa v júli zvýšil o 2 940 osôb na 165 725. Tento vývoj je podľa rezortu práce bežný pre toto obdobie, podobný trend bol zaznamenaný aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Dlhodobo nezamestnaní predstavujú menej ako 40 percent z celkového počtu nezamestnaných, čo je výrazný pokles oproti viac ako 53 percentám pred desiatimi rokmi.
V júli bol na Slovensku evidovaný mimoriadne vysoký počet voľných pracovných miest – 107 033, čo je druhá najvyššia hodnota za posledných 25 rokov. Najviac voľných miest bolo zaznamenaných v júni 2025, kedy ich bolo 107 044.
Regionálne sa najnižšia nezamestnanosť v júli vyskytla v Trnavskom kraji s PDU na úrovni 2,70 percenta, zatiaľ čo najvyšší PDU bol v Prešovskom kraji s hodnotou 5,83 percenta. Prešovský kraj bol zároveň jediným krajom, kde PDU medzimesačne klesol o 0,02 percentuálneho bodu.
Po májovom a júnovom náraste počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie zaznamenal rezort práce v júli ich pokles. Na konci júla bolo evidovaných 8 977 absolventov, čo je o 571 menej ako v júni a o 165 menej ako v rovnakom období roku 2024. Medzimesačne klesol počet stredoškolských absolventov z 3 702 na 3 614 a vysokoškolských absolventov z 5 846 na 5 363.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, počet voľných pracovných miest je však mimoriadne vysoký © SITA Všetky práva vyhradené.
