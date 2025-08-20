Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 24hod.sk    Ekonomika

20. augusta 2025

Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, počet voľných pracovných miest je však mimoriadne vysoký


Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), sa v júli medzimesačne mierne zvýšil o 0,08 percentuálneho bodu na úroveň 3,86



gettyimages 532279912 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), sa v júli medzimesačne mierne zvýšil o 0,08 percentuálneho bodu na úroveň 3,86 percenta.


Napriek tomuto nárastu však pokračuje pozitívny trend poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 12 mesiacov. Ich počet klesal už siedmy mesiac po sebe a v júli dosiahol 61 477, čo je medziročne o 4 953 menej. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Počet uchádzačov o zamestnanie


Celkový počet uchádzačov o zamestnanie sa v júli zvýšil o 2 940 osôb na 165 725. Tento vývoj je podľa rezortu práce bežný pre toto obdobie, podobný trend bol zaznamenaný aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Dlhodobo nezamestnaní predstavujú menej ako 40 percent z celkového počtu nezamestnaných, čo je výrazný pokles oproti viac ako 53 percentám pred desiatimi rokmi.

V júli bol na Slovensku evidovaný mimoriadne vysoký počet voľných pracovných miest – 107 033, čo je druhá najvyššia hodnota za posledných 25 rokov. Najviac voľných miest bolo zaznamenaných v júni 2025, kedy ich bolo 107 044.

Pokles absolventov v evidencii uchádzačov o zamestnanie


Regionálne sa najnižšia nezamestnanosť v júli vyskytla v Trnavskom kraji s PDU na úrovni 2,70 percenta, zatiaľ čo najvyšší PDU bol v Prešovskom kraji s hodnotou 5,83 percenta. Prešovský kraj bol zároveň jediným krajom, kde PDU medzimesačne klesol o 0,02 percentuálneho bodu.

Po májovom a júnovom náraste počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie zaznamenal rezort práce v júli ich pokles. Na konci júla bolo evidovaných 8 977 absolventov, čo je o 571 menej ako v júni a o 165 menej ako v rovnakom období roku 2024. Medzimesačne klesol počet stredoškolských absolventov z 3 702 na 3 614 a vysokoškolských absolventov z 5 846 na 5 363.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, počet voľných pracovných miest je však mimoriadne vysoký © SITA Všetky práva vyhradené.

