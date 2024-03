Nezamestnanosť na Slovensku naďalej klesá, nižšia je aj v Kežmarku, kde je dlhodobo najvyššia

Nové projekty na podporu zamestnanosti

Nové šance pre tisíce ľudí

20.3.2024 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla, keď podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU dosiahol 3,92 percenta. Pri porovnaní s februárom minulého roka klesol o 0,48 percentuálneho bodu.Nezamestnanosť klesala vo väčšine okresov, vrátane okresu Kežmarok, kde PDU dosahuje v posledných mesiacoch najvyššie hodnoty. Vo februári sa tam ustálil na 10,15 %, čo je o jednu desatinu percentuálneho bodu menej ako mesiac predtým. PDU klesol, alebo zostal nezmenený, v 67 zo 79 slovenských okresov.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku sa vo februári ustálil na 142,6 tisíc čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer o dvetisíc osôb menej. Pri medziročnom porovnaní klesol až o 18 283 ľudí. Už od októbra 2023 pokračuje aj pokles počtu absolventov škôl v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Ešte počas februára predstavil rezort práce dva projekty na podporu zamestnanosti. Prvý poskytuje mladým bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce.Druhý projekt je určený na udržiavanie pracovných návykov ľudí bez práce a rozvoj ich zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.„Vo februári sme predstavili dva nové projekty a v marci ďalšie tri. Týchto päť projektov spolu v sume takmer 420 miliónov eur prinesie efektívnu pomoc pre množstvo ľudí. Projekty sme pripravili na základe reálnych potrieb ľudí a trhu práce. Zároveň vidíme ďalší priestor pre podporu zo strany štátu, preto nezaháľame a intenzívne pripravujeme ďalšie projekty a nástroje, aby sme pomohli všetkým, ktorí to potrebujú a dali im príležitosť zlepšiť kvalitu svojho života aj života svojich rodín,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny V priebehu marca rezort práce predstavil zatiaľ tri projekty v oblasti služieb zamestnanosti. Štát podporuje vytváranie pracovných príležitostí pre nezamestnaných pri záchrane národných kultúrnych pamiatok.Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť prináša viacero opatrení na podporu ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodnených nezamestnaných s cieľom podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali.Tretí je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. Obom skupinám prináša možnosť bezplatne získať vzdelávanie či rekvalifikáciu.„Spustenie každého projektu je významným krokom, prináša novú šancu pre tisíce, niekedy pre desiatky tisíc ľudí na zlepšenie svojho postavenia na trhu práce. Pozitívne je, že sme sa zamerali aj na preventívne opatrenia a pripravili národný projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý môžu využiť aj zamestnaní ľudia, rozvíjať vďaka nemu svoje schopnosti a pripraviť sa na prípadné obdobie hľadania novej práce,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny