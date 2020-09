Nezamestnanosť na Slovensku sa od začiatku koronakrízy po prvý raz znížila. Zvrátili sme trend, vraví Krajniak

Podarilo sa im zvrátiť trend

Absolventi stredných a vysokých škôl

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste tohto roka klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 7,60 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,63 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci ôsmeho mesiaca tohto roka 208 362 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júlom ide o pokles o 1 424 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v auguste stúpol o 42 121 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,37 %.V porovnaní s júlom tohto roka išla nadol o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 2,34 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali celkovo 229 517 ľudí bez práce, čo je o 1 987 osôb menej ako v júli.V auguste sa tak prvýkrát od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 nezamestnanosť na Slovensku znížila. Zamestnanie si našlo 14 297 evidovaných nezamestnaných, čo je podľa ústredia práce takmer o 3-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou."Podarilo sa nám počas piatich mesiacov zvrátiť ten trend, ktorý COVID kríza spôsobila. Najviac ľudí pribudlo do evidencie v apríli, necelých 34-tisíc, naopak, v auguste nastal obrat a z evidencie ubudlo takmer 2-tisíc ľudí,“ komentoval aktuálne údaje o nezamestnanosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Očakáva, že sa v septembri na úradoch práce zaevidujú aj absolventi stredných a vysokých škôl, čo sa ukáže aj v štatistikách.Úrady práce v auguste vyradili z evidencie 17 350 uchádzačov o zamestnanie, 14 297 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 382 ľudí, ďalších 2 671 osôb úradníci vyradili z ostatných dôvodov, ako sú starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.Aj minulý mesiac úrady práce zaznamenali nárast počtu voľných pracovných miest. Ku koncu augusta úrady práce evidovali 72 131 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 2 584 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 532 (podiel 29,85 %), najmenej v Košickom kraji 4 164 (podiel 5,77 %).