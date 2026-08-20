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20. augusta 2026
V Trnavskom kraji odhalili nelegálnu výrobňu cigariet, škoda dosiahla viac ako tri milióny eur – FOTO
Ozbrojení príslušníci KÚFS spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
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20.8.2026 (SITA.sk) - Ozbrojení príslušníci KÚFS spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Trnava a zahraničnými partnermi opäť zakročil proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Kriminálny úrad z taktických dôvodov nechce uviesť presné miesta, kde zasahoval.
Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom DUNAJ prebiehala podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča od 20. júla do 14. augusta. Ozbrojení príslušníci KÚFS spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
Jednotlivé objekty boli navzájom skryto prepojené – výroba, skladovanie tabaku, hotových cigariet a technologických zariadení boli rozdelené medzi viacero miest tak, aby sa celý nelegálny výrobný proces nesústredil na jednom mieste. V objekte nelegálnej výrobne bolo vytvorené aj provizórne ubytovanie pre pracovníkov.
Pri prehliadkach príslušníci finančnej správy zaistili viac ako 20 tisíc kilogramov tabaku, tabakového prachu a tabakového zvyšku, 108 012 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek, komponenty potrebné na výrobu cigariet, technologické zariadenia na spracovanie tabaku, výrobu a balenie cigariet a pomocné stroje potrebné pri výrobe spotrebiteľských balení nelegálnych cigariet. Celkový objem zaisteného nelegálneho tovaru predstavoval množstvo zodpovedajúce približne 16 plne naloženým kamiónom. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nechcú v súčasnosti zverejniť.
„Predbežná škoda spôsobená Slovenskej republike únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 3,8 milióna eur. Predbežná hodnota technologických zariadení určených na nelegálnu výrobu cigariet a celkového zaisteného majetku predstavuje približne 620-tisíc eur,“ doplnil Daniel Kováč.
Vo veci je vedené trestné konanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje, preto finančná správa z taktického hľadiska v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - V Trnavskom kraji odhalili nelegálnu výrobňu cigariet, škoda dosiahla viac ako tri milióny eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Trnava a zahraničnými partnermi opäť zakročil proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Kriminálny úrad z taktických dôvodov nechce uviesť presné miesta, kde zasahoval.
Porušenie daňových predpisov
Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom DUNAJ prebiehala podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča od 20. júla do 14. augusta. Ozbrojení príslušníci KÚFS spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
Jednotlivé objekty boli navzájom skryto prepojené – výroba, skladovanie tabaku, hotových cigariet a technologických zariadení boli rozdelené medzi viacero miest tak, aby sa celý nelegálny výrobný proces nesústredil na jednom mieste. V objekte nelegálnej výrobne bolo vytvorené aj provizórne ubytovanie pre pracovníkov.
Viac ako 20 tisíc kilogramov tabaku
Pri prehliadkach príslušníci finančnej správy zaistili viac ako 20 tisíc kilogramov tabaku, tabakového prachu a tabakového zvyšku, 108 012 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek, komponenty potrebné na výrobu cigariet, technologické zariadenia na spracovanie tabaku, výrobu a balenie cigariet a pomocné stroje potrebné pri výrobe spotrebiteľských balení nelegálnych cigariet. Celkový objem zaisteného nelegálneho tovaru predstavoval množstvo zodpovedajúce približne 16 plne naloženým kamiónom. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nechcú v súčasnosti zverejniť.
„Predbežná škoda spôsobená Slovenskej republike únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 3,8 milióna eur. Predbežná hodnota technologických zariadení určených na nelegálnu výrobu cigariet a celkového zaisteného majetku predstavuje približne 620-tisíc eur,“ doplnil Daniel Kováč.
Vo veci je vedené trestné konanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje, preto finančná správa z taktického hľadiska v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - V Trnavskom kraji odhalili nelegálnu výrobňu cigariet, škoda dosiahla viac ako tri milióny eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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