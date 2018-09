Nezamestnanosť v Grécku v 2. štvrťroku klesla pod hranicu 20 %

Nezamestnanosť sa v Grécku nachádzala naposledy pod 20-% hranicou 1 rok po vypuknutí finančnej krízy. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 13. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Grécku v 2. štvrťroku výrazne klesla, pričom sa dostala pod hranicu 20 %. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje gréckeho štatistického úradu.Miera nezamestnanosti sa v období od apríla do konca júna znížila na 19 % z 21,2 % v 1. kvartáli. V približne rovnakom rozsahu klesla aj v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka, v ktorom dosiahla 21,1 %.Zamestnanosť sa podľa štatistického úradu zvýšila v porovnaní s 1. kvartálom o 3,7 % a v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 1,8 %. Celkovo bolo v Grécku v období od apríla do konca júna zamestnaných okolo 3,86 milióna ľudí, počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v tomto období približne 906.000.