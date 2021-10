PSG otočil zápas Ligy majstrov proti Lipsku, hrdinom dvojgólový Messi (video)

Výhoda pokutového kopu

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Lionel Messi režíroval víťazstvo futbalistov Paríž Saint-Germain nad hráčmi RB Lipsko 3:2 v treťom kole skupinovej fázy Ligy majstrov. Fenomenálny Argentínčan vôbec prvýkrát od svojho augustového prestupu z FC Barcelona strelil v drese francúzskeho veľkoklubu dva góly v jednom zápase.V Lige majstrov sa mu to podarilo už po tridsiaty štvrtý raz a svoj gólový súčet vylepšil na 123 presných zásahov. Lepší je len Cristiano Ronaldo so 137 gólmi.Hostia v parížskom Parku princov chvíľu siahali na senzáciu. V 57. minúte pohotový volej Nordiho Mukieleho skončil za chrbtom Keylora Navasa a Lipsko viedlo 2:1. Lenže o desať minút bolo vyrovnané, keď Messi na dvakrát dokopol loptu do siete nemeckého tímu.O ďalších sedem minút bol v šestnástke hostí faulovaný Kylian Mbappé a Messi z pokutového kopu otočil skóre na 3:2 pre favorita. Maďarského brankára Pétera Gulácsiho prekonal v štýle legendárneho Čecha Antonína Panenku pomalým oblúčikom do stredu bránky.V nadstavenom čase dostali domáci ešte raz výhodu pokutového kopu. Tentoraz sa k lopte na bielom bode postavil Kylian Mbappé, ale prestrelil bránku nemeckého vicemajstra."Zaslúžené víťazstvo v náročnom zápase. Lipsko má svoju kvalitu a na trávniku to bolo vidieť. Za stavu 1:2 sme ukázali charakter. Najdôležitejšie sú tri body a prvá priečka v skupine," uviedol tréner PSG Mauricio Pochettino Nemal k dispozícii zraneného Neymara, ktorého v útočnom trojlístku pri Messim a Mbappém nahradil Julian Draxler. Práve on prihral v deviatej minúte Mbappému na úvodný gól zápasu. Hostia však ešte do polhodinky vyrovnali presným zásahom Andrého Silvu. "Veľmi som si chcel zahrať v Lige majstrov pred plným hľadiskom a splnilo sa mi to," uviedol Draxler.Mbappé po zápase hovoril o rešpekte k Messimu, ktorý vyjadril tým, že mu nechal kopať pokutový kop po faule na neho."On je najlepší hráč na svete a je to normálne, čo som urobil. Vždy je pre mňa pocta hrať po jeho boku. Pred druhou penaltou mi Leo vravel, aby som ju šiel kopať ja," vysvetlil Mbappé na webe Európskej futbalovej únie."Celkovo to nebol zlý zápas z našej strany, ale boli tam aj slabšie chvíle. Je to tak vždy, keď hráte proti silnému protivníkovi. A či sme mali šťastie v tomto zápase? Sami sme si jeho strojcami," dodal 22-ročný Francúz.Zatiaľ čo PSG je po polovici skupinových bojov so siedmimi bodmi na čele A-skupiny, Lipsko zostalo posledné bez bodu a so skóre 6:11. Americkému trénerovi bundesligistu Jessemu Marschovi sa tento predbežný ortieľ neprijíma ľahko."Hrali sme dobre a za stavu 2:1 sme mali zápas vo svojich rukách. Ťažko sa mi akceptuje konečný výsledok. Ak chceme prežiť v tejto súťaži, nesmieme robiť chyby," komentoval Marsch.V druhom súboji A-skupiny Manchester City dominoval v Bruggách výsledkom 5:1. Na suverénnom triumfe sa dvoma gólmi podieľal Riyad Mahrez a jedným aj 19-ročný Cole Palmer. Hráč akadémie Citizens sa po Philovi Fodenovi a Kelechim Iheanachovi stal len tretí tínedžerom v drese ManCity, ktorý skóroval v pohárovej Európe."Je to výnimočný hráč. Spolu s Fodenom sú dôkazom toho, že naša akadémia funguje. Obaja sú prísľubom do budúcnosti, že takýchto večerov zažijeme ešte oveľa viac," pochválil mladíka Palmera jeho portugalský spoluhráč z obrany Joao Cancelo.