Vlado išiel po pravde, tvrdí matka exriaditeľa SIS. Pčolinský vraj zistil, že sa manipulujú výpovede

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa matky exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Marcely Pčolinskej jej syn zistil, že sa v známych kauzách vyšetrovaných políciou manipulujú výpovede. Uviedla to v rozhovore pre denník Pravda. Ako dodala, Vladimír Pčolinský je vo väzbe preto, aby nemohol rozprávať.„Vlado išiel po pravde. Zistil, že sa tu manipulujú výpovede. Stačí objednať troch kajúcnikov, ktorí obvinia celé vedenie, a sú schopní pomaly aj prezidentku zatvoriť, keď si povedia, že áno,“ povedala s tým, že postupne po jeho zadržaní pochopila, že bývalý riaditeľ SIS prišiel na veci, ktoré boli „možno pre súčasnú vládnu koalíciu veľmi nepríjemné“.Marcela Pčolinská zdôraznila, že nikdy neverila obvineniu, že jej syn za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. „Jeho odpočúvanie dal zastaviť tri týždne po zatknutí Zoroslava Kollára, čiže nemohol nič a bolo ešte tzv. drevené číslo, ktoré písomným rozkazom mal odstaviť Boris Beňa napriek tomu, že bol upozornený pracovníkmi SIS, o koho ide. Povedal, ,to nevadí, dajte to dole'. Títo ľudia boli svedčiť a všetci potvrdzujú Vladovu verziu a všetci hovoria, že tento čin urobil Boris Beňa,“ pokračovala.Podľa matky obvineného vo vyšetrovaní nesedia viaceré veci. Napríklad, že si posielali fotografie.„Vtedy ešte ani sledovačka nebola, keď vypovedal Beňa s Makóom , že nejaké fotografie z toho posielali. Im nesedia termíny, sumy, odtlačky, nesedí im nič. Tam je výpoveď kajúcnika, ktorý z 15 rokov dostal podmienku a behá po slobode na novom BMW po Bratislave. Všade na svete sú kajúcnici, ale musia byť aj technicko-informačné prostriedky. A tie tu nie sú. Je len kajúcnik. A prečo by malo byť slovo Borisa Beňu dôveryhodnejšie, keď má toho na rováši dosť veľa, ako slovo Vlada Pčolinského, ktorý má čistý štít,“ uviedla.Druhé obvinenie Vladimíra Pčolinského je založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi Kučerkovi za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti. Podľa Marcely Pčolinskej sa vznesenie druhého obvinenia stalo preto, aby sa exriaditeľ SIS „nedajbože“ nedostal skôr na slobodu.„Je úplne nepredstaviteľné a choré, aby riaditeľ SIS dával úplatok policajtovi, aby nekonal proti nejakým trom firmám. Jednu z tých firiem Vlado pozná, lebo v nej kedysi pracoval, a tie dve ani nevie, aké sú,“ komentovala. Ďalej skonštatovala, že údajne Marián Kučerka uviedol troch svedkov, ktorí mali potvrdiť, že Vladimír Pčolinský vplýval na to, aby proti firmám nekonali. „Všetci traja policajti to popreli,“ objasnila.Doplnila, že najvyššiemu súdu to nestačilo, tak dal návrh na ďalších dvoch svedkov.„Bol tam štatutár jednej firmy a jeden vyšetrovateľ. A ďalší dvaja povedali, že nič také sa neudialo a nikto na nich nátlak nevyvíjal. Vladimír Pčolinský také služby tej firmy neponúkal a oni mu nikdy v živote za také služby peniaze nedali. Čiže päť svedkov je proti jednému Mariánovi Kučerkovi, ktorý má psychiatrický posudok, že trpí nejakými bludmi a snami,“ dodala.