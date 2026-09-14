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14. septembra 2026
Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 248-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine
Podľa médií je dátum úmrtia známy v 231 300 prípadoch, čo predstavuje 93 percent potvrdených obetí. Nezávislé ruské médium Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC potvrdilo mená 248 ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Podľa médií je dátum úmrtia známy v 231 300 prípadoch, čo predstavuje 93 percent potvrdených obetí.
Nezávislé ruské médium Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC potvrdilo mená 248 844 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do 10. septembra. Od poslednej aktualizácie údajov, ktorú Mediazona zverejnila koncom augusta, pribudli na zoznam mŕtvych mená 6 097 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov. Podľa oboch médií je dátum úmrtia známy v 231 300 prípadoch, čo predstavuje 93 percent potvrdených obetí.
Odhady počtu zabitých sa líšia, nezávislé západné analýzy však dlhodobo poukazujú na to, že ruské straty výrazne prevyšujú ukrajinské. Britská spravodajská služba 11. septembra odhadla, že od začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine zomrelo približne 500-tisíc ruských vojakov.
Podľa západných spravodajských služieb sa ruským ozbrojeným silám v priebehu tohto roka nepodarilo dosiahnuť cieľ náboru 30-tisíc vojakov mesačne. Každý mesiac totiž prichádzali o viac vojakov, ako dokázali naverbovať. Rusko sa v snahe získať ďalších mužov do bojov čoraz častejšie usiluje zneužívať alebo oklamať cudzincov, aby vstúpili do jeho ozbrojených síl a bojovali proti Ukrajine. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v správe zverejnenej 10. septembra uviedla, že tieto praktiky v mnohých prípadoch pripomínajú obchodovanie s ľuďmi.
Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 700 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,5 milióna. Uviedol to v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb.
Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) v správe z júna uviedlo, že Ukrajina od februára 2022 do júna tohto roka pravdepodobne prišila o 525-tisíc až 625-tisíc obrancov, z ktorých podľa odhadov 125-tisíc až 150-tisíc padlo.
Zdroj: SITA.sk - Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 248-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislé ruské médium Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC potvrdilo mená 248 844 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do 10. septembra. Od poslednej aktualizácie údajov, ktorú Mediazona zverejnila koncom augusta, pribudli na zoznam mŕtvych mená 6 097 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Čísla sú pravdepodobne vyššie
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov. Podľa oboch médií je dátum úmrtia známy v 231 300 prípadoch, čo predstavuje 93 percent potvrdených obetí.
Odhady počtu zabitých sa líšia, nezávislé západné analýzy však dlhodobo poukazujú na to, že ruské straty výrazne prevyšujú ukrajinské. Britská spravodajská služba 11. septembra odhadla, že od začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine zomrelo približne 500-tisíc ruských vojakov.
Zneužívanie a klamanie cuzdincov
Podľa západných spravodajských služieb sa ruským ozbrojeným silám v priebehu tohto roka nepodarilo dosiahnuť cieľ náboru 30-tisíc vojakov mesačne. Každý mesiac totiž prichádzali o viac vojakov, ako dokázali naverbovať. Rusko sa v snahe získať ďalších mužov do bojov čoraz častejšie usiluje zneužívať alebo oklamať cudzincov, aby vstúpili do jeho ozbrojených síl a bojovali proti Ukrajine. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v správe zverejnenej 10. septembra uviedla, že tieto praktiky v mnohých prípadoch pripomínajú obchodovanie s ľuďmi.
Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 700 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,5 milióna. Uviedol to v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb.
Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) v správe z júna uviedlo, že Ukrajina od februára 2022 do júna tohto roka pravdepodobne prišila o 525-tisíc až 625-tisíc obrancov, z ktorých podľa odhadov 125-tisíc až 150-tisíc padlo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 248-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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