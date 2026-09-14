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14. septembra 2026

Ruský útok na sklad v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil troch ľudí


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Vojna na Ukrajine

Ruské útoky od júna poškodili desiatky skladov a distribučných centier, zásah v Prylukách si vyžiadal aj sedem zranených. Ruský útok na sklad v



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russia_ukraine_war_45775 676x507 14.9.2026 (SITA.sk) - Ruské útoky od júna poškodili desiatky skladov a distribučných centier, zásah v Prylukách si vyžiadal aj sedem zranených.


Ruský útok na sklad v Černihivskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si v pondelok vyžiadal troch mŕtvych a sedem zranených, oznámila ukrajinská polícia.

Terčom útoku boli sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky, ktoré leží približne 120 kilometrov východne od Kyjeva. Polícia neuviedla, komu podnik patrí ani aký typ zbrane ruské sily použili.

„Ruské sily dnes zaútočili na sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky. Podľa predbežných informácií zahynuli traja ľudia a sedem utrpelo zranenia,“ uviedla polícia.

Zničená logistika


Na snímke zverejnenej ukrajinskými úradmi bolo vidieť trosky a hromadu tehál pred budovou s čiastočne zničenou strechou.

Útok je najnovším zo série ruských zásahov zameraných na ukrajinskú logistiku. Od júna ruské sily zničili alebo poškodili desiatky skladov a distribučných centier, z ktorých viaceré zásobovali najväčšie ukrajinské obchodné reťazce.

Zlyhanie diplomacie


Útoky už v niektorých predajniach spôsobili nedostatok tovaru a vyvolali obavy z rastu cien. Rusko sa k pondelkovému útoku bezprostredne nevyjadrilo. Moskva v minulosti opakovane odmietala, že by zámerne útočila na civilnú infraštruktúru.

Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na územie protivníka. Diplomatické snahy o ukončenie vojny, ktorá trvá už štyri a pol roka, zostávajú bez pokroku.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Vojna na Ukrajine
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