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14. septembra 2026
Ruský útok na sklad v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil troch ľudí
Ruské útoky od júna poškodili desiatky skladov a distribučných centier, zásah v Prylukách si vyžiadal aj sedem zranených. Ruský útok na sklad v
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ruské útoky od júna poškodili desiatky skladov a distribučných centier, zásah v Prylukách si vyžiadal aj sedem zranených.
Ruský útok na sklad v Černihivskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si v pondelok vyžiadal troch mŕtvych a sedem zranených, oznámila ukrajinská polícia.
Terčom útoku boli sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky, ktoré leží približne 120 kilometrov východne od Kyjeva. Polícia neuviedla, komu podnik patrí ani aký typ zbrane ruské sily použili.
„Ruské sily dnes zaútočili na sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky. Podľa predbežných informácií zahynuli traja ľudia a sedem utrpelo zranenia,“ uviedla polícia.
Na snímke zverejnenej ukrajinskými úradmi bolo vidieť trosky a hromadu tehál pred budovou s čiastočne zničenou strechou.
Útok je najnovším zo série ruských zásahov zameraných na ukrajinskú logistiku. Od júna ruské sily zničili alebo poškodili desiatky skladov a distribučných centier, z ktorých viaceré zásobovali najväčšie ukrajinské obchodné reťazce.
Útoky už v niektorých predajniach spôsobili nedostatok tovaru a vyvolali obavy z rastu cien. Rusko sa k pondelkovému útoku bezprostredne nevyjadrilo. Moskva v minulosti opakovane odmietala, že by zámerne útočila na civilnú infraštruktúru.
Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na územie protivníka. Diplomatické snahy o ukončenie vojny, ktorá trvá už štyri a pol roka, zostávajú bez pokroku.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský útok na sklad v Černihivskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si v pondelok vyžiadal troch mŕtvych a sedem zranených, oznámila ukrajinská polícia.
Terčom útoku boli sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky, ktoré leží približne 120 kilometrov východne od Kyjeva. Polícia neuviedla, komu podnik patrí ani aký typ zbrane ruské sily použili.
„Ruské sily dnes zaútočili na sklady poľnohospodárskeho podniku v meste Pryluky. Podľa predbežných informácií zahynuli traja ľudia a sedem utrpelo zranenia,“ uviedla polícia.
Zničená logistika
Na snímke zverejnenej ukrajinskými úradmi bolo vidieť trosky a hromadu tehál pred budovou s čiastočne zničenou strechou.
Útok je najnovším zo série ruských zásahov zameraných na ukrajinskú logistiku. Od júna ruské sily zničili alebo poškodili desiatky skladov a distribučných centier, z ktorých viaceré zásobovali najväčšie ukrajinské obchodné reťazce.
Zlyhanie diplomacie
Útoky už v niektorých predajniach spôsobili nedostatok tovaru a vyvolali obavy z rastu cien. Rusko sa k pondelkovému útoku bezprostredne nevyjadrilo. Moskva v minulosti opakovane odmietala, že by zámerne útočila na civilnú infraštruktúru.
Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na územie protivníka. Diplomatické snahy o ukončenie vojny, ktorá trvá už štyri a pol roka, zostávajú bez pokroku.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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