Neziskovky neprídu o dve percentá z dane aj napriek neskoršiemu podaniu daňového priznania

27.3.2020 - Neziskovky o svoje dve percentá z daní daňových poplatníkov neprídu. Tvrdí to prezident Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Jozef Danis, podľa ktorého existuje verejný prísľub rezortu financií a finančnej správy, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2 %, a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31. marca 2020 alebo neoznámia jeho odklad."V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad," uviedol Danis s tým, že v krátkom čase bude prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní, resp. ktorá bude riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov.