Štát nedokáže pokryť všetky straty v dôsledku Covid-19, vyhlásil premiér Matovič

27.3.2020 - Na ekonomické opatrenia si slovenský podnikateľský sektor bude musieť ešte chvíľku počkať. Štát totiž podľa vyjadrení predsedu vlády Igora Matoviča aktuálne nevie, koľko finančných prostriedkov má k dispozícii."Musíme vedieť, koľko peňazí máme k dispozícii, aby sme rozhodli komu a ako pomôžeme," vyhlásil premiér na piatkovej tlačovej besede. Problémom je podľa neho to, že si aktuálne štáty iba veľmi ťažko dokážu požičať. "Viac menej sme odkázaní na to, na čom sa dohodneme v rámci európskeho spoločenstva," skonštatoval Matovič. Ako však upozornil, štát nedokáže pokryť všetky straty.O ekonomických opatreniach budú teda rokovať, ale oznámia ich až vtedy, keď budú vedieť, koľko zdrojov má štát k dispozícii. "Opatrenia prijať musíme, čas sa kráti, ľudia sú zúfali. Robíme všetko, čo sa len dá," poukázal predseda vlády s tým, že sa snažia veci riešiť postupne.Podnikatelia pritom čakajú zmeny čo najskôr, argumentujú, že ak pomoc nepríde, budú musieť prepúšťať. Koniec mesiaca, teda 31. marec je budúci utorok. Premiér v tejto súvislosti poznamenal, že ak prídu opatrenia neskôr, výpoveď sa vždy dá stiahnuť.Ministerstvo hospodárstva SR vo štvrtok informovalo, že predstaví prvý balík približne 50 opatrení na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľský sektor v čo najkratšom čase.Vláda si podľa rezortu uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa pre koronakrízu ocitli. Cieľom navrhovaných zmien je pomôcť firmám a podnikateľom s cash-flow a udržaním zamestnanosti."Ide o opatrenia, ktoré znížia prevádzkové náklady, pomôžu pri vykrývaní strát, natiahnutí v čase rôznych povinností a týkať by sa mali aj náhrady škôd. Opatrenia sa budú ďalej dopĺňať v závislosti od vývoja situácie," priblížilo ministerstvo. Šéf rezortu hospodárstva Richar Sulík zároveň uviedol, že na zmiernenie koronakrízy budú v čo najväčšej možnej miere použité prostriedky z eurofondov.Podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dali zástupcovia vlády zamestnávateľom prísľub, že prijmú adekvátne opatrenia na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské prostredie do pondelka budúceho týždňa.Predstavitelia podnikateľských inštitúcií podľa komory naliehavo žiadajú predstaviteľov vlády o neodkladné prijatie opatrení znižujúcich negatívne dopady na slovenskú ekonomiku. Poukazujú, že Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami nielen v rámci Európskej únie, ale aj V4, čo môže spôsobiť reťazenie bankrotov firiem, stratu trhov a rast nezamestnanosti.Prvý náčrt opatrení zameraných na minimalizáciu dopadov pandémie na hospodárstvo sa na verejnosť dostal počas uplynulého víkendu.Zoznam vyše 40 opatrení zverejnil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. Jeho stranícky šéf zo strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík však tvrdil, že tento zoznam je len predbežný a vôbec sa nemal dostať na verejnosť.Podľa tohto zoznamu pritom boli medzi navrhovanými opatreniami okrem odloženia platenia daní aj zastavenie štátnych kontrol, refundácia niektorých nákladov podnikateľov, umožnenie otvorenia ďalších prevádzok po splnení prísnych hygienických požiadaviek, či úpravy vo vzťahu k zamestnancom.