Slovensko nedostane z Bruselu 2,5 miliardy eur navyše na zmiernenie dopadov Covid-19, upozorňuje expert

27.3.2020 - Slovensko nedostane navyše 2,5 miliardy eur z prostriedkov Európskej únie (EÚ) na riešenie krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako uviedol v piatok pre agentúru SITA expert strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ján Rudolf, sú to nepravdivé a zavádzajúce informácie, čím reagoval na informovanie niektorých politikov a médií.Suma 2,5 miliardy eur, ktorú podľa neho bude môcť Slovensko použiť priamo na zmiernenie dopadov koronavírusu, je zo zatiaľ nezazmluvnených zdrojov EÚ v objeme 4,7 miliardy eur v rámci súčasného programového obdobia 2014 - 2020. "Nie sú to žiadne nové peniaze," upozornil Rudolf.Uvedených 2,5 miliardy eur z peňazí EÚ môže SR použiť na nákup zdravotníckeho materiálu, ale aj na prefinancovanie prevádzkových nákladov pre malých a stredných podnikateľov alebo na inú podporu udržateľnosti pracovných miest."Okrem 2,5 miliardy eur môžu však ministerstvá použiť eurofondy na zmiernenie dopadov nepriamo, a to využiť zostávajúce eurofondy na splnenie cieľov, ktorými pomôžu podnikateľom v súlade s cieľmi v operačných programoch. To sa týka najviac ministerstiev hospodárstva, práce a vnútra," poznamenal Rudolf."Členské štáty dostanú peniaze aj z Fondu solidarity EÚ, ale to sú už iné peniaze, ktoré podliehajú osobitným predpisom," podotkol expert. Predpokladá, že Národná rada SR v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude novelizovať aj zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov."Suma 2,5 miliardy eur vznikla podľa istého kľúča, ktorý sa viaže k nevyčerpanej zálohe za rok 2019. Slovensku zostalo na konci minulého roka 586 miliónov eur, ktoré sme nevyčerpali a mali sme ich vrátiť. Na základe tejto sumy vzniklo podľa kľúča 2,5 miliardy eur," vysvetlil Rudolf."Paradoxne, tým, že Slovensko slabo čerpalo eurofondy, môže použiť viac na koronavírus ako napríklad Taliansko. Ale to je EÚ," uviedol odborník.Členské štáty EÚ môžu použiť nevyčerpané eurofondy na zmiernenie dopadov krízy. "Vo štvrtok o tom hlasoval europarlament, pretože menil nariadenia, ktoré sa týkajú fondov, keďže tieto nevyčerpané peniaze budeme čerpať v špeciálnom režime na špeciálne aktivity," priblížil Rudolf.Európska komisia podľa neho zaradila tieto činnosti pod oblasť vedy a výskumu. "Na Slovensku sa to týka predovšetkým operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zahŕňa pôvodne samostatný Operačný program Výskum a inovácie), ale aj Integrovaného regionálneho operačného programu, Operačného programu Ľudské zdroje, Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Efektívna verejná správa," uviedol odborník.