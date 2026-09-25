|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy
Tagy: PR
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky ...
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu, ktorým spojili nespojiteľné v súvislosti s hosťujúcim sudcom Hajdukom. Označenie statusu advokáta na sociálnej sieti "Takto pracuje mafia" je hrubým zásahom do súdnictva a prekročením všetkých čiar. Takéto niečo nemá nič spoločné nie len s realitou ale ani s etikou advokáta. Marcela Kosová verí, že zareaguje aj Slovenská advokátska komora.
Podrobnosti a fakty sa verejnosť dozvie v spoločnom vyjadrení predsedníčky súdnej rady a predsedu Krajského súdu v Bratislave Borisa Tótha v pondelok, 28. septembra 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu, ktorým spojili nespojiteľné v súvislosti s hosťujúcim sudcom Hajdukom. Označenie statusu advokáta na sociálnej sieti "Takto pracuje mafia" je hrubým zásahom do súdnictva a prekročením všetkých čiar. Takéto niečo nemá nič spoločné nie len s realitou ale ani s etikou advokáta. Marcela Kosová verí, že zareaguje aj Slovenská advokátska komora.
Podrobnosti a fakty sa verejnosť dozvie v spoločnom vyjadrení predsedníčky súdnej rady a predsedu Krajského súdu v Bratislave Borisa Tótha v pondelok, 28. septembra 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou
Pápež varuje pred stratou ľudskosti v „raji strojov“ poháňanom umelou inteligenciou
<< predchádzajúci článok
Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO
Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO