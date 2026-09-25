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Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy


Tagy: PR

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky ...



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gettyimages 1303997113 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu.


Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová si s mimoriadne veľkým znepokojením prečítala text Denníka N a status advokáta Petra Kubinu, ktorým spojili nespojiteľné v súvislosti s hosťujúcim sudcom Hajdukom. Označenie statusu advokáta na sociálnej sieti "Takto pracuje mafia" je hrubým zásahom do súdnictva a prekročením všetkých čiar. Takéto niečo nemá nič spoločné nie len s realitou ale ani s etikou advokáta. Marcela Kosová verí, že zareaguje aj Slovenská advokátska komora.

Podrobnosti a fakty sa verejnosť dozvie v spoločnom vyjadrení predsedníčky súdnej rady a predsedu Krajského súdu v Bratislave Borisa Tótha v pondelok, 28. septembra 2026.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nezmyselný útok na justíciu nezostane bez odozvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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