Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Laura
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Zapletalová opäť zničila konkurentky a má už 11. slovenský rekord! Po Rabate vyhrala aj v Ríme – VIDEO


Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF slovenská atlétka Slovenský rekord Svetový výkon roka

Emma Zapletalová vyhrala dve podujatia prestížnej Diamantovej ligy v rozpätí piatich dní. Druhý štart na prestížnej Diamantovej lige, druhý slovenský rekord a druhé víťazstvo. Prekážkarka Emma ...



Zdieľať
emmazap 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala dve podujatia prestížnej Diamantovej ligy v rozpätí piatich dní.


Druhý štart na prestížnej Diamantovej lige, druhý slovenský rekord a druhé víťazstvo. Prekážkarka Emma Zapletalová prežíva rozprávkový úvod letnej atletickej sezóny.

Po nedeľnom víťazstve v marockom Rabate v slovenskom rekorde a zároveň svetovom výkone roka na 400 m prekážok (52,82 s) rovnako cenný štatistický double predviedla aj v Ríme. Jej nový národný rekord a zároveň najlepší výkon roka má hodnotu 52,58 s.

Triumfom na 46. ročníku mítingu Golden Gala Pietro Mennea si zverenka Brama Petersa upevnila vedúcu pozíciu v hodnotení disciplíny v rámci Diamantovej ligy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Padli aj Američanky


Na Olympijskom štadióne vo Večnom meste znova zdolala všetky svoje súperky na čele s Američankou Annou Cockrellovou (52,77) a poradila si aj so svojou premožiteľkou z finále MS v Tokiu, ďalšou reprezentantkou USA Jasmine Jonesovou (53,92), ktorá skončila až šiesta. Do tretice na Zapletalovú nemala ani olympijská víťazka z Ria 2016 Dalilah Muhammadová (štvrtá za 53,39).

A to ešte úradujúca slovenská športovkyňa roka zakopla na poslednej prekážke, kde zrejme stratila niekoľko stotín sekundy vo svojom víťaznom finiši.

Desiaty štart, 11. rekord


"Desiaty štart v elitnom seriáli okorenila členka banskobystrickej Dukly jedenástym zlepšením slovenského rekordu na tejto trati. Časom 52,58 s sa posunula z 19. už na 12. miesto v historickom svetovom rebríčku - a to ešte mierne zakopla na poslednej prekážke," uviedol web atletika.sk.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tlak iba od nej


"Bol to bláznivý začiatok sezóny. Nemyslela som si, že budem schopná začať s dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, veľmi si to užívam. Prechod z haly von bol pre mňa trochu náročný, a preto ma tieto výsledky prekvapili. Chcem sa stále a stále zlepšovať. Tlak prichádza najmä odo mňa samej," povedala 26-ročná Zapletalová, cituje ju SAZ na sociálnych sieťach podľa webovej stránky mítingu v Ríme.

"Zaváhanie na poslednej prekážke ma stálo trochu viac síl aj času, preto verím, že výsledný čas môže byť ešte lepší. Som rada, že som tú desiatu prekážku ustála a dokončila preteky ako víťazka," dodala Zapletalová.


Zdroj: SITA.sk - Zapletalová opäť zničila konkurentky a má už 11. slovenský rekord! Po Rabate vyhrala aj v Ríme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF slovenská atlétka Slovenský rekord Svetový výkon roka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Neznáma Poľka vyhrala v Paríži už deväť zápasov. Ak pridá desiaty, zdvihne nad hlavu víťazný pohár – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 