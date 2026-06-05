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05. júna 2026
Zapletalová opäť zničila konkurentky a má už 11. slovenský rekord! Po Rabate vyhrala aj v Ríme – VIDEO
Emma Zapletalová vyhrala dve podujatia prestížnej Diamantovej ligy v rozpätí piatich dní. Druhý štart na prestížnej Diamantovej lige, druhý slovenský rekord a druhé víťazstvo. Prekážkarka Emma ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala dve podujatia prestížnej Diamantovej ligy v rozpätí piatich dní.
Druhý štart na prestížnej Diamantovej lige, druhý slovenský rekord a druhé víťazstvo. Prekážkarka Emma Zapletalová prežíva rozprávkový úvod letnej atletickej sezóny.
Po nedeľnom víťazstve v marockom Rabate v slovenskom rekorde a zároveň svetovom výkone roka na 400 m prekážok (52,82 s) rovnako cenný štatistický double predviedla aj v Ríme. Jej nový národný rekord a zároveň najlepší výkon roka má hodnotu 52,58 s.
Triumfom na 46. ročníku mítingu Golden Gala Pietro Mennea si zverenka Brama Petersa upevnila vedúcu pozíciu v hodnotení disciplíny v rámci Diamantovej ligy.
Na Olympijskom štadióne vo Večnom meste znova zdolala všetky svoje súperky na čele s Američankou Annou Cockrellovou (52,77) a poradila si aj so svojou premožiteľkou z finále MS v Tokiu, ďalšou reprezentantkou USA Jasmine Jonesovou (53,92), ktorá skončila až šiesta. Do tretice na Zapletalovú nemala ani olympijská víťazka z Ria 2016 Dalilah Muhammadová (štvrtá za 53,39).
A to ešte úradujúca slovenská športovkyňa roka zakopla na poslednej prekážke, kde zrejme stratila niekoľko stotín sekundy vo svojom víťaznom finiši.
"Desiaty štart v elitnom seriáli okorenila členka banskobystrickej Dukly jedenástym zlepšením slovenského rekordu na tejto trati. Časom 52,58 s sa posunula z 19. už na 12. miesto v historickom svetovom rebríčku - a to ešte mierne zakopla na poslednej prekážke," uviedol web atletika.sk.
"Bol to bláznivý začiatok sezóny. Nemyslela som si, že budem schopná začať s dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, veľmi si to užívam. Prechod z haly von bol pre mňa trochu náročný, a preto ma tieto výsledky prekvapili. Chcem sa stále a stále zlepšovať. Tlak prichádza najmä odo mňa samej," povedala 26-ročná Zapletalová, cituje ju SAZ na sociálnych sieťach podľa webovej stránky mítingu v Ríme.
"Zaváhanie na poslednej prekážke ma stálo trochu viac síl aj času, preto verím, že výsledný čas môže byť ešte lepší. Som rada, že som tú desiatu prekážku ustála a dokončila preteky ako víťazka," dodala Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová opäť zničila konkurentky a má už 11. slovenský rekord! Po Rabate vyhrala aj v Ríme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Druhý štart na prestížnej Diamantovej lige, druhý slovenský rekord a druhé víťazstvo. Prekážkarka Emma Zapletalová prežíva rozprávkový úvod letnej atletickej sezóny.
Po nedeľnom víťazstve v marockom Rabate v slovenskom rekorde a zároveň svetovom výkone roka na 400 m prekážok (52,82 s) rovnako cenný štatistický double predviedla aj v Ríme. Jej nový národný rekord a zároveň najlepší výkon roka má hodnotu 52,58 s.
Triumfom na 46. ročníku mítingu Golden Gala Pietro Mennea si zverenka Brama Petersa upevnila vedúcu pozíciu v hodnotení disciplíny v rámci Diamantovej ligy.
Padli aj Američanky
Na Olympijskom štadióne vo Večnom meste znova zdolala všetky svoje súperky na čele s Američankou Annou Cockrellovou (52,77) a poradila si aj so svojou premožiteľkou z finále MS v Tokiu, ďalšou reprezentantkou USA Jasmine Jonesovou (53,92), ktorá skončila až šiesta. Do tretice na Zapletalovú nemala ani olympijská víťazka z Ria 2016 Dalilah Muhammadová (štvrtá za 53,39).
A to ešte úradujúca slovenská športovkyňa roka zakopla na poslednej prekážke, kde zrejme stratila niekoľko stotín sekundy vo svojom víťaznom finiši.
Desiaty štart, 11. rekord
"Desiaty štart v elitnom seriáli okorenila členka banskobystrickej Dukly jedenástym zlepšením slovenského rekordu na tejto trati. Časom 52,58 s sa posunula z 19. už na 12. miesto v historickom svetovom rebríčku - a to ešte mierne zakopla na poslednej prekážke," uviedol web atletika.sk.
Tlak iba od nej
"Bol to bláznivý začiatok sezóny. Nemyslela som si, že budem schopná začať s dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, veľmi si to užívam. Prechod z haly von bol pre mňa trochu náročný, a preto ma tieto výsledky prekvapili. Chcem sa stále a stále zlepšovať. Tlak prichádza najmä odo mňa samej," povedala 26-ročná Zapletalová, cituje ju SAZ na sociálnych sieťach podľa webovej stránky mítingu v Ríme.
"Zaváhanie na poslednej prekážke ma stálo trochu viac síl aj času, preto verím, že výsledný čas môže byť ešte lepší. Som rada, že som tú desiatu prekážku ustála a dokončila preteky ako víťazka," dodala Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová opäť zničila konkurentky a má už 11. slovenský rekord! Po Rabate vyhrala aj v Ríme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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