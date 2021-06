Snem hnutia OĽaNO by sa mohol konať na jeseň, predpokladá premiér Heger

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 - Snem hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by sa mohol uskutočniť na jeseň. Novinárom to na kongrese strany Sloboda a Solidarita (SaS) povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).Verí, že aj OĽaNO bude mať snem, na ktorý budú môcť prísť delegáti a novinári a bude sa na ňom voliť vedenie hnutia. Podľa neho ho minulý rok nemohli mať, keďže prišla druhá vlná pandémie.„Snáď na jeseň,“ reagoval Heger na otázku, kedy budú môcť prísť novinári aj na snem OĽaNO. To, ako bude vyzerať jeseň a aký bude záver pandémie, záleží podľa neho od zodpovednosti ľudí.„Verím, že jeseň pripravíme tak, spolu s občanmi, aby sme mohli takéto akcie mať aj na jeseň," doplnil predseda vlády.Hnutie OĽaNO malo v novembri minulého roka snem, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu konal per rollam. Predsedníctvo hnutia zostalo nezmenené, svoju pozíciu obhájili Eduard Heger, Július Jakab, Jaroslav Naď, Jozef Viskupič a Michal Šipoš.