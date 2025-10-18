Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. októbra 2025

Pôjde SNS do volieb v koalícii so Smerom? V súčasnosti sú takéto úvahy predčasné, vraví Michelko


Úvahy o tom, či pôjde Slovenská národná strana (SNS) o dva roky do volieb samostatne alebo vo veľkej koalícii so stranou Smer, sú v súčasnosti ...



67a20a23c7779285607967 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Úvahy o tom, či pôjde Slovenská národná strana (SNS) o dva roky do volieb samostatne alebo vo veľkej koalícii so stranou Smer, sú v súčasnosti predčasné. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) v Národnej rade SR Roman Michelko.


Ako v sobotu ďalej uviedol v relácii STVR Sobotné dialógy, takáto téma bude podľa jeho slov na stole polroka pred voľbami. Jeho diskusný oponent, poslanec NR SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko), si nevie predstaviť ísť do koalície so Smerom ani vtedy, ak by na jeho čele nestál Robert Fico.

Michelko potvrdil, že súčasné preferencie podľa prieskumov agentúr od 2,6 do 4,6 percenta hlasov nie sú pre SNS potešiteľné. Ich rozptyl však označil za absurdný a prikláňa sa k hornej hranici. Tá predstavuje podľa jeho slov od 130-tisíc do 140-tisíc hlasov podľa účasti vo voľbách.

„Bolo by krajné nezodpovedné, ak by tieto hlasy prepadli. Je to šesť, možno sedem mandátov, ktoré extrémne budú chýbať. Musíme sa správať krajne zodpovedne a v čase, keď to bude aktuálne, vtedy sa rozhodneme,“ dodal.

Grendel spoluprácu hnutia so Smerom rázne zamietol. „Smer nie je len Robert Fico, ale celý ten systém, ktorí tu vytvorili za 15 rokov, ako bola strana pri moci. Nie je to vôbec o jednom lídrovi. Ak sme v niečom v minulom volebnom období boli úspešní, tak to bolo odkrývanie toho, aký skorumpovaný systém vybudovala strana Smer za tri svoje predchádzajúce vlády, ktoré viedli k rozvratu právneho štátu na Slovensku,“ skonštatoval.


Zdroj: SITA.sk - Pôjde SNS do volieb v koalícii so Smerom? V súčasnosti sú takéto úvahy predčasné, vraví Michelko © SITA Všetky práva vyhradené.

