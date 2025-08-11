Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

11. augusta 2025

Pavilón na výstave EXPO 2025, kde sa nachádza aj Slovensko, privítal už dva milióny návštevníkov


Svetová výstava v japonskom meste Osaka zaznamenala významný míľnik. Pavilón Commons-C, v ktorom má svoje miesto aj slovenská expozícia, privítala už 2 milióny návštevníkov z ...



67fb84e62ddf8677193629 scaled e1746184577990 676x466 11.8.2025 (SITA.sk) - Svetová výstava v japonskom meste Osaka zaznamenala významný míľnik. Pavilón Commons-C, v ktorom má svoje miesto aj slovenská expozícia, privítala už 2 milióny návštevníkov z celého sveta.


Sme radi, že aj v rámci veľkého medzinárodného formátu, akým je Svetová výstava, si ľudia odniesli kúsok Slovenska – v zážitkoch, úsmevoch aj vedomostiach," zhodnotila Michaela Kovačičová, generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO Osaka 2025.

Slovensko si udržiava vysokú návštevnosť


Slovenská expozícia si počas osláv udržala vysokú návštevnosť a pozornosť publika. Interaktívne prvky, ako pexeso s motívmi slovenských hradov, denne prilákajú približne 1 500 hráčov.

Návštevníkov zaujala aj výrazná vizuálna stránka – najmä brána s tradičnými slovenskými výšivkami a vzormi – a bohatá škála exponátov, od kraslíc a keramiky po moderné technické produkty. Obzvlášť obľúbená bola u návštevníkov aj slovenská pečiatka, ktorú viacerí označili za jednu z najkrajších v rámci celého EXPO.

Ocenili aj osobný prístup


Návštevníci pritom vo významnej miere ocenili aj osobný prístup slovenského tímu. Hostesky ovládajúce japončinu umožňujú v dennom kontakte hlbšie rozhovory a kultúrnu výmenu, čo japonskí návštevníci proaktívne oceňujú aj prostredníctvom milých gest, malých darčekov, origami či ručne maľovaných portrétov.

Slovensko sa počas tohto výnimočného rekordného dňa pridalo k partnerským krajinám – Chorvátsku, Gabonu, Guatemale, Izraelu, Čiernej Hore, Paname, San Marínu, Slovinsku, Ukrajine a Uruguaju v spoločnom posolstve jednoty a spolupráce. Súčasťou programu bolo aj slávnostné vyhlásenie 2-miliónteho návštevníka, ktorý získal darčeky od všetkých krajín pavilónu.



Zdroj: SITA.sk - Pavilón na výstave EXPO 2025, kde sa nachádza aj Slovensko, privítal už dva milióny návštevníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

