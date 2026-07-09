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09. júla 2026
Nezvestného rybára z Novej Bane našli bez známok života – VIDEO
Tagy: Nezvestná osoba Utopenie
Najskôr sa podarilo nájsť opustené rybárske vybavenie. Telo muža následne objavili približne 600 metrov nižšie po prúde rieky. Pátranie po 58-ročnom mužovi z Novej Bane sa skončilo tragicky. Muž sa ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Najskôr sa podarilo nájsť opustené rybárske vybavenie. Telo muža následne objavili približne 600 metrov nižšie po prúde rieky.
Pátranie po 58-ročnom mužovi z Novej Bane sa skončilo tragicky. Muž sa mal podľa dostupných informácií vybrať na ryby k rieke Hron. O prípade informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
Do akcie sa počas dvoch dní zapojilo viac ako 40 ľudí. Nezvestného hľadali policajti, hasiči aj členovia pohotovostného pátracieho tímu. Pomáhali tiež policajti z poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru so služobným psom.
Nasadené boli aj drony s termovíziou. Najskôr sa podarilo nájsť opustené rybárske vybavenie. Telo muža následne objavili približne 600 metrov nižšie po prúde rieky.
Prípadom sa ďalej zaoberá polícia.
Zdroj: SITA.sk - Nezvestného rybára z Novej Bane našli bez známok života – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pátranie po 58-ročnom mužovi z Novej Bane sa skončilo tragicky. Muž sa mal podľa dostupných informácií vybrať na ryby k rieke Hron. O prípade informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
Do akcie sa počas dvoch dní zapojilo viac ako 40 ľudí. Nezvestného hľadali policajti, hasiči aj členovia pohotovostného pátracieho tímu. Pomáhali tiež policajti z poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru so služobným psom.
Nasadené boli aj drony s termovíziou. Najskôr sa podarilo nájsť opustené rybárske vybavenie. Telo muža následne objavili približne 600 metrov nižšie po prúde rieky.
Prípadom sa ďalej zaoberá polícia.
Zdroj: SITA.sk - Nezvestného rybára z Novej Bane našli bez známok života – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nezvestná osoba Utopenie
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