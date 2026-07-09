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09. júla 2026
Volkswagen hľadá úspory, Bratislava patrí medzi možných víťazov zmien
Tagy: americké clá čínske automobilky Hromadné prepúšťanie Nemecká automobilka Prepúšťanie Reštruktualizácia
O budúcnosti niektorých nemeckých fabrík sa rozhoduje už dnes, otvorené zostávajú aj otázky týkajúce sa výroby na Slovensku. Nemecký automobilový koncern
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9.7.2026 (SITA.sk) - O budúcnosti niektorých nemeckých fabrík sa rozhoduje už dnes, otvorené zostávajú aj otázky týkajúce sa výroby na Slovensku.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen rokuje o rozsiahlej reštrukturalizácii, ktorá môže zásadne zmeniť rozloženie výroby v Európe.
Kým viaceré nemecké závody čelia neistote, bratislavský Volkswagen Slovakia by mohol z pripravovaných zmien napokon profitovať. Informoval o tom portál e15.cz.
Podľa úvah, ktoré v posledných týždňoch zazneli v nemeckých médiách, by mohla Bratislava v budúcnosti získať časť výroby modelov Audi A5 a A6, ak by koncern pristúpil k obmedzeniu produkcie v závode Neckarsulm. Slovenská továreň patrí v rámci skupiny dlhodobo medzi nákladovo najefektívnejšie prevádzky.
Na druhej strane však zatiaľ nie je jasná budúcnosť niektorých modelov vyrábaných na Slovensku.
Audi zvažuje rozšírenie výroby v Spojených štátoch, aby sa vyhlo dovozným clám presadzovaným administratívou prezidenta Donalda Trumpa. To by mohlo ovplyvniť aj produkciu veľkých športovo-úžitkových vozidiel.
Otvorená zostáva aj otázka budúcnosti modelu Porsche Cayenne, ktorého výrobu by mohla automobilka presunúť z Bratislavy do Lipska.
Dozorná rada Volkswagenu aktuálne rokuje o pláne „Vízia 2030“, ktorý počíta s rozsiahlymi úspornými opatreniami. V hre je zrušenie desiatok tisíc pracovných miest a postupné zatváranie niektorých výrobných závodov v Nemecku.
Za najohrozenejšie sa považujú fabriky v Hannoveri, Emdene, Zwickau a závod Audi v Neckarsulme. Automobilka argumentuje slabším dopytom po elektromobiloch, vysokými výrobnými nákladmi v Nemecku a rastúcou konkurenciou najmä zo strany čínskych výrobcov.
Vedenie koncernu zároveň hľadá alternatívy k zatváraniu závodov. Medzi zvažovanými riešeniami je presun niektorých modelov vyvíjaných v Číne do európskej výroby alebo nové využitie existujúcich kapacít. Práve závody s nižšími nákladmi, medzi ktoré patrí aj Bratislava, by mohli z takýchto krokov profitovať.
Konečné rozhodnutia zatiaľ nepadli. Výsledok rokovaní však pozorne sleduje aj Slovensko, kde Volkswagen patrí medzi najväčších zamestnávateľov a exportérov krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen hľadá úspory, Bratislava patrí medzi možných víťazov zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen rokuje o rozsiahlej reštrukturalizácii, ktorá môže zásadne zmeniť rozloženie výroby v Európe.
Kým viaceré nemecké závody čelia neistote, bratislavský Volkswagen Slovakia by mohol z pripravovaných zmien napokon profitovať. Informoval o tom portál e15.cz.
Podľa úvah, ktoré v posledných týždňoch zazneli v nemeckých médiách, by mohla Bratislava v budúcnosti získať časť výroby modelov Audi A5 a A6, ak by koncern pristúpil k obmedzeniu produkcie v závode Neckarsulm. Slovenská továreň patrí v rámci skupiny dlhodobo medzi nákladovo najefektívnejšie prevádzky.
Nie všetko je isté
Na druhej strane však zatiaľ nie je jasná budúcnosť niektorých modelov vyrábaných na Slovensku.
Audi zvažuje rozšírenie výroby v Spojených štátoch, aby sa vyhlo dovozným clám presadzovaným administratívou prezidenta Donalda Trumpa. To by mohlo ovplyvniť aj produkciu veľkých športovo-úžitkových vozidiel.
Otvorená zostáva aj otázka budúcnosti modelu Porsche Cayenne, ktorého výrobu by mohla automobilka presunúť z Bratislavy do Lipska.
Ťažké rokovania
Dozorná rada Volkswagenu aktuálne rokuje o pláne „Vízia 2030“, ktorý počíta s rozsiahlymi úspornými opatreniami. V hre je zrušenie desiatok tisíc pracovných miest a postupné zatváranie niektorých výrobných závodov v Nemecku.
Za najohrozenejšie sa považujú fabriky v Hannoveri, Emdene, Zwickau a závod Audi v Neckarsulme. Automobilka argumentuje slabším dopytom po elektromobiloch, vysokými výrobnými nákladmi v Nemecku a rastúcou konkurenciou najmä zo strany čínskych výrobcov.
Všetko sa uvidí
Vedenie koncernu zároveň hľadá alternatívy k zatváraniu závodov. Medzi zvažovanými riešeniami je presun niektorých modelov vyvíjaných v Číne do európskej výroby alebo nové využitie existujúcich kapacít. Práve závody s nižšími nákladmi, medzi ktoré patrí aj Bratislava, by mohli z takýchto krokov profitovať.
Konečné rozhodnutia zatiaľ nepadli. Výsledok rokovaní však pozorne sleduje aj Slovensko, kde Volkswagen patrí medzi najväčších zamestnávateľov a exportérov krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen hľadá úspory, Bratislava patrí medzi možných víťazov zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americké clá čínske automobilky Hromadné prepúšťanie Nemecká automobilka Prepúšťanie Reštruktualizácia
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