NHL by chcela odohrať viac zápasov v Európe. Bill Daly spomenul troch popredných kandidátov

Poprednými kandidátmi sú aj Nemecko a Švajčiarsko

Predsezónne prípravné zápasy

22.8.2024 (SITA.sk) - Podľa zástupcu komisára kanadsko-americkej hokejovej NHL Billa Dalyho má vedenie profiligy veľký záujem, aby sa súťažné či prípravné zápasy tejto súťaže naďalej hrali aj v Európe. V rozhovore pre oficiálny web súťaže tiež spomenul záujem o nové destinácie ako Švajčiarsko či dokonca Austrália."Liga má svoj zoznam miest, kam by chcela zavítať a osloviť tamojší trh,“ povedal Daly. V sezóne 2024/2025 sa tímy NHL predstavia v dvoch prípravných dueloch v Nemecku, dva zápasy základnej časti bude hostiť Česko a dva uvidia diváci vo Fínsku."Možno sa niekomu zdá, že sme sa uspokojili s rotáciou Fínska, Švédska a Česka, ale s tým by som sa nestotožňoval, pretože sa to pravdepodobne v krátkodobej budúcnosti zmení,“ ozrejmil funkcionár NHL a zároveň konkretizoval: "Myslím si, že hráči a hráčska asociácia chcú ísť späť do Londýna. A trúfam si povedať, že aj Nemecko a Švajčiarsko sú poprednými kandidátmi na zápasy základnej časti, pričom pravdepodobne nehovoríme o vzdialenej budúcnosti."O Bratislave či Slovensku nepadlo v rozhovore s Dalym ani slovo.Od roku 2017 až doteraz sa odohralo na európskych klziskách šestnásť duelov NHL. Ďalšie štyri pribudnú v nasledujúcom ročníku. Pokiaľ ide o predsezónne prípravné zápasy, Daly naznačil, že Austrália by mohla v budúcnosti hostiť ďalšie tímy najsledovanejšej hokejovej súťaže na svete. Liga tam odohrala svoje prvé dva exhibičné zápasy vlani v septembri na dočasnej ľadovej ploche v Aréne Roda Lavera v Melbourne."Myslím si, že to bola pozitívna skúsenosť. Od klubov nám prišla pozitívna spätná väzba, čo uľahčuje možnosti na oslovenie ďalších tímov. Do Austrálie sa necestuje krátko, ale táto iniciatíva je pre nás veľmi zaujímavá. To znamená, že v dohľadnom čase k tomu budeme podnikať kroky,“ uzavrel Daly.