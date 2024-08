Musíme byť spokojní, ideme domov a všetko je otvorené, hodnotí tréner Weiss remízu s FC Midtjylland (video+foto)

Ťažký zápas s dobrým súperom

Slovan udrel po necelej hodine hry

Thomasbergovi vyšlo striedanie

Blízko k víťazstvu

22.8.2024 (SITA.sk) - Ak futbalisti ŠK Slovan Bratislava cestovali do dánskeho Herningu s cieľom uhrať výsledok, ktorým by si zachovali šancu na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov (LM) , tak sa im to podarilo.Remíza 1:1 (0:0) na trávniku úradujúceho dánskeho šampióna FC Midtjylland v prvom zápase play-off LM im hrá do karát, ale kvalita dánskeho tímu je taká vysoká, že odveta v stredu 28. augusta v Bratislave bude ešte mimoriadne zaujímavá."S výsledkom som, samozrejme, spokojný, pred zápasom by som ho bral všetkými desiatimi. Odohrali sme ťažký zápas s dobrým súperom. Oba tímy hrali ofenzívny futbal. Zvolili sme ofenzívnu zostavu s Vladom Weissom ml. , Markom Toličom, Tigranom Barseghjanom Davidom Strelcom . Hovoril som, že musíme byť nebezpeční, čo sme aj boli. Pri vysokej kvalite Midtjyllandu sme hrali dobre. Mužstvo chválim, hráči dali do toho všetko takticky, fyzicky aj emocionálne. Akurát nám chýbalo trochu viac kvality aj pokoja v zakončení, čiže presne to, čo súper ukázal pri vyrovnávajúcom góle," uviedol v pozápasovom hodnotení tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. na klubovom webe "belasých".Jeho zverenci prečkali v Herningu prvý polčas bez ujmy. Najviac po góle volala akcia domácich zo 40. min, keď sa mladý Čiľan Dario Osorio z uhla rútil sám na bránku Slovana. Jeho strelu dokázal Dominik Takáč bravúrne vytiahnuť na brvno a potom nad bránku.Slovan udrel po necelej hodine hry, keď si panamský krajný obranca Cesar Blackman narazil loptu s Barseghjanom, vbehol do šestnástky domácich a tvrdou strelou rozvlnil sieť. O desať minút neskôr mohlo byť vyrovnané, ale reprezentant Guiney-Bissau Franculino v dobrej pozícii trafil len do žrde.Domácemu trénerovi Thomasovi Thomasbergovi vyšlo striedanie. Na ihrisko prišiel v 75. min Edward Chilufya, ktorý sa za štyri minúty dostal do dvoch šancí a tú druhú premenil v 79. min na vyrovnávajúci gól. Medzi stopérmi ho peknou prihrávkou našiel Oliver Sörensen a Zambijčan vyrovnal – 1:1. Dáni mohli dokonca zavŕšiť obrat, ale strelu Arala Simsira vyrazil brankár Slovana na roh."Škoda inkasovaného gólu. Už som veril, že ešte prestriedame a podržíme to, no urobili sme pozičnú chybu v strede. Upozorňovali sme hráčov, že 70 percent gólov dáva Midtjylland práve z kontier, čo sa potvrdilo. Aj my sme mali šance, rovnako ich mal súper, Dominik Takáč bol znovu výborný. S remízou musíme byť spokojní a dá sa povedať, že je zaslúžená. Ideme domov a všetko je otvorené. Ľudia nás poženú, no musíme hrať rozumne pri vedomí kvality súpera," doplnil Weiss st.V tíme Slovana odohral na ľavej strane ofenzívy 72 minút Vladimír Weiss ml., potom ho vystriedal ďalší exreprezentant Róbert Mak . Weiss ml. priznal, že mladé a behavé mužstvo Midtjyllandu im robilo veľké problémy, ale obrana Slovana si splnila svoju úlohu takmer na jednotku."Boli sme blízko k víťazstvu, ale aj keby sa to skončilo 1:0 pre nás, rozhodovať bude až náš domáci zápas. Dosiahli sme výborný výsledok a doma sa pobijeme o všetko. Verím, že ľudia vytvoria atmosféru, ktorá nám pomôže. Verím, že o týždeň na Tehelnom poli nebudeme počuť Ligu majstrov poslednýkrát a vybojujeme svoj sen," povedal Weiss ml. vo videu na YouTube kanáli Slovana.