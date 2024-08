Chára absolvoval aj druhé preteky Ironman vo Švédsku. Bolo to spektakulárne, vyhlásil

22.8.2024 (SITA.sk) - Niekdajší slovenský hokejový obranca Zdeno Chára neprestáva udivovať, v lete 2024 absolvoval už druhýkrát náročné triatlonové preteky Ironman. Ešte počas hráčskej kariéry sa o ňom hovorilo, že je mužom „zo železa", no teraz o tom už nik nepochybuje. Po konci v hokejovej profilige sa začal venovať vytrvalostnému športu a „strúhol" si hneď niekoľko maratónov či polmaratónov, bokom nezostal ani triatlon. A po novom 47-ročný trenčiansky rodák má za sebou už dvoch Ironmanov.Víťaz Stanelyho pohára z roku 2021 s Bostonom Bruins absolvoval prvé také preteky v dlhom triatlone v nemeckom mestečku Roth v úvode júla, v druhej polovici augusta si to zopakoval vo švédskom Kalmare. Porciu 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a maratón spolu zvládol za 10:40:48 h, pred necelými dvoma mesiacmi dosiahol o takmer 20 minút lepší čas. Plaveckú porciu teraz v Baltskom mori zvládol za 86 minút, ďalších 180 kilometrov na bicykli absolvoval za 5 hodín a 12 minút a maratón odbehol za 3:48:54 h.„Bolo to absolútne úžasné. Fanúšikovia, všetci obyvatelia Kalmaru a Švédska sú skvelí... Stále nemôžem uveriť tomu, koľko nápisov, plagátov, hudby a pokrikov sme mali na trati... Bolo to spektakulárne. Veľká vďaka Kalmar," vyhlásil Chára v cieli, cituje ho špecializovaný web tri247.com.Tým sa to však pre Cháru nekončí. Strieborný medailista Petrohradu 2000 aj Helsínk 2012 či držiteľ Norrisovej trofeje v NHL určenej najlepšiemu bekovi spolu s jeho dlhoročným kamarátom Davom McGillivarym totiž dostal od organizátorov pozvánku na októbrové majstrovstvá sveta v Ironmanovi v havajskej Kone.