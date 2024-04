NHL: Capitals s Fehérvárym do play off, Slafkovský dosiahol 50 bodov (video)

Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili v noci na stredu do play off zámorskej NHL. Poslednú voľnú miestenku medzi šestnástkou tímov im zaistilo víťazstvo 2:1 na ľade Philadelphie. Základnú časť tak ukončili na ôsmom mieste vo Východnej konferencii, čo znamená zisk druhej voľnej karty. V prvej obrannej dvojici hostí bol Slovák Martin Fehérváry s Johnom Carlsonom. Zo Slovákov sa darilo najviac Jurajovi Slafkovskému – zaznamenal gól a asistenciu za Montreal. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tomáš Tatar zo Seattlu.



Philadelphia potrebovala zvíťaziť v riadnom hracom čase na udržanie nádeje na play off a veriť, že Detroit nezíska žiadne body s Montrealom. Pre oba tímy to bol záverečný duel v základnej časti. Preto v závere stiahli brankára Samuela Erssona, ale risk im nevyšiel. Víťazný gól Capitals strelil tri minúty pred koncom do prázdnej bránky T. J. Oshie. "Je to veľmi dobrý pocit. Podarilo sa nám to proti kvalitnému tímu. Kontrolovali hru počas väčšej časti zápasu, ale myslím, že sme sa držali," uviedol Dylan Strome, útočník Capitals podľa nhl.com. Nadviazal na neho autor víťazného gólu: "Bolo to trochu prekvapujúce. Ani som nevedel, že odvolali brankára. Bol to taký skvelý zápas. Je trochu škoda, že sa to muselo skončiť takto, ale oni potrebovali vyhrať v riadnom hracom čase, takže je to pochopiteľné. Ale bola to ťažká bitka." Washington viedol v stretnutí od 19. minúty zásluhou kapitána Alexandra Ovečkina, ktorý tiež po zápase neskrýval nadšenie: "Neskutočné. Bojujeme s mnohými vecami, ako sú napríklad zranenia. Ale myslím, že viera v šatni bola obrovská. Tento proces sme si užívali. Je to výnimočné. To je dôvod, prečo hráme hokej. Chcete byť v takejto atmosfére a zdolali sme celkom dobré tímy, aby sme sa do nej dostali." Capitals postúpili do play off deviatykrát z uplynulých desiatich sezón. V 1. kole vyraďovacej časti nastúpia proti New Yorku Rangers, ktorý získal Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti. Fehérváry strávil na ľade 27:02 minúty a stretnutie ukončil s dvoma pluskami a dvoma hitmi. Flyers nepostúpili do play off štvrtýkrát v rade aj keď boli väčšinu sezóny na postupových priečkach. V záverečnom stretnutí sa presadil len Erik Johnson, čo tímu nestačilo. "Bol to zápas, v ktorom išlo o veľa. Začali som veľmi neisto, ale potom som cítil, že sme sa presadzovali v útočnom pásme. Treba uznať ich kvality, bránili veľmi dobre a my sme nedokázali nájsť cestu ku gólom," skonštatoval kouč domácich John Tortorella.



Montreal vyhrával v 31. minúte nad Detroitom 3:1, hosťom sa však podarilo vrátiť do hry. Predĺženie im zabezpečil päť sekúnd pred koncom David Perron a jediný nájazd premenil Patrick Kane. Jeho tím ukončil základnú časť s rovnakým počtom bodov ako Washington (91), má však na konte o päť víťazstiev menej v riadnom hracom čase (27 - 32) a obsadil tak deviate miesto. Slafkovský najprv asistoval Coleovi Caufieldovi, ktorý zvýšil na 3:1. V 53. minúte tečoval strelu Lanea Hutsona a upravil na priebežných 4:3. Bodoval tak po troch zápasoch a v stretnutí s Detoritom vyslal na bránku celkovo tri strely, mal jeden hit a na ľade bol 22:55 minúty. Dvadsaťročný krídelník pokoril hranicu 50 bodov za 20 gólov a 30 asistencií. Slafkovský je piatym hráč Canadiens vo veku 20 rokov alebo menej, ktorý zaznamenal 20 gólovú sezónu. Vďaka tomu sa teší aj z bonusu 250.000 amerických dolárov. "To je drahý gól. Áno, je to veľmi fajn a som za neho šťastný," uviedol najvyššie draftovaný hráč roku 2022 s úsmevom pre zámorské média. Ďalšími, ktorým sa podarilo dosiahnuť túto métu sú Guy Lafleur (29 gólov v sezóne 1971/72), Stephane Richer (21 v 1985/86 a 20 v 1986/87), Mario Tremblay (21 v 1974/75) a Bernie Geoffrion (20 v 1951/52). "Je skvelé byť tu a získať tieto skúsenosti. Začiatok sezóny som nemal dobrý, ale stále je to o pracovaní na sebe. Dôležité je zostať sústredený a tvrdo pracovať. Potom prídu aj body a som šťastný, že postupne prišli," uviedol Slafkovský a vyjadril sa aj k práci trénera Martina St. Louisa: "On je skvelý aj mimo ľadu. Jeho myšlienky a všetko okolo, takého trénera nemáte často. Hovorí nám veci a keď ich robíme, vidíme, že to funguje." Detroit vyrovnal päť sekúnd pred koncom tretej časti zásluhou Davida Perrona v nájazdoch získal triumf po nájazde Kanea. Hostia boli však po stretnutí sklamaní. "Sme dosť smutní, keď vidíme, že sa to skončilo. Máme skvelú skupinu chlapcov. Bol to skvelý rok," skonštatoval kapitán tímu Dylan Larkin.





K triumfu Winnipegu nad Kraken (4:3) prispel dvoma presnými zásahmi Kyle Connor. Tatar nastúpil v treťom útoku, skóroval zo svojej jedinej strely na bránku a mal aj plusku. Slovenský útočník sa presadil v 19. minúte, keď prekonal Connora Hellebuycka vyrovnal na 1:1. V tejto sezóne nastúpil v 69 dueloch a má na konte 24 bodov (9+15). Za 12:37 minúty na ľade rozdal dva hity. Bodoval v druhom zápase za sebou, gól strelil prvýkrát od 5. marca. Domáci viedli v úvode druhej časti už 3:1 po presnom zásahu Nikolaja Ehlersa, ale Kraken vyrovnali po góloch Yannihi Gourdea a Tyea Kartyea. V 52. minúte rozhodol o triumfe Jets počas presilovej hry Tyler Toffoli. Winnipeg si zaistil víťazstvom druhé miesto v Centrálnej divízii a úvodné kolo play off proti Coloradu začne na domácom ľade. "To bol náš cieľ. Chlapcom patrí veľká pochvala, podarilo sa nám to. Myslím, že je pre nás dôležité, že sme to dokázali," skonštatoval Rick Bowness, tréner Winnipegu.



Vancouver uspel proti Calgary 4:1 a zaistili si prvenstvo v Pacifickej divízii. Veľkú zásluhu má na tom aj brankár Thatcher Demko, ktorý sa vrátil po zranení a predviedol 39 zákrokov. Tyler Myers zaznamenal gól a asistenciu, presadili sa aj Nils Höglander, Dakota Joshua a J.T. Miller. "Cítil som sa celkom dobre. Určite sa môžem zlepšiť, ale dôležité je, že som sa dostal späť do hry. Bolo skvelé zvíťaziť," povedal Demko, ktorý pre zranenie kolena vynechal štrnásť zápasov. Canucks si zabezpečili prvý divízny titul od sezóny 2012/13 a jedenásty vo svojej histórii. "Úprimne, som šťastný, že sme vyhrali Pacifickú divíziu. Chlapci odvádzali po celý rok skvelú prácu. Priznajme si, že nikto nás na víťazstvo v divízii netipoval, takže treba hráčov pochváliť. Je to veľká česť a chlapci by si to mali užiť," skonštatoval kouč Rick Tocchet. Martin Pospíšil odohral v drese hostí 15:26 minúty, pripísal si tri hity, tri strely a dvojminútový trest.

NHL - výsledky:



Boston - Ottawa 1:3, Columbus - Carolina 6:3, Montreal - Detroit 4:5 pp a sn /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1 Philadelphia - Washington 1:2, Florida - Toronto 5:2, Winnipeg - Seattle 4:3 /T. TATAR (Seattle) 1+0/, Vancouver - Calgary 4:1, Vegas - Chicago 3:1







tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, New York Islanders, Washington Capitals







Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights







isté dvojice 1. kola play off:



Východná konferencia:



Florida - Tampa Bay



Boston - Toronto



New York Rangers - Washington



Carolina - New York Islanders







Západná konferencia



Winnipeg - Colorado