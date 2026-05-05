Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
NHL: Carolina vyhrala aj druhý duel s Philadelphiou
Philadelphia mala parádny vstup do zápasu, keď v piatej minúte skóroval Jamie Drysdale v presilovke a už o 39 sekúnd neskôr zvýšil Sean Couturier na 2:0 pre hostí.
Hokejisti Caroliny Hurricanes uspeli aj v druhom domácom dueli 2. kola play off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3:2 nad Philadelphiou a jeho tím tak vedie v semifinále Východnej konferencie už 2:0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále Západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3:1.
Philadelphia mala parádny vstup do zápasu, keď v piatej minúte skóroval Jamie Drysdale v presilovke a už o 39 sekúnd neskôr zvýšil Sean Couturier na 2:0 pre hostí. Carolina tak vôbec prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke musela doťahovať náskok súpera. Ešte v prvej perióde znížil v početnej výhode Nikolaj Ehlers a duel poslal do predĺženia Seth Jarvis gólom necelých deväť minút pred koncom tretej tretiny. V čase 78:51 sa potom stal hrdinom domácich Hall, ktorý na dvakrát z dorážky zblízka prekonal českého brankára Dana Vladařa. Tesne pred druhým zakončením spadol, ale postavil sa a dokázal pretlačiť puk do siete. Bol to jeho prvý zásah v play off v predĺžení v kariére: „Ani som si neuvedomil, že som pred gólom spadol. Keď skórujete v predĺžení, zdá sa, akoby vám časť pamäti vzápätí zmizla. Osobne som dnes večer neodviedol veľmi dobrú prácu v útoku, ale v rozhodujúcom momente som mal puk a chcel som ísť čo najviac do stredu a vylepšiť si uhol. Vystrelil som a potom som to ešte dorazil. Bol to presne taký gól, aké padajú v predĺžení.“ Hurricanes v prvom kole vyradili Ottawu 4:0 a sú piatym tímom za uplynulých 17 rokov, ktorý vyhral všetkých šesť úvodných stretnutí v play off. Hall vo všetkých z nich bodoval, čo je klubový rekord.
Ehlers mal okrem gólu aj asistenciu, na dvoch zásahoch domácich sa podieľal Jackson Blake a brankár Frederik Andersen predviedol 34 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Vladař ešte o šesť viac. „Odohrali sme dobrý zápas. Oba tímy bojovali a mne sa veľmi páčilo, ako do toho dali naši mladí chalani srdce. Som na nich naozaj hrdý. Carolina mala viac šťastia, keď v predĺžení skórovala. To je všetko,“ povedal tréner Flyers Rick Tocchet. Séria sa teraz sťahuje do Philadelphie, tretí zápas je na programe v noci na piatok.
Kanadský brankár Carter Hart vychytal prvý triumf Vegas v sérii s Anaheimom, keď zneškodnil 33 z 34 striel hostí. Víťazný gól si necelých päť minút pred koncom tretej tretiny pripísal ruský útočník Ivan Barbašov, ktorý tak bleskovo zareagoval na vyrovnávajúci zásah hostí v podaní Mikaela Granlunda. Víťazstvo Golden Knights spečatil gólom do prázdnej bránky Mitch Marner, ten mal v stretnutí na konte aj asistenciu.
Ducks vyhrali na strely 34:22, ale nestačilo to. „Mali sme šťastie,“ priznal John Tortorella, tréner Golden Knights. „Šťastie, že sme našli spôsob, ako vyhrať. Súper hral dobre a my musíme na nejakých veciach ešte pracovať. Bol to prvý zápas a išlo o to, kto získa výhodu.“ Vegas poslal v 24. minúte do vedenia Brett Howden a skóroval tak vo štvrtom dueli za sebou. Do zostavy domácich sa po takmer šesťmesačnej absencii po zranení v dolnej časti tela vrátil švédsky útočník William Karlsson. Predtým hral naposledy 8. novembra.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - druhý zápas:
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 11. Ehlers (Blake, Miller), 52. Jarvis (Ehlers, Staal), 79. Hall (Blake, Walker) – 5. Drysdale, 5. Couturier (Grundström). Brankári: Andersen - Vladař, strely na bránku: 43:36
/stav série: 2:0/
semifinále Západnej konferencie - prvý zápas:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly: 24. Howden (Marner, Andersson), 56. Barbašov (Dorofejev), 60. Marner – 54. Granlund (LaCombe, Carlson). Brankári: Hart - Dostál, strely na bránku: 22:34
/stav série: 1:0/
