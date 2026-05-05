|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. mája 2026
Šéfskaut Montrealu: Slafkovský môže rásť, viacerí Slováci zo striebornej „osemnástky“ klopú na dvere NHL
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Detroitu Red Wings Martin Lapointe poukázal aj na napredovanie slovenského hokeja ako celku. O slovenské hokejové talenty je po úspechu na
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Detroitu Red Wings Martin Lapointe poukázal aj na napredovanie slovenského hokeja ako celku.
O slovenské hokejové talenty je po úspechu na majstrovstvách sveta do 18 rokov zvýšený záujem aj v zámorí. Potvrdil to šéfskaut Montrealu Canadiens Martin Lapointe, podľa ktorého si viacerí mladíci pýtajú pozornosť klubov NHL a mená niektorých by mohli zaznieť už na najbližšom drafte.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Detroitu Red Wings poukázal aj na napredovanie slovenského hokeja ako celku. „Slovenský hokejový program sa zlepšil. Odvádzajú oveľa lepšiu robotu. V NHL sa už presadili hráči z nedávnych draftov, čo je pozitívne,“ uviedol Lapointe v rozhovore pre denník Šport.
Osobitne vyzdvihol útočníka Juraja Slafkovského, ktorého výkony v drese Montrealu Canadiens podľa neho rastú. „Slaf sa výrazne posunul od minulého roka. Je chalan, ktorý sa chce stále zlepšovať a nebojí sa byť rozdielovým hráčom pod najväčším tlakom. Je na to hrdý,“ povedal. Zároveň zdôraznil jeho potenciál: „Má pred sebou mnoho skvelých rokov. Nemá limity.“
Pri otázke na jeho produktivitu však zostal zdržanlivý. „Úprimne poviem, že mi veľmi nezáleží na produktivite. Ak bude ďalej pracovať, hrať fyzicky a robiť všetky detaily správne, tak zažije aj podobnú sezónu,“ dodal Lapointe.
Vyjadril sa aj k situácii ďalšieho Slováka Filipa Mešára, ktorý zatiaľ v zámorí čaká na výraznejší prielom. „Stále je mladý, keď vás draftujú v prvom kole, je na vás väčší tlak. Potrebuje viac času, uvidíme, čo sa stane,“ skonštatoval.
K výkonu slovenskej reprezentácie na šampionáte do 18 rokov poznamenal, že finálová účasť nie je úplným prekvapením. „Možno to je malé prekvapenie, ale Slovensko hráva v tejto kategórii pravidelne v semifinále. Ukázalo sa, že keď spravíte tím, dodržiavate taktiku, veríte si, všetko je možné,“ uviedol. Podľa neho bol kľúčový aj vstup do turnaja: „Všetko to prišlo skvelým začiatkom, keď zdolali Kanadu a vytvorili si jednoduchší rozpis zápasov, čo dokonale využili.“
Lapointe zároveň naznačil, že viacerí hráči zo strieborného tímu majú draftový potenciál. „Poviem úprimne, veľmi sa mi páčia najmladší hráči vášho tímu. To je pozitívne, že tréneri pridali do zostavy mladších hráčov, ktorí sa presadili a môžu ísť z dobrého miesta na drafte. Pár hráčov bude určite draftovaných aj tento rok,“ povedal a menovite spomenul obrancu Adama Goljera a brankára Samuela Hrenáka.
Skúsený skaut ocenil aj prostredie turnaja v Trenčíne. „Milujem Trenčín. Chlapci si nemôžu želať lepších fanúšikov. Od prvej do poslednej minúty bolo priaznivcov počuť, čo určite pomohlo aj tímu,“ uviedol Lapointe. Dodal, že skúsenosť s domácim tlakom môže mladíkom pomôcť aj do budúcnosti: „Áno, čím skôr si zvyknete na tlak, tým je to pre vás lepšie a jednoduchšie.“
Zdroj: SITA.sk - Šéfskaut Montrealu: Slafkovský môže rásť, viacerí Slováci zo striebornej „osemnástky“ klopú na dvere NHL © SITA Všetky práva vyhradené.
O slovenské hokejové talenty je po úspechu na majstrovstvách sveta do 18 rokov zvýšený záujem aj v zámorí. Potvrdil to šéfskaut Montrealu Canadiens Martin Lapointe, podľa ktorého si viacerí mladíci pýtajú pozornosť klubov NHL a mená niektorých by mohli zaznieť už na najbližšom drafte.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Detroitu Red Wings poukázal aj na napredovanie slovenského hokeja ako celku. „Slovenský hokejový program sa zlepšil. Odvádzajú oveľa lepšiu robotu. V NHL sa už presadili hráči z nedávnych draftov, čo je pozitívne,“ uviedol Lapointe v rozhovore pre denník Šport.
Slafkovský nemá limity
Osobitne vyzdvihol útočníka Juraja Slafkovského, ktorého výkony v drese Montrealu Canadiens podľa neho rastú. „Slaf sa výrazne posunul od minulého roka. Je chalan, ktorý sa chce stále zlepšovať a nebojí sa byť rozdielovým hráčom pod najväčším tlakom. Je na to hrdý,“ povedal. Zároveň zdôraznil jeho potenciál: „Má pred sebou mnoho skvelých rokov. Nemá limity.“
Pri otázke na jeho produktivitu však zostal zdržanlivý. „Úprimne poviem, že mi veľmi nezáleží na produktivite. Ak bude ďalej pracovať, hrať fyzicky a robiť všetky detaily správne, tak zažije aj podobnú sezónu,“ dodal Lapointe.
Vyjadril sa aj k situácii ďalšieho Slováka Filipa Mešára, ktorý zatiaľ v zámorí čaká na výraznejší prielom. „Stále je mladý, keď vás draftujú v prvom kole, je na vás väčší tlak. Potrebuje viac času, uvidíme, čo sa stane,“ skonštatoval.
Draftový potenciál mladíkov
K výkonu slovenskej reprezentácie na šampionáte do 18 rokov poznamenal, že finálová účasť nie je úplným prekvapením. „Možno to je malé prekvapenie, ale Slovensko hráva v tejto kategórii pravidelne v semifinále. Ukázalo sa, že keď spravíte tím, dodržiavate taktiku, veríte si, všetko je možné,“ uviedol. Podľa neho bol kľúčový aj vstup do turnaja: „Všetko to prišlo skvelým začiatkom, keď zdolali Kanadu a vytvorili si jednoduchší rozpis zápasov, čo dokonale využili.“
Lapointe zároveň naznačil, že viacerí hráči zo strieborného tímu majú draftový potenciál. „Poviem úprimne, veľmi sa mi páčia najmladší hráči vášho tímu. To je pozitívne, že tréneri pridali do zostavy mladších hráčov, ktorí sa presadili a môžu ísť z dobrého miesta na drafte. Pár hráčov bude určite draftovaných aj tento rok,“ povedal a menovite spomenul obrancu Adama Goljera a brankára Samuela Hrenáka.
Skúsený skaut ocenil aj prostredie turnaja v Trenčíne. „Milujem Trenčín. Chlapci si nemôžu želať lepších fanúšikov. Od prvej do poslednej minúty bolo priaznivcov počuť, čo určite pomohlo aj tímu,“ uviedol Lapointe. Dodal, že skúsenosť s domácim tlakom môže mladíkom pomôcť aj do budúcnosti: „Áno, čím skôr si zvyknete na tlak, tým je to pre vás lepšie a jednoduchšie.“
Zdroj: SITA.sk - Šéfskaut Montrealu: Slafkovský môže rásť, viacerí Slováci zo striebornej „osemnástky“ klopú na dvere NHL © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO
Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO