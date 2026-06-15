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15. júna 2026
Švéd Ayari má tuniského otca, preto neoslavoval svoj prvý gól proti Tunisku
Švédsky futbalista Yasin Ayari strelil Tunisanom dva góly, ale oslavoval len ten druhý. Futbalový svet s obdivom vzhliadal k siedmim gólom Nemecka do bránky Curacaa v zápase E-skupiny MS vo futbale, ale o ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Švédsky futbalista Yasin Ayari strelil Tunisanom dva góly, ale oslavoval len ten druhý.
Futbalový svet s obdivom vzhliadal k siedmim gólom Nemecka do bránky Curacaa v zápase E-skupiny MS vo futbale, ale o pár hodín neskôr prišlo niečo rovnako veľkolepé v podaní Švédov v F-skupine.
A možno aj veľkolepejšie víťazstvo 5:1 nad Tuniskom, keďže Afričanom patrí v rebríčku FIFA 56. priečka a debutant z karibského ostrova pri pobreží Venezuely je až na 82. pozícii.
"Zvládli sme to perfektne na to, že máme v tíme takmer samých debutantov na tejto scéne. Strelili sme skorý gól a upokojili svoju hru. Potom sme predvádzali futbal, aký sme chceli a bez stresu pridávali ďalšie góly. Bola to zábava a najmä o to nám všetkým ide," vravel švédsky útočník Alexander Isak, cituje ho web denníka Expressen.
O štyri z piatich švédskych gólov sa postarali hráči z anglickej Premier League. Dvojgólový Yasin Ayari hráva v Brightone, Viktor Gyökeres v Arsenale spomenutý Isak v FC Liverpool.
Gól na 4:1 pridal Mattias Svanberg z nemeckého Wolfsburgu, ktorý skóroval presne 12 sekúnd po tom, čo sa ako striedajúci hráč v 84. min objavil na hracej ploche. Nahradil tam práve Isaka.
Svanberg svoj gól najprv oslavoval, potom mu skrivilo ústa po odmávanom ofsajde, ale VAR mu napokon opäť vyčaril úsmev. To keď sa zistilo, že loptu pred ním ešte jemne tečoval Isak, čiže ofsajdová pozícia strelca gólu sa automaticky zmazala.
"Nebol to jednoduchý zápas. A keď to tak podľa výsledku vyzerá, tak je to preto, že sme dobre odviedli svoju prácu," dodal Isak.
Pozoruhodná postava zápasu bol najmä Ayari. Oba góly strelil utešenými pokusmi spoza šestnástky na začiatku aj konci zápasu a doslova pochoval nimi nádeje krajiny, odkiaľ pochádza jeho otec.
"Yasin Ayari má tunisko-marockých predkov, ale narodil sa už vo Švédsku. Vo veku 22 rokov sa stal najmladším švédskym strelcom gólu na majstrovstvách sveta od roku 1990, keď bol ešte mladší Tomas Brolin. Svoj prvý gól proti Tunisku odmietol oslavovať, lebo to bolo proti krajine jeho otca," napísal web BBC Sport.
"Ayari dostal pred štyrmi rokmi ponuku reprezentovať krajinu svojho otca, ale odmietol. Možno aj preto sa rozhodol, že Tunisku prejaví úctu tým, že nebude oslavovať prípadný svoj gól. Takto sa jeho debut na majstrovstvách sveta stal ešte výnimočnejším," napísal The Athletic.
Keď na konci zápasu Ayari pridal parádny piaty švédsky gól, tentoraz ho už so spoluhráčmi oslavoval.
"Bol to ten povestný klinec a súper bol zmierený s prehrou. Takže to bolo jedno," uviedol Ayari.
Zdroj: SITA.sk - Švéd Ayari má tuniského otca, preto neoslavoval svoj prvý gól proti Tunisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalový svet s obdivom vzhliadal k siedmim gólom Nemecka do bránky Curacaa v zápase E-skupiny MS vo futbale, ale o pár hodín neskôr prišlo niečo rovnako veľkolepé v podaní Švédov v F-skupine.
A možno aj veľkolepejšie víťazstvo 5:1 nad Tuniskom, keďže Afričanom patrí v rebríčku FIFA 56. priečka a debutant z karibského ostrova pri pobreží Venezuely je až na 82. pozícii.
Ide o zábavu
"Zvládli sme to perfektne na to, že máme v tíme takmer samých debutantov na tejto scéne. Strelili sme skorý gól a upokojili svoju hru. Potom sme predvádzali futbal, aký sme chceli a bez stresu pridávali ďalšie góly. Bola to zábava a najmä o to nám všetkým ide," vravel švédsky útočník Alexander Isak, cituje ho web denníka Expressen.
Hráči z Anglicka
O štyri z piatich švédskych gólov sa postarali hráči z anglickej Premier League. Dvojgólový Yasin Ayari hráva v Brightone, Viktor Gyökeres v Arsenale spomenutý Isak v FC Liverpool.
Gól na 4:1 pridal Mattias Svanberg z nemeckého Wolfsburgu, ktorý skóroval presne 12 sekúnd po tom, čo sa ako striedajúci hráč v 84. min objavil na hracej ploche. Nahradil tam práve Isaka.
Gól potvrdil až VAR
Svanberg svoj gól najprv oslavoval, potom mu skrivilo ústa po odmávanom ofsajde, ale VAR mu napokon opäť vyčaril úsmev. To keď sa zistilo, že loptu pred ním ešte jemne tečoval Isak, čiže ofsajdová pozícia strelca gólu sa automaticky zmazala.
"Nebol to jednoduchý zápas. A keď to tak podľa výsledku vyzerá, tak je to preto, že sme dobre odviedli svoju prácu," dodal Isak.
Tuniský pôvod a rešpekt
Pozoruhodná postava zápasu bol najmä Ayari. Oba góly strelil utešenými pokusmi spoza šestnástky na začiatku aj konci zápasu a doslova pochoval nimi nádeje krajiny, odkiaľ pochádza jeho otec.
"Yasin Ayari má tunisko-marockých predkov, ale narodil sa už vo Švédsku. Vo veku 22 rokov sa stal najmladším švédskym strelcom gólu na majstrovstvách sveta od roku 1990, keď bol ešte mladší Tomas Brolin. Svoj prvý gól proti Tunisku odmietol oslavovať, lebo to bolo proti krajine jeho otca," napísal web BBC Sport.
Odmietol Tunisko
"Ayari dostal pred štyrmi rokmi ponuku reprezentovať krajinu svojho otca, ale odmietol. Možno aj preto sa rozhodol, že Tunisku prejaví úctu tým, že nebude oslavovať prípadný svoj gól. Takto sa jeho debut na majstrovstvách sveta stal ešte výnimočnejším," napísal The Athletic.
Keď na konci zápasu Ayari pridal parádny piaty švédsky gól, tentoraz ho už so spoluhráčmi oslavoval.
"Bol to ten povestný klinec a súper bol zmierený s prehrou. Takže to bolo jedno," uviedol Ayari.
Zdroj: SITA.sk - Švéd Ayari má tuniského otca, preto neoslavoval svoj prvý gól proti Tunisku © SITA Všetky práva vyhradené.
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