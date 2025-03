NHL: Dvorský po debute verí, že pridá ďalšie zápasy: Užil som si to naplno

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má za sebou vydarenú premiéru v prvom tíme St. Louis Blues a verí, že do konca prebiehajúcej sezóny pridá ďalšie štarty v najlepšej lige sveta. Absolvoval ju v noci na pondelok, keď svojím výkonom prispel k víťazstvu nad Nashvillom Predators 4:1 a bol blízko aj k prvému bodu v NHL v kariére. Na ten si nakoniec musí ešte počkať, keďže jeho prihrávka na gól gól Alexandra Texirera bo,a až tretia v poradí.





Devätnásťročného útočníka pozvánka do prvého tímu prekvapila, keďže ju dostal, keď sa pripravoval na duel farmárskeho tímu Springfieldu Thunderbirds v AHL. St. Louis mu dalo šancu, keď zareagovalo na chorobu krídelníka prvého útoku Pavla Bučneviča, ktorý vynechal sobotňajší zápas s Chicagom Blackhawks (5:1). "Bol to šok a absolútne som to nečakal, keďže som sa pripravoval na zápas Springfieldu. No užil som si to naplno, bol to skvelý pocit a som veľmi rád, že mám ten prvý zápas už za sebou. Je to len začiatok, ale mám z toho veľkú radosť," povedal v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.Dvorský si vyslúžil pozvánku za dobré výkony na farme, v prebiehajúcom ročníku odohral v AHL 57 duelov s bilanciou 20 gólov a 23 asistencií. V noci na pondelok mu v hale Enterprise Center pripísali aj prvý bod v NHL, no asistenciu nakoniec nezískal. "Aj chalani na striedačke sa smiali, že ma tam vyhlásili, i keď sme všetci vedeli, že som tú asistenciu nemal. Ale som hlavne rád, že sme dali ten gól. Na prvý bod si musím ešte počkať, no som veľmi rád, že mi dali tú dôveru a že ma dali na presilovku," pokračoval.Pri debute nastúpil v treťom útoku a odohral 10:40 min. "Ukázalo mi to veľa a dalo mi to ešte väčšiu motiváciu, aby som sa tu udržal a hral tu stále. Chalani ma chválili, hovorili, že som odohral dobrý zápas. No od trénerov som väčšiu spätnú väzbu ešte nedostal. Chalani mi veľmi pomohli od prvého momentu, ako som prišiel na zimák. Chcel by som tu odohrať čo najviac zápasov, ďalej makať a verím, že v budúcej sezóne by som sa tu mohol uplatniť," uviedol.Jeho prvý duel v NHL videl naživo aj jeho otec, ktorý išiel pôvodne podporiť syna len na farmu. "Nakoniec to vyšlo takto. Bol ma pozrieť v AHL v Springfielde, akurát dnes mal letieť späť na Slovensko, ale keďže ma povolali hore, tak si rýchlo zmenil letenku a stihol tento zápas. Takže som veľmi rád, že som tu mohol mať aspoň jeho, keďže mamina so sestrou nestihli prísť," ozrejmil Dvorský, ktorý pre hockeyslovakia.sk uviedol, že uvažoval aj nad účasťou na MS vo Švédsku a Dánsku, no prvoradé sú klubové povinnosti: "V prvom rade je to play off, ale myslel som aj na MS a pokiaľ by to vyšlo, veľmi rád by som si tam zahral."