Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa stal víťazom jednodňových pretekov Cholet Agglo Tour: Cítil som sa veľmi silný

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa stal víťazom jednodňových pretekov Cholet Agglo Tour, ktoré sú zaradené do kategórie 1.1 UCI Europe Tour. Dvadsaťpäťročný člen tímu Unibet Tietema Rockets zaznamenal prvý tohtosezónny triumf.





Kubiš mal pritom 33 km pred cieľom pád, v rámci jedného kilometra sa ocitli na zemi až deviati cyklisti z pelotónu. Približne 30 km pred cieľovou páskou sa vytvorila skupinka, ktorá rozdelila pelotón. Slovák sa veľmi rýchlo vrátil do hlavnej skupiny a postupne navyšoval tempo, až sa spolu s Thomasom oddelili od konkurentov. Pred finišom sa prenasledovatelia síce približovali, ale o prvenstvo si to spolu s Kubišom rozdali Francúz Benjamin Thomas z Cofidisu a Dán Niklas Larsen z BHS - PL Beton Bornholm. Slovenský cyklista sa v správnej chvíli pustil do záverečného špurtu, na ktorý už nestihli konkurenti zareagovať a s prehľadom sa tak stal víťazom podujatia. Pre Kubiša to bol tretí triumf v jeho profesionálnej kariére, prvý klubový. Pre svoj tím vybojoval víťazstvo po 406 dňoch."Počasie bolo náročné, celý deň bolo chladno a mokro. Držali sme sa vpredu, stíhali sme únik a išlo nám to aj na okruhu. Po mojom páde na mňa počkali tímoví kolegovia a doviedli ma späť do pelotónu. Veľmi dobre sme spolupracovali s Thomasom a Larsenom. Na konci som v rádiu počul, že máme stále 10 sekúnd náskok. So šprintom som začal 300 metrov pred cieľom, pretože som sa cítil veľmi silný. Mohol som oslavovať už po 100 metroch, pretože medzera bola veľká. Je to náš sen, samozrejme, každého jazdca dostať sa na Tour de France. Sú to najväčšie preteky na svete. Dúfame a snívame vo veľkom, pre Tour chceme urobiť všetko," uviedol Kubiš v televíznom rozhovore po triumfe.