Slováci doplatili na efektivitu, Calzona: Rozhodla jedna chyba

Slovenská futbalová reprezentácia pohorela v súboji o postup do B-divízie Ligy národov na efektivite v zakončení. Mužstvo trénera Francesca Calzonu sa strelecky nepresadilo proti Slovinsku ani raz za 210 minút hracieho času a o splnenie cieľa ho pripravil jediný inkasovaný gól v dvojzápase (0:0, 0:1 pp). Talianskeho kormidelníka napriek tomu tešila herná tvár jeho tímu.





Všetko sa mohlo odvíjať v odvetnom stretnutí úplne inak. Už v 40. sekunde duelu mal obrovskú šancu poslať Slovensko do vedenia Ondrej Duda, čo sa mu však nepodarilo. V odvete na štadióne Stožice nepretavili hostia na gól ani jednu zo šiestich striel do priestoru brány, v ktorej podržal Slovincov Jan Oblak. "Odohrali sme veľmi dobrý zápas proti mužstvu, ktoré sa zameriavalo na kazenie hry. Myslím si, že musíme byť hrdí na chalanov za odvedený výkon. Ja mám rád tímy, ktoré sa snažia niečo ukázať na ihrisku. Slovinci čakali na našu chybu, ktorá jedna prišla a rozhodla celý zápas," uviedol Calzona.Slováci si vedeli v oboch dueloch vypracovať šancu. Problém však mali s finálnou fázou a zakončením. V predĺžení neuspeli ani na druhý pokus počas Calzonovho pôsobenia. Podobne ako vlani na majstrovstvách Európy s Anglickom, inkasovali hneď v úvode extračasu. Slovenská defenzíva si trestuhodne nepostrážila v šestnástke nabiehajúceho Adama Gnezdu Čerina, ktorý hlavičkou do protipohybu brankára Martina Dúbravku rozhodol. "Mal som pocit, že skôr či neskôr gól dáme. Preferujem to, aby sme radšej prehrali takto, pretože takýto futbal chceme hrať. Pokiaľ budeme mať podobné výkony, prehráme málo zápasov, no teraz nás to mrzí. Chystali sme dve alebo tri alternatívy, aby sme prekonali pevnú obranu súpera. Chalanom patrí vďaka, že sa tomu venovali od prvej minúty," skonštatoval Calzona.Slováci pod jeho vedením nedokázali naplniť svoj cieľ, ktorým bol návrat do B-divízie. Calzona však naplno verí svojej filozofii: "Teší ma, do akého bodu sme sa dostali, že sa proti každému súperovi snažíme hrať svoju hru. Je to futbal, na ktorý sa dá pozerať. Po zápase s Estónskom som bol veľmi nahnevaný, mal som aj trochu strach. Teraz sme prehrali, no s výkonom som spokojný. Pre mňa je dôležitý výkon na ihrisku. Ak ho budeme opakovať, výsledok určite príde. Vždy je niečo na zlepšenie. Kto sa zastaví, je odsúdený na neúspech. My si zanalyzujeme zápas a v krátkom čase sa budeme snažiť vylepšiť veci, kde nás ´tlačí topánka´, ktoré neboli podľa našich predstáv."Šéf slovenskej lavičky musel riešiť niekoľko absencií. Už vopred nemohol rátať s útočníkom Davidom Strelcom či skúseným pravým bekom Petrom Pekaríkom. V prvom súboji dvojzápasu prišli "sokoli" o aj o defenzívnu dvojicu Denis Vavro a Adam Obert. Príležitosť ukázať sa dostali iní, pričom Calzona vyzdvihol najmä stopéra Ivana Mesíka. Dvadsaťtriročný zadák vo štvrtok absolvoval v druhom polčase debut, v nedeľu už na ihrisku strávil takmer kompletnú porciu 120 minút. "Chýbali nám viacerí. Na druhej strane som spokojný s tým, ako sa zhostili situácie ostatní hráči. Som veľmi spokojný s Mesíkom, ktorý odohral dva veľmi dobré zápasy. Mám rád, keď pod mojím vedením hrajú mladí hráči, nemám s tým vôbec problém. Podmienkou však je, že musia byť pripravení, pokiaľ to nie je, nemôžu hrať. Toto nie je prípad Ivana," vyjadril sa Calzona.Slováci síce doplatili na chabú efektivitu, v ofenzívnej fáze však vynikol Tomáš Suslov. Ten bol v aktívny v krídelných priestoroch a v 22 rokoch ukázal, že je pripravený zhostiť sa pozície lídra. "Tomáš sa v uplynulom období veľmi zlepšil. Je iný chalan, akým bol pred rokom a pol. Hrá pre mužstvo a útočí, dáva tímu maximum. Včera mal náznak chrípky, ráno mi však napísal správu, že je v poriadku a pokiaľ s ním rátam, tak je pripravený nastúpiť. Na tom štýle vidieť, aký veľký krok urobil vo svojej kariére," poznamenal kouč slovenského tímu.Uzavretím tohto cyklu Ligy národov sa začínajú ďalšie výzvy. Jednou z nich je dostať sa na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku a kvalifikácia odštartuje v septembri. Slováci v nedeľu spoznali kompletné zloženie kvalifikačnej skupiny. V nej k Luxembursku a Severnému Írsku pribudol topfavorit Nemecko. Práve to bude úvodným súperom Slovenska v domácom súboji 4. septembra. Kvality súpera si uvedomuje aj stredopoliar Matúš Bero, ktorý už dve sezóny oblieka dres bundesligistu VfL Bochum. "Je to extrémne kvalitný súper. Pôsobím v nemeckej lige a hráčov poznám. Je to naozaj vysoká úroveň, no zápasy sa začínajú od 0:0. Treba potrápiť aj súperov ako je Nemecko. Musíme ich síce rešpektovať, ale nie až príliš. Pokiaľ máte veľké ciele, dokážete zdolať veľkých súperov. Ja som si prial viac Taliansko, pretože viem, akí sú kvalitní Nemci. Bude to ťažká skupina, Nemecko je bez debát obrovský favorit. My sa musíme snažiť získať čo najviac bodov, ponaháňať Nemcov alebo skončiť aspoň druhí," poznamenal Bero po definitívnom spoznaní skupiny.