Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

06. novembra 2025

NHL: Ovečkin strelil 900. gól ako prvý hráč v histórii: „Špeciálny moment“ (video)



Historický míľnik dosiahol v nočnom zápase proti St. Louis (6:1), v ktorom sa jedným presným zásahom podieľal na ukončení štvorzápasovej série prehier.



Zdieľať
NHL: Ovečkin strelil 900. gól ako prvý hráč v histórii: „Špeciálny moment“ (video)

Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals sa stal prvým hokejistom v NHL, ktorý strelil 900 gólov v základnej časti. Historický míľnik dosiahol v nočnom zápase proti St. Louis (6:1), v ktorom sa jedným presným zásahom podieľal na ukončení štvorzápasovej série prehier. „Byť prvý hráč, ktorému sa to podarilo, je špeciálny moment,“ konštatoval 40-ročný veterán.

Dosiahnuť mimoriadnu métu sa mu podarilo v 1504. zápase. Presný zásah proti St. Louis bol pre neho tretí v prebiehajúcej sezóne. V predošlých štyroch sa gólovo nepresadil, no napokon si jubilejný gól nechal pre divákov v domácej Capital One Aréne. „Pred niekoľkými dňami sa ma niekto opýtal: „Premýšľate o tom?“ Samozrejme. Je to obrovské číslo. Nikto to v histórii NHL nikdy nedokázal. Takže áno, je pekné, že je to za nami a je krásne dosiahnuť to na domácom ľade, aby tu mohli byť fanúšikovia a rodina,“ konštatoval Ovečkin.

Deväťstý gól strelil v 23. minúte, keď zvýšil na priebežných 2:0. Po strele Jacoba Chychruna sa puk odrazil od zadného mantinelu k Ovečkinovi, ktorý backhendovou strelou z otočky prekonal Jordana Binningtona. V prebiehajúcej sezóne je tretí najstarší hráč NHL a po nej mu vyprší päťročná zmluva s Washingtonom. Aj preto často čelí otázkam o dĺžke jeho kariéry, ale aj o gólovej méte, ktorú by chcel dosiahnuť. „Stále hrám a stále mám pred sebou veľa zápasov. Uvidíme, čo sa stane,“ konštatoval Ovečkin, ktorý je od 6. apríla 2025 historicky najlepší strelec základnej časti NHL. V zápase proti NY Islanders strelil svoj 895. gól, ktorým prekonal 25-ročný rekord Waynea Gretzkého.

V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 má na konte tri góly v 14 zápasoch. Zároveň sa v nej dostal aj na métu 1500 odohratých zápasov, no priznal, že viac ho zaujíma 900 gólov, keďže ide o míľnik, ktorý pred ním nikto nedosiahol. „Myslím si, že 1500 zápasov je dôležitých, ale 900 gólov ešte nikto nedal. Bude to veľmi zaujímavé a veľké číslo,“ konštatoval ešte pred dosiahnutím rekordu.

 


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Video: Ovečkinovi ležal pri nohách športový svet, Gretzky: 895 je výnimočné (7. 4. 2025)
 NHL: Ovečkin strelil 895. gól a prekonal historický rekord (video) (6. 4. 2025)
 NHL: Ovečkin strelil 893. a 894. gól a vyrovnal rekord Gretzkého (5. 4. 2025)
 Ovečkin s rekordom, ako tridsiatnik strelil už 416 gólov (2. 4. 2025)
 NHL: Ovečkin zaznamenal 823.bod v Capital One Arena a vyrovnal zápis Mikitu (26. 2. 2025)
 NHL: Ovečkin vyrovnal 135. víťazným gólom rekord Jágra (24. 2. 2025)
 NHL: Ovečkin venoval podpísanú hokejku vnukovi Petra Bondru (2. 2. 2025)
 NHL: Ovečkin v počte bodov predbehol Bourquea a dostal sa na 12. miesto (5. 1. 2025)
 NHL: Ovečkin prekonal 57. gólom do prázdnej bránky rekord Gretzkého (11. 2. 2024)
 Ovečkin prekonal v NHL rekord Gretzkého: Snažím sa užiť si čas na ľade (22. 3. 2023)



<< predchádzajúci článok
NHL: Fehérváry asistoval pri víťazstve Washingtonu, 900. gól Ovečkina

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 