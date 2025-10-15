|
Streda 15.10.2025
Denník - Správy
15. októbra 2025
NHL: Fehérváry proti Černákovi: Washington zdolal Tampu 3:2 pp
Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas.
Zdieľať
Hokejisti Washingtonu zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL na svojom ľade Tampu Bay 3:2 po predĺžení. Martin Fehérváry v drese domácich nebodoval, rovnako ani Erik Černák v drese hostí. O víťazstve Capitals rozhodol Jakob Chychrun.
V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Juraj Slafkovský sa so svojim Montrealom predstavil po prvý raz v sezóne na domácom klzisku a zásluhou gólu Colea Caufielda vo štvrtej minúte predĺženia zdolali Canadiens súpera zo Seattlu 5:4. Slovenský útočník odohral 17:53 min, mal na konte plusový bod, no gól ani asistenciu nepridal. Rozdal však až šesť bodyčekov - najviac v celom zápase. Výrazný podiel na víťazstve „Habs“ mal jeho spoluhráč z elitnej formácie Caufield, ktorý strelil dva góly. Rozhodujúci presný zásah mu pripravil obranca Lane Hutson, ktorý v uplynulých dňoch podpísal nový osemročný kontrakt. „Má schopnosť vytvárať šance ako nikto iný. Je naozaj výnimočný a musíte byť vždy pripravení, keď má puk na hokejke. Zápas z našej strany nebol pekný, ale nakoniec sme splnili úlohu a máme tri víťazstvá za sebou, čo je skvelé,“ uviedol Caufield pre portál nhl.com.
Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas. A práve títo dvaja útočníci poslali v prvej tretine „plamene“ do vedenia 2:0. Hostia však otočili skóre a zvíťazili 4:2. Honzeka po stretnutí na tlačovej konferencii pochválil aj tréner Ryan Huska. „Myslím si, že Sam bol opäť dobrý. Samozrejme, sú tam drobnosti, ktoré by sa dali v jeho hre trochu vylepšiť. Jeho výška a rýchlosť boli opäť viditeľné. Myslím si, že dnes večer urobil pár dobrých vecí,“ povedal 50-ročný kouč Flames.
Priamy súboj slovenských obrancov Fehérváryho a Černáka dopadol lepšie pre mladšieho z nich. Washington pridal tretí triumf za sebou napriek tomu, že v stretnutí prehrával 0:1 aj 1:2. Rozhodnutie prišlo z hokejky obrancu Jakoba Chychruna, ktorý sa presadil v 79. sekunde predĺženia. Na všetkých troch góloch Capitals sa podieľal útočník Tom Wilson, ktorý dosiahol na métu 400 bodov a po zápase ho chválil aj brankár Logan Thompson: „Je neuveriteľný. Už som to povedal viackrát, je srdcom a dušou tohto tímu. Keď nemáme ideálny štart, človek ako Tom je niekto, na kom dokážeme stavať.“ Spomedzi slovenských zadákov strávil viac času na ľade Černák, ktorý odohral 23:18 min a do štatistík si zapísal plusový bod a dva hity. Fehérváry strávil na ľade 18:19 min.
Prvé body stratil Nashville, v Toronte prehral 4:7, keď za domácich dvakrát skóroval Auston Matthews. Americký center bol aj autorom víťazného gólu, ktorých má počas kariéry na konte už 64. Prekonal druhého Davea Keona a na najúspešnejšieho hráča v dejinách organizácie Maple Leafs švédskeho útočníka Matsa Sundina stráca 13 presných zásahov. Za domácich debutoval brankár Cayden Primeau, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov. Bol to jeho prvý zápas v NHL od 12. decembra 2024, keď hral za Montreal. „Určite to bol dobrý pocit. Je skvelé, že sme získali dva body. Bol som trochu nervózny, že som nemohol chytať v prípravných zápasoch a nehral som s tímom. Nevedel som teda, ako to pôjde,“ vyhlásil 26-ročný americký brankár podľa portálu nhl.com.
Brankár Stuart Skinner z Edmontonu zneškodnil všetkých 30 striel NY Rangers, vychytal svoje ôsme čisté konto v kariére. „Olejári“ zvíťazili 2:0 po góloch Trenta Frederica a Adam Henriquea. Rangers vyšli strelecky naprázdno v troch z piatich duelov nového ročníka. Vo všetkých prípadoch to boli prehry na domácom ľade a NY Rangers je tak prvý tím v histórii súťaže, ktorý neskóroval v prvých troch domácich súbojoch. Zároveň je to druhá najdlhšia séria v počte minút bez streleného gólu na domácom štadióne. Najdlhšie neskóroval Pittsburgh Pirates v sezóne 1928/29 a bolo to 187 minút a 19 sekúnd. „Máme veľa šancí. Je to unikátny začiatok sezóny a momentálne je to na nič. Mali sme pár zápasov, v ktorých sme naozaj tlačili súpera, ale neboli sme odmenení. Verím, že časom sa výsledky dostavia,“ uviedol J.T. Miller, útočník Rangers.
Na víťaznej vlne je Dallas, ktorý vyhral aj tretí duel ligovej sezóny. Po bodových ziskoch z klzísk vo Winnipegu a Colorade, uspeli Stars aj v domácom prostredí, keď zdolali Minnesotu Wild 5:2. Trojbodový bol v drese domácich fínsky center Roope Hinz, ktorý raz skóroval a pridal dve gólové prihrávky. Hostia majú po štyroch odohratých dueloch bilanciu 2-2. Prezentujú sa však „smrtiacou“ presilovou hrou, v ktorej strelili posledných deväť gólov, pričom využili takmer polovicu početných výhod.
Carolina dosiahla na ľade San Jose tretí triumf za sebou, Sharks naopak pokračujú v sérii prehier. Kalifornčania držali do 35. minúty vyrovnaný stav 1:1, v závere prostrednej časti však dvakrát inkasovali, rovnako aj v úvode tretieho dejstva. Za Hurricanes sa presadilo päť rôznych strelcov a na debut v bránkovisku bude v dobrom spomínať Brandon Bussi. Dvadsaťsedemročný Američan pustil za svoj chrbát iba strelu Williama Eklunda a ďalších 16 už dokázal zastaviť. „Naša tretia tretina bola fenomenálna. Presne tak chcete hrať, keď vediete. Ani neviem, či sme nejaký puk stratili, boli sme všade a prispeli k tomu všetci,“ vyhlásil Rod Brind'Amour, tréner Caroliny.
Deviaty medzi najlepšími nahrávačmi súťaže je po novom Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu má na konte 1065 asistencí, čím prekonal Stevea Yzermana (1063). Pred rovnakého hráča sa dostal aj v počte gólových prihrávok v drese jedného klubu. Pred ním je už iba legendárny Wayne Gretzky (1086 s Edmontonom Oilers) a Ray Bourque (1111 s Bostonom Bruins). „Tučniaci“ prehrali na ľade Anaheimu 3:4, pričom Ducks dokázali vstúpiť do novej sezóny víťazne na domácom ľade už desiatykrát za sebou, čo je druhá najdlhšia séria v histórii ligy.
NHL - sumáre:
Montreal Canadiens - Seattle Kraken 5:4 po predĺžení (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)
Góly: 5. Newhook (Demidov, Carrier), 28. Caufield, 42. Dach (Dobson, Matheson), 58. Demidov (Laine, Gallagher), 64. Caufield (Hutson, Suzuki) – 24. Schwartz (Wright, Dunn), 38. Nyman (Kartye, Gaudreau), 45. Oleksiak (McCann, Mahura), 48. McCann (Montour, Lindgren). Brankári: Montembeault - Daccord, strely na bránku: 22:22
New York Rangers - Edmonton Oilers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 31. Frederic (Kapanen), 59. Henrique (McDavid, Mangiapane). Brankári: Šesťorkin - Skinner, strely na bránku: 30:22
Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Góly: 9. McCabe (Joshua, Tavares), 14. Ekman-Larsson (Nylander, Benoit), 29. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson), 37. McMann (Robertson, Ekman-Larsson), 51. Matthews (Knies, Cowan), 57. Matthews (Tavares, Knies), 60. Nylander (Knies) – 24. McCarron (Skjei, Perbix), 25. Haula (Wiesblatt), 57. Josi (Wilsby, Marchessault), 59. Perbix (Wilsby, Wiesblatt). Brankári: Primeau - Annunen, strely na bránku: 29:31
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 38. Protas (McMichael, Wilson), 45. Wilson (D. Strome, Carlson), 62. Chychrun (Wilson, D. Strome) – 8. Guentzel (McDonagh, Cirelli), 42. Point (Hedman, Kučerov). Brankári: Thompson - Vasilevskij, strely na bránku: 28:19
Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Góly: 8. Backlund (Weegar), 13. Coleman – 30. Eichel (Stone), 45. Korczak (Hertl, Marner), 47. Eichel (Barbašev, Lauzon), 60. Hertl (Marner, W. Karlsson). Brankári: Wolf - Hill (21. Schmid), strely na bránku: 29:30
Dallas Stars - Minnesota Wild 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 6. Lindell (Hintz), 17. W. Johnston (Rantanen, Hintz), 22. Duchene (Bourque, Harley), 59. Faksa (J. Robertson, Seguin), 60. Hintz (W. Johnston, Lindell) – 44. Boldy (Buium, Kaprizov), 54. Kaprizov (Buium, Tarasenko). Brankári: Oettinger - Gustavsson, strely na bránku: 25:41
San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly: 25. Eklund (Toffoli, Leddy) – 22. S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis), 35. W. Carrier (Nikišin, Martinook), 39. Robinson (Reilly), 42. Gostisbehere (Stankoven, Hall), 48. Blake (Chatfield, Stankoven). Brankári: Nedeljkovic - Bussi, strely na bránku: 17:43
Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 10. Kreider (Carlsson, Granlund), 20. Gauthier (Minťukov, Sennecke), 30. Helleson (Kreider), 59. Kreider (Terry, Carlsson) – 2. Brazeau (Shea, Malkin), 8. Rakell (Shea, Crosby), 38. Mantha (Crosby, Rust). Brankári: Dostál - Jarry, strely na bránku: 21:28
Slováci v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 23:18 0 0 0 +1 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:19 0 0 0 0 2 0
Samuel Honzek (Calgary) 12:32 0 0 0 +1 0 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 17:53 0 0 0 +1 1 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
