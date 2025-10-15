Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

15. októbra 2025

Rekordný večer Ronalda, Portugalsku zobral postup Szoboszlai



Štyridsaťročný Portugalčan bol opäť ústrednou postavou na trávniku.



Zdieľať
Rekordný večer Ronalda, Portugalsku zobral postup Szoboszlai

Len niekoľko desiatok sekúnd delilo futbalistov Portugalska od toho, aby si už v predstihu vybojovali postup z kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026. Rekordný večer Cristiana Ronalda však prekazil vyrovnávajúcim gólom za Maďarsko Dominik Szoboszlai a tak sa po výsledku 2:2 delili body.


Štyridsaťročný Portugalčan bol opäť ústrednou postavou na trávniku. V prvom polčase na najskôr 40. gólom v 50. zápase osamostatnil na čele historickej tabuľky najlepších strelcov v kvalifikáciách o postup na majstrovstvá sveta. Ešte pred prestávkou poslal svoj tím do vedenia 948. kariérovým gólom, z toho 143 dal vo farbách Portugalska. V Lisabone už všetko smerovalo k postupovým oslavám, ktoré však prekazil súper. „Lekcia, ktorá nám môže veľmi pomôcť, aj keď teraz ten výsledok bolí. V prvom polčase sme proti Maďarsku kontrolovali hru, ale v druhom polčase sme to nedokázali zlomiť. V záverečných desiatich minútach sme premrhali možnosť kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta. Musím pripomenúť to, že žiaden zápas nie je ľahký. Chceli sme postúpiť už teraz,“ vyhlásil pre oficiálnu stránku Portugalskej futbalovej federácie reprezentačný kouč Roberto Martinez.

Hostia si vyčkali na svoju príležitosť a uderili v prvej minúte nadstaveného času. Ako „schladil“ domáce publikum v úvode zápasu Szalai, tak tesne pred koncom sa to podarilo Szoboszlaiovi. „Chcel by som pogratulovať tímu k výkonu a výsledku. Remíza síce nič nemení na postavení v tabuľke, ale pre naše sebavedomie má pozitívny efekt. V závere sme zatlačili na Portugalsko a aj šťastie pomohlo k tomu, aby sme získali bod proti silnému tímu. Možno keby sa im podarí skórovať, tak sa rozprávame o inom zápase. Postupne hľadáme do budúcna nových hráčov pre reprezentáciu, ale som rád, pretože o všetkom sa rozhodne v novembri,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Maďarska Marco Rossi.

Portugalsko má stále situáciu vo vlastných rukách, v najbližšom kvalifikačnom zápase s Írskom mu stačí získať bod, aby si zabezpečilo priamy postup na svetový šampionát. „Najdôležitejšie je, že musíme byť stále pripravení. Je dobré v tomto smere, že máme ešte o čo hrať. Treba pokračovať v robote, aby sme hrali na takej úrovni ako v semifinále a finále Ligy národov,“ dodal Martinez.

NHL: Fehérváry proti Černákovi: Washington zdolal Tampu 3:2 pp

