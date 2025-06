Od Bratislavy po Košice - dejiská a štadióny ME vo futbale hráčov do 21 rokov

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov na Slovensku sa odohrajú na štadiónoch v Bratislave, Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove. Najväčší sa nachádza v Bratislave, najnovší zasa v Prešove. Organizačný tím hlásil na konci mája pripravenosť štadiónov i celkovej infraštruktúry jednotlivých dejísk a báz 16 účastníkov šampionátu.

Prehľad štadiónov ME do 21 rokov:



A-skupina



Bratislava - Národný futbalový štadión



Na najmodernejšom štadióne na Slovensku hrá domáce stretnutia ŠK Slovan Bratislava. Je to zároveň jeden z domovských stánkov slovenskej futbalovej reprezentácie. Slávnostne ho po prestavbe otvorili 3. marca 2019. Predtým stál na rovnakom mieste starý štadión Tehelné pole. Táto moderná aréna patrí do UEFA kategórie 4, ide o najmodernejší a technologicky najvyspelejší štadión v strednej Európe. Slovenskí futbalisti na ňom odohrajú dva zápasy skupiny – so Španielskom (11. júna) a Rumunskom (17. júna). Okrem toho sa na ňom uskutoční aj duel Španielsko – Rumunsko, jedno semifinále a finálový zápas. Kapacita: 22.500 miest.





Trnava - Štadión Antona Malatinského



Tento futbalový stánok je pomenovaný po klubovej legende, bývalom hráčovi a trénerovi Antonovi Malatinskom. Okrem Spartaka Trnava tu hráva svoje domáce zápasy aj slovenská futbalová reprezentácia. Arénu zrekonštruovali v roku 2015, v tom čase držal prvenstvo vo veľkosti štadiónov na Slovensku. Slávnostne ho otvorili 22. augusta 2015 exhibičným zápasom legiend Spartaka Trnava a Ajaxu Amsterdam. V súčasnosti je to druhý najväčší štadión a tiež patrí do UEFA kategórie 4. Slovenskí „sokolíci“ na ňom odohrajú zápas proti Taliansku (14. júna). Predtým sa na ňom odohrá duel Taliansko – Rumunsko a v závere skupinovej fázy aj stretnutie Španielsko – Taliansko. Zároveň bude dejiskom jedného zo štvrťfinále. Kapacita: 19.460 miest.

B-skupina



Dunajská Streda - MOL aréna



Patrí do rovnakej kategórie UEFA ako štadióny v Bratislave a Trnave. Domáce zápase na ňom hrá DAC Dunajská Streda. Štadión prešiel kompletnou rekonštrukciou a v roku 2019 ho oficiálne otvorili ligovým zápasom DAC so Slovanom Bratislava (0:1). Všetky zápasy skupiny tu odohrajú českí futbalisti, postupne sa stretnú s Anglickom, Nemeckom a Slovinskom. Okrem toho bude i dejiskom jedného zo štvrťfinálových duelov. Kapacita: 12.700 miest.

Nitra - Štadión pod Zoborom



Táto aréna je domovským stánkom FC Nitra, účastníka 4. ligy Západoslovenského futbalového zväzu a AC Nitra, ktorá pôsobí v 8. lige Oblastného futbalového zväzu Nitra. Nedávno tento futbalový stánok prešiel rekonštrukciou, po prestavbe ho oficiálne otvorili v roku 2018. Rekonštrukcia sa týkala hlavnej tribúny a inštalácie vyhrievania trávnika. Na nitrianskom štadióne sa odohrajú duely Nemecko – Slovinsko, Anglicko – Slovinsko a Anglicko – Nemecko. Kapacita: 7246 miest.

C-skupina



Trenčín - Štadión Sihoť



Tento stánok postavili v roku 1960, no nedávno prešiel výraznou rekonštrukciou. Začala sa v roku 2016 a o päť rokov neskôr štadión znovu otvorili. Domáce zápasy tu hrá AS Trenčín. Je to najmenší štadión, ktorý bude hostiť mladé futbalové talenty, no kapacita štadióna pôvodne presahovala 20-tisíc miest. Odohrajú sa na ňom zápasy Portugalsko – Francúzsko, Portugalsko – Poľsko a Gruzínsko – Portugalsko. Kapacita: 6366 miest.

Žilina - Štadión pod Dubňom



Aj na tomto štadióne klubu MŠK Žilina sa viackrát predstavila slovenská futbalová reprezentácia. Stánok vznikol v roku 1940 a rekonštrukciou prešiel v roku 2011. Prvý zápas na ňom odohrali žilinskí futbalisti 10. augusta 1941. Ich súperom bola AC Sparta Považská Bystrica. Po osemročnej ére umelého trávnika sa vlani na štadión pod Dubňom vrátil prírodný trávnik. Bude dejiskom zápasov Poľsko – Gruzínsko, Francúzsko – Gruzínsko, Francúzsko – Poľsko a jedného štvrťfinále. Kapacita: 11.253 miest.

D-skupina



Košice - Košická futbalová aréna KFA



Tento štadión je úplne nový, domáce zápasy tu hrá FC Košice od jari 2024. Patrí rovnako do UEFA kategórie 4. To dopomohlo k tomu, že sa po 26 rokoch vrátila do Košíc aj reprezentácia SR, v septembri 2024 tu odohrala zápas proti Azerbajdžanu. Architektúru štadióna tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk s perforovaným opláštením okolo betónových a oceľových nosných konštrukcií. Na ME do 21 rokov bude domovským stánkom fínskych futbalistov, ktorí tu odohrajú skupinové zápasy proti Holandsku, Ukrajine a Dánsku. Hostiť bude aj druhé semifinále. Kapacita: 12.555 miest.

Prešov - Tatran Aréna



Futbalový štadión v Prešove prechádzal rekonštrukciou počas celého prvého štvrťroka 2025 a domáce zápasy tu bude hrať FC Tatran Prešov - nováčik Niké ligy. Spĺňa kritériá UEFA kategórie 3. Otvorili ho exhibičným zápasom internacionálov Tatrana Prešov proti výberu internacionálov Slovenska a Klubu ligových kanonierov. Bude dejiskom zápasov Ukrajina – Dánsko, Holandsko – Dánsko, Holandsko – Ukrajina a jedného štvrťfinále. Kapacita: 6500 miest.