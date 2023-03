NHL: Halák triumfoval na Floride, Fehérváry musel stráviť krutú prehru

Hokejisti New Jersey Devils postúpili do play off zámorskej NHL. Rozhodlo o tom víťazstvo New Yorku Rangers na ľade Floridy a Devils potom doma zdolali Ottawu 5:3. Do bojov o Stanley Cup postúpili “diabli” prvýkrát od roku 2018. Jedným gólom prispel aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý uzavrel v poslednej minúte skóre do prázdnej bránky. Brankár Jaroslav Halák sa tešil z 295. víťazstva v kariére, jeho NY Rangers vyhral na ľade Floridy 4:3.





NHL - sumáre:

Tatar sa presadil po štyroch dueloch, v sezóne zaznamenal 17. presný zásah. Devils otočili z 0:1 na 3:1, ale hostia dokázali vyrovnať. Nerozhodný stav však zmenil v tretej tretine obranca Dougie Hamilton a triumf spečatil Tatar, ktorý bol na ľade 14:33 minúty a okrem gólu zaznamenal aj plusku a dve strely. Štyridsiatym gólom v sezóne sa po nádhernej sólovej akcii prezentoval Jack Hughes a pridal aj asistenciu. Dvadsaťjedenročný americký útočník sa stal prvým 40-gólovým strelcom Devils od sezóny 2008-09, kedy strelil Zach Parise 45 gólov. Klubový rekord (48 gólov) drží z ročníka 2005-06 Brian Gionta. “Dosiahli sme prvý cieľ, s ktorým sme do sezóny vstúpili. V posledných deviatich zápasoch sa chceme čo najlepšie naladiť na play off,” povedal pre nhl.com kapitán “diablov” Nico Hischier. Devils dosiahli na métu 100 bodov štrnástykrát v histórii.Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj brankár Jaroslav Halák, ktorý pomohol New Yorku Rangers k víťazstvu 4:3 na ľade Floridy, keď si pripísal 31 zákrokov. Na vyrovnanie zápisu Rona Hextalla (42. miesto v histórii) potrebuje slovenský brankár ešte jedno víťazstvo. Florida viedla 2:0, ale “jazdci” otočili štyrmi gólmi za sebou. Halák kryl 31 striel a Rangers vyhrali ôsmy z posledných desiatich duelov. Na lídra Metropolitnej divízie New Jersey strácajú štyri body. Góly Rangers strelili Alexis Lafreniere, Kaapo Kakko, Filip Chytil a Patrick Kane, ktorý zaznamenal svoj 450. zásah v kariére. Kane hľadal pasom od mantinelu Artemija Panarina, ale puk si nešťastne zrazil za chrbát vlastného brankára Carter Verhaeghe. “Nebol to najkrajší gól, ale beriem ho. Hrám už dlho, takže občas dosiahnem nejaký míľnik,” povedal Kane. Haláka, ktorý zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a desiate v sezóne, prekonal dvakrát kapitán “panterov” Aleksander Barkov a raz obranca Ryan Lomberg. Florida stráca v boji o play off na Pittsburgh tri body. ”Nevešiame hlavy, vieme čo dokážeme. Dnes musíme zhltnúť horkú pilulku, ale ideme ďalej,” povedal Lomberg.Hráči Tampy Bay v zostave aj s Erikom Černákom nestačili na najlepší tím ligy Boston a podľahli mu 1:2, Bruins uspeli v šiestom stretnutí v rade a zaistili si prvé miesto v Atlantickej divízii. Góly “medveďov” strelili Patrice Bergeron a Garnet Hathaway, brankár Linus Ullmark chytil 26 striel. Lightning prehrali štvrtýkrát za sebou, ich jediný gól strelil obranca Victor Hedman, ktorý prvýkrát v kariére skóroval v oslabení. Černák bol na ľade 17 minút a 46 sekúnd, zaznamenal mínusový bod, jednu strelu a dva hity. “Bol to dobrý, bojovný zápas. Občas to pripomínalo hokej z konca 80-tych a začiatku 90-tych rokov, ale to je dobre, pretože v play off nás čaká niečo podobné,” povedal tréner Bruins Jim Montgomery. Boston zaznamenal 56. víťazstvo a už len jeden triumf delí tím od vyrovnania klubového rekordu zo sezóny 1970-71. Bruins útočnia aj na rekordný zápis hokejistov Detroitu (1995-96) a Tampy Bay (2018-19), ktorí vyhrali 62 duelov. Bruins odohrajú do konca základnej časti ešte 10 zápasov.Martin Fehérváry musel pretrpieť prehru Washingtonu 3:4 na ľade Pittsburgu, Capitals vyrovnali v tretej tretine z 0:3 na 3:3, ale osemdesiat sekúnd pred koncom rozhodol Jevgenij Malkin, keď potrestal veľkú chybu Anthonyho Manthu. Útočník Washingtonu stratil puk v strednom pásme v čase, keď jeho spoluhráči išli striedať. Na lavičku mieril aj Fehérváry, po hrúbke svojho spoluhráča sa márne pokúšal dobehnúť Malkina. Capitals prehrali štvrtý z posledných piatich zápasov a aktuálne na play off strácajú šesť bodov. Pittsburgh predbehol Floridu a aktuálne drží druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. “Musíme hrať lepšie, o tom niet pochýb. Viedli sme o tri góly, ale napokon to bola dráma. Gól mi dodá sebavedomie a som rád, že som pomohol tímu,” povedal Malkin, ktorý dal svoj 25. gól v sezóne. Bol to jeho 81. víťazný zásah v kariére, čím na piatom mieste spomedzi aktívnych hráčov vyrovnal zápis Patricea Bergerona z Bostonu. Na 2:3 znížil 42. gólom v sezóne a 822. v kariére kapitán Washingtonu Alex Ovečkin a už len jeden gól v presilovke ho delí od toho, aby sa stal prvým hráčom v histórii s 300 zásahmi v početnej výhode.Viktor Arvidsson pomohol Los Angeles dvoma gólmi k víťazstvu 4:1 nad Winnipegom. Kings bodovali v jedenástich zápasoch za sebou a vyrovnali klubový rekord. Naposledy to dokázali v sezóne 2013-14, v ktorej získali Stanley Cup. Joonas Korpisalo zaznamenal 25 úspešných zákrokov.Philadelphia vyhrala tretí zápas za sebou, keď zdolala Detroit 3:0. Hrdinom duelu bol brankár Carter Hart, ktorý kryl 29 striel a zaznamenal druhý shutout v sezóne. Čistým kontom sa blysom aj Eric Comrie a Buffalo zdolalo NY Islanders 2:0. Comrie chytil 26 striel a pripísal si druhý shutout v kariére. Rozdielový gól strelil v 54. minúte Kyle Okposo a triumf potvrdil do prázdnej bránky Jeff Skinner.Eeli Tolvanen strelil dva góly, Philipp Grubauer chytil 14 striel a Seattle zvíťazil na ľade Nashvillu 7:2. Jared McCann pridal ku gólu aj asistenciu, Kraken si držia pozíciu prvej voľnej karty na postup do play off. Nashville stráca na postup päť bodov.Hokejisti Calgary v dôležitom súboji o play off zdolali San Jose 5:3. Do zostavy Flames sa opäť nedostal Adam Ružička. Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Tyler Toffoli a vyrovnal svoje kariérne maximum 31 gólov zo sezóny 2015-16, keď bol hráčom Los Angeles. “Plamene” vyhrali len druhý z posledných deviatich duelov, na play off strácajú štyri body. "Žraloci" natiahli sériu prehier na deväť zápasov. Obranca Sharks Erik Karlsson zaznamenal dve asistencie, v sezóne ich má už 68 a prekonal klubový rekord Brenta Burnsa z ročníka 2018-19. Švédsky hokejista zároveň vylepšil svoje kariérne maximum zo sezóny 2015-16 (66 asistencií).Ryan Hartman strelili minútu a 11 sekúnd pred koncom víťazný gól Minnesoty, ktorá napokon zdolala Chicago 3:1. Hartman obral o puk obrancu Connora Murphyho a v sólovom nájazde prekonal bývalého hráča "divochov" Alexa Stalocka. Prvý gól Wild strelil Ryan Reaves, triumf spečatil do prázdnej bránky Frederick Gaudreau.Montreal rozstrieľal Columbus 8:2, keď sa prvým hetrikom v kariére blysol Rafael Harvey-Pinard. “Ťažko to slovami opísať. Mal som zimomriavky,” povedal 24-ročný útočník, ktorý všetky tri góly strelil v druhej tretine. Spomedzi nováčikov strelil hetrik v jednej tretine naposledy útočník Minnesoty Kiriil Kaprizov (12. marca 2021). Harvey-Pinard odohral v profilige 33 zápasov s bilanciu 13+5. Darilo sa celej prvej formácii Canadiens, Nick Suziku nazbieral štyri body (1+3) a Mike Hoffman tri (1+2). Tri asistencie si pripísal obranca Mike Matheson.





Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 7. Bergeron (Marchand, Lindholm), 38. Hathaway (Grzelcyk, Nosek) - 10. Hedman (Bellemare, Killorn). Brankári: Ullmark - Vasilevskij, strely na bránku: 34:27.







Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 31. Bellows (Tippett, Laughton), 40. Laughton (Ristolainen), 59. Foerster (Farabee, Cates). Brankári: Hart - Nedeljkovic, strely na bránku: 22:29.







Nashville Predators - Seattle Kraken 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)



Góly: 22. Barrie (Tomasino, Duchene), 41. Duchene (Barrie, Tomasino) - 4. Sprong (Donato, Tanev), 18. Tolvanen (McCann, Bjorkstrand), 38. Tolvanen, 44. Larsson (McCann, Dunn), 49. Beniers (Dunn, Eberle), 51. McCann, 53. Bjorkstrand (Gourde). Brankári: Saros - Grubauer, strely na bránku: 16:39.







Calgary Flames - San Jose Sharks 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)



Góly: 5. Weegar, 8. Toffoli (Lindholm, Huberdeau), 26. Duehr (Lewis), 46. Kadri (Duehr, Lucic), 59. Toffoli - 15. Couture (Karlsson, Agozzino), 25. Sturm (Gregor, Karlsson), 26. Kaut (Lorentz, Lindblom). Brankári: Markström - Kahkonen, strely na bránku: 30:31.







Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 2. Arvidsson (Moore), 26. Iafallo (Danault, Walker), 41. Doughty (Kempe, Kopitar), 59. Arvidsson (Anderson, Doughty) - 39. Dubois (Connor, Pionk). Brankári: Korpisalo - Hellebuyck, strely na bránku: 29:26.







Florida Panthers - New York Rangers 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)



Góly: 10. Barkov (Duclair, Forsling), 15. Lomberg (M. Staal), 48. Barkov (Verhaeghe) - 29. Kakko (Chytil, Lafreniere), 39. Lafreniere (Trouba, Motte), 42. Kane, 47. Chytil (Kakko). Brankári: Bobrovskij - HALÁK, strely na bránku: 34:42.







Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 28. Reaves, 59. Hartman, 60. Gaudreau (Spurgeon) - 42. Reichel. Brankári: Gustavsson - Stalock, strely na bránku: 25:23.







New York Islanders - Buffalo Sabres 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 54. Okposo (Ljubuškin), 60. Skinner (Cozens, Mittelstadt). Brankári: Varlamov - Comrie, strely na bránku: 26:35.







Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)



Góly: 2. Burns (Nečas, Gostisbehere), 11. Staal (Martinook, Fast), 49. Noesen (Kotkaniemi), 58. Aho (Slavin, Nečas), 59. Teräväinen (Aho, Fast) - 25. Järnkrok (Rielly, Marner), 33. Matthews, 58. Matthews (Bunting, Rielly). Brankári: Kočetkov - Murray, strely na bránku: 28:44.







Dallas Stars - Vancouver Canucks 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)



Góly: 12. Suter (Seguin, Dellandrea) - 19. Joshua (Aman), 24. Boeser (Miller, Hronek), 26. Rathbone (Kuzmenko, Pettersson). Brankári: Murray - Demko, strely na bránku: 26:24.







Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)



Góly: 4. Hoffman (Matheson, Suzuki), 10. Ylönen (Gallagher, Edmundson), 21. Harvey-Pinard (Matheson, Suzuki), 28. Harvey-Pinard (Hoffman, Suzuki), 34. Gallagher (Evans, Ylönen), 37. Harvey-Pinard (Hoffman, Matheson), 52. Belzile (Tierney, Kovacevic), 54. Suzuki (Kovacevic, Harris) - 2. Pederson (Johnson, Roslovic), 18. Marčenko (Peeke, Bayreuther). Brankári: Montembeault - Merzlikins (38. Hutchinson), strely na bránku: 32:23.







New Jersey Devils - Ottawa Senators 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)



Góly: 11. Hughes, 23. Bratt, 24. Mercer (Hischier), 44. Hamilton (Hughes, Palát), 60. TATAR (Hischier, Marino) - 4. Tkachuk (Stützle), 30. Chabot (Batherson, Stützle), 37. Kastelic (Hamonic). Brankári: Blackwood - Ferguson, strely na bránku: 35:28.







Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)



Góly: 31. Poehling (Heinen), 33. Ruhwedel (Zucker, Granlund), 41. Guentzel (Rakell), 59. Malkin - 46. Wilson (Kuznecov), 54. Ovečkin (Carlson, Strome), 58. Strome (Sheary, Aube-Kubel). Brankári: DeSmith - Kuemper, strely na bránku: 40:34.







Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 4. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 31. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 52. Foegele (Nurse, Yamamoto) - 2. Eichel (Barbašov, Marchessault), 17. Dorofejev (Karlsson, Kessel), 47. Marchessault (Eichel, Theodore), 63. Roy (Eichel, Theodore). Brankári: Skinner - Brossoit, strely na bránku: 30:34.







Anaheim Ducks - St. Louis Blues 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)



Góly: 2. Terry (Shattenkirk, Silfverberg), 5. Nesterenko (McTavish, Terry), 47. Strome (Zegras, Jones) - 3. Vrána (Faulk, Schenn), 16. Blais (Kapanen, Parayko), 16. Schenn (Faulk), 22. Schenn (Vrána, Parayko), 22. Kapanen (Krug, Blais), 41. Kapanen (Leddy, Parayko). Brankári: Gibson - Binnington, strely na bránku: 25:36.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:33 1 0 1 +1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 17:46 0 0 0 -1 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:30 0 0 0 0 2 0



Jaroslav Halák (NY Rangers) 59:41 26/29 91,2







Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey