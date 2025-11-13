Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

13. novembra 2025

Slovenskí futbalisti do 21 rokov vyhrali v zápase kvalikácie na ME 2027 nad Kazachstanom 2:1



Slováci sú na čele tabuľky D-skupiny o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej.



Slovenskí futbalisti do 21 rokov vyhrali v zápase kvalikácie na ME 2027 nad Kazachstanom 2:1

Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili vo svojom piatom zápase kvalifikácie ME 2027 nad Kazachstanom 2:1. V prešovskej Futbal Tatran aréne prehrávali po prvom polčase 0:1, no striedajúci Adrián Fiala dvoma gólmi v druhom dejstve otočil skóre.

Slováci sú na čele tabuľky D-skupiny o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej. Práve Anglicko bude v utorok 18. novembra v Prešove najbližší súper Slovákov.

Slováci vstúpili do zápasu aktívne a už na konci prvej minúty boli blízko ku gólu, keď Marcelliho strela skončila na žrdi. V následných minútach síce pokračovali v aktivite, no hostia ich nepustili do gólovej príležitosti. Kazachstan išiel do vedenia v 11. minúte, keď využil zmätok v obrane súpera. Slováci nedostali loptu do bezpečia, dostal sa k nej Bagdat a aj s prispením teču prekonal Ťapaja - 0:1. Slováci mali viac z hry, ale ich hre v prvom polčase chýbal moment prekvapenia a obrana Kazachov im veľa nedovolila.

Dôležitý moment prišiel v 52. minúte, keď striedajúci Fiala dorazil loptu za brankára Talyspajeva. Slováci pokračovali v aktivite, gólový úspech im dodal sebavedomie a po hodine hry išli do vedenia. Po akcii z ľavého krídla sa nedôrazne pokrytý Fiala dostal k hlavičke a zblízka upravil na 2:1. Hostia sa nevzdávali a brankár Ťapaj musel riešiť niekoľko nepríjemných situácií. V nadstavenom čase sa do sľubnej šance dostal Marcelli, no jeho strele zvnútra šestnástky chýbala razancia.

kvalifikácia ME do 21 rokov:

Slovensko - Kazachstan 2:1 (0:1)

Góly: 52. a 60. Fiala - 11. Bagdat. Rozhodcovia: McNabb - Robinson, Donaldson (všetci Sev. Ír.), ŽK: Chyla - Karimov, Mrynskij, 4767 divákov.

Slovensko: Ťapaj - Hranica (80. Danihel), Pališčák, Jakubko, Mielke (46. Fiala) - Hájovský (46. Chyla), Gidi, Gajdoš (73. Murgas) - Marcelli, Griger (73. Pira), Riznič

Kazachstan: Talyspajev - Mrynskij, Askarov, Turganov, Karimov (56. Gubarev) - Bajbek (79. Raskatov), Žumabekov, Nurymbet - Valgušev (56. Serikbaj), Bagdat (73. Litoš), Trufanov (73. Agimanov)

tabuľka D-skupiny:

1. SLOVENSKO 5 4 1 0 12:5 13

2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9

3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7

4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3

5. Kazachstan 4 1 0 3 2:5 3

6. Andora 6 1 0 5 1:9 3

zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027

utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/

piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR

piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko

piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR

utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR


