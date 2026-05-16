Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
NHL: Hráči Vegas postúpili v play-off, ale musia zaplatiť. Za čo dostali tréner Tortorella a klub pokutu? – VIDEO
Trénera aj celý klub Vegas Golden Knights neminul zaujímavý trest od vedenia NHL. Desaťročný príbeh účinkovania tímu Vegas Golden Knights v NHL je zväčša úspešný, korunovaný v roku 2023 ziskom ...
16.5.2026 (SITA.sk) - Trénera aj celý klub Vegas Golden Knights neminul zaujímavý trest od vedenia NHL.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Desaťročný príbeh účinkovania tímu Vegas Golden Knights v NHL je zväčša úspešný, korunovaný v roku 2023 ziskom Stanleyho pohára.
Aj v tomto roku to vyzerá pre Zlatých rytierov sľubne, keďže po výhre nad Anaheimom Ducks 4:2 na zápasy postúpili do finále Západnej konferencie.
Nepustili novinárov
Lenže okrem radosti z postupového víťazstva v Anaheime 5:1 v zápase číslo 6 musia v klube z mesta Paradise prehltnúť aj jedno nepríjemné sústo.
Po rozhodujúcom zápase nepustili do šatne za hráčmi a trénermi novinárov, čím porušili dlhoročné pravidlá NHL. K dispozícii bolo iba pár hráčov mimo šatne a to sa vedeniu súťaže nepáčilo. A tak sa rozhodli konať.
NHL oznámila, že Vegas Golden Knights budú potrestaní, keďže porušenie pravidiel tohto druhu sa nestalo prvýkrát. V druhom kole tohtoročného draftu Golden Knights prídu o výber hráča.
Môžu sa odvolať
"John Tortorella tiež dostane pokutu, ktorá zasiahne aj peňaženku dobre plateného trénera, a to 100 000 amerických dolárov, čo je v prepočte 86 040 eur. Vegas Golden Knights majú možnosť odvolať sa a musia tak urobiť do týždňa," informoval švédsky Expressen na svojom webe.
Súperom Vegas vo finále Západnej konferencie bude najväčší favorit na zisk Stanleyho pohára. Prvý zápas odohrajú v stredu 20. mája v Denveri na domovskom ľade Colorada.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO
