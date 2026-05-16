 24hod.sk    Šport

16. mája 2026

NHL: Hráči Vegas postúpili v play-off, ale musia zaplatiť. Za čo dostali tréner Tortorella a klub pokutu? – VIDEO


Trénera aj celý klub Vegas Golden Knights neminul zaujímavý trest od vedenia NHL. Desaťročný príbeh účinkovania tímu Vegas Golden Knights v NHL je zväčša úspešný, korunovaný v roku 2023 ziskom ...



16.5.2026 (SITA.sk) - Trénera aj celý klub Vegas Golden Knights neminul zaujímavý trest od vedenia NHL.


Desaťročný príbeh účinkovania tímu Vegas Golden Knights v NHL je zväčša úspešný, korunovaný v roku 2023 ziskom Stanleyho pohára.

Aj v tomto roku to vyzerá pre Zlatých rytierov sľubne, keďže po výhre nad Anaheimom Ducks 4:2 na zápasy postúpili do finále Západnej konferencie.
 

Nepustili novinárov


Lenže okrem radosti z postupového víťazstva v Anaheime 5:1 v zápase číslo 6 musia v klube z mesta Paradise prehltnúť aj jedno nepríjemné sústo.

Po rozhodujúcom zápase nepustili do šatne za hráčmi a trénermi novinárov, čím porušili dlhoročné pravidlá NHL. K dispozícii bolo iba pár hráčov mimo šatne a to sa vedeniu súťaže nepáčilo. A tak sa rozhodli konať.

NHL oznámila, že Vegas Golden Knights budú potrestaní, keďže porušenie pravidiel tohto druhu sa nestalo prvýkrát. V druhom kole tohtoročného draftu Golden Knights prídu o výber hráča.
 
 

Môžu sa odvolať


"John Tortorella tiež dostane pokutu, ktorá zasiahne aj peňaženku dobre plateného trénera, a to 100 000 amerických dolárov, čo je v prepočte 86 040 eur. Vegas Golden Knights majú možnosť odvolať sa a musia tak urobiť do týždňa," informoval švédsky Expressen na svojom webe.

Súperom Vegas vo finále Západnej konferencie bude najväčší favorit na zisk Stanleyho pohára. Prvý zápas odohrajú v stredu 20. mája v Denveri na domovskom ľade Colorada.


Zdroj: SITA.sk - Hráči Vegas postúpili v play-off, ale musia zaplatiť. Za čo dostali tréner Tortorella a klub pokutu? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

