Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. mája 2026

MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1



Rozhodujúci gól strelil v tretej tretine kapitán Marek Hrivík. Ďalší zápas hrajú Slováci v nedeľu o 12.20 proti Taliansku.



Zdieľať
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1

Slováci nastúpili na prvý zápas MS v bránke so Samuelom Hlavajom. V elitnej formácii boli Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.

Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu aktívne, ale už v 6. minúte hrali v oslabení, pretože mali šiestich hráčov na ľade. Oslabenie ubránili a krátko na to predviedol Hlavaj výborný zákrok.

V 9. minúte našiel Martin Pospíšil výbornou prihrávkou brata Kristiána, ktorý sa ocitol v samostatnom úniku a prekonal brankára – 1:0. Následne mali veľkú príležitosť na zvýšenie vďaka presilovke (2+2), počas ktorej si vytvorili väčší tlak a zatlačili súpera v pásme, gól však nepadol.

Na začiatku druhej tretiny došlo po dvoch vylúčeniach k hre štyroch proti štyrom, ani vtedy sa však skóre nezmenilo. Hlavaj v 31. minúte predviedol ďalší výborný zákrok po nórskom protiútoku. O pár desiatok sekúnd nevyužili veľkú príležitosť Adam Sýkora a Martin Chromiak, ktorí sa ocitli pred nórskou bránkou.

Hlavaj v závere tretiny ešte Slovákov znova podržal, no dvanásť sekúnd pred koncom tretiny vyrovnával útočník Tinus Koblar. Ten poslal puk po zemi z otočky od modrej čiary a prekvapil slovenského brankára – 1:1.

Na začiatku tretej tretiny Slováci nevyužili ďalšiu presilovku, počas ktorej mali problém udržať sa v útočnom pásme. Vedúci gól strelil až v 49. minúte kapitán Marek Hrivík, ktorý po rýchlom prenesení puku využil prečíslenie Slovákov.

Nóri najprv po chybe v obrane nevyužili jednu z najväčších príležitostí zápasu a v závere sa rozhodli aj pre hru pred brankára. Stav sa však napriek viacerým streleckým pokusom nezmenil a Slováci zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS.

Slovensko – Nórsko 2:1

Zostava SR: Hlavaj (Gajan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Faško-Rudáš (A), Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik.

hlasy po stretnutí /zdroj: TV JOJ/:

Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale také chutí najlepšie. Podržal nás brankár Hlavaj, obzvlášť v úplnom závere pri veľkej šanci Nórov. Také veci sa stávajú, občas niekto v tíme urobí chybu a iný ju dokáže napraviť.“

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“

Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“

Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“



tabuľka B-skupiny:

1. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3

2. Kanada 1 1 0 0 0 5:3 3

3. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3

4. Taliansko 0 0 0 0 0 0:0 0

Slovinsko 0 0 0 0 0 0:0 0

6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0

7. Švédsko 1 0 0 0 1 3:5 0

8. Dánsko 1 0 0 0 1 1:4 0

Správu budeme aktualizovať

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
 Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
 Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
 MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
 Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)



<< predchádzajúci článok
NHL: Hráči Vegas postúpili v play-off, ale musia zaplatiť. Za čo dostali tréner Tortorella a klub pokutu? – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 