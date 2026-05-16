Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1
Rozhodujúci gól strelil v tretej tretine kapitán Marek Hrivík. Ďalší zápas hrajú Slováci v nedeľu o 12.20 proti Taliansku.
Slováci nastúpili na prvý zápas MS v bránke so Samuelom Hlavajom. V elitnej formácii boli Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.
Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu aktívne, ale už v 6. minúte hrali v oslabení, pretože mali šiestich hráčov na ľade. Oslabenie ubránili a krátko na to predviedol Hlavaj výborný zákrok.
V 9. minúte našiel Martin Pospíšil výbornou prihrávkou brata Kristiána, ktorý sa ocitol v samostatnom úniku a prekonal brankára – 1:0. Následne mali veľkú príležitosť na zvýšenie vďaka presilovke (2+2), počas ktorej si vytvorili väčší tlak a zatlačili súpera v pásme, gól však nepadol.
Na začiatku druhej tretiny došlo po dvoch vylúčeniach k hre štyroch proti štyrom, ani vtedy sa však skóre nezmenilo. Hlavaj v 31. minúte predviedol ďalší výborný zákrok po nórskom protiútoku. O pár desiatok sekúnd nevyužili veľkú príležitosť Adam Sýkora a Martin Chromiak, ktorí sa ocitli pred nórskou bránkou.
Hlavaj v závere tretiny ešte Slovákov znova podržal, no dvanásť sekúnd pred koncom tretiny vyrovnával útočník Tinus Koblar. Ten poslal puk po zemi z otočky od modrej čiary a prekvapil slovenského brankára – 1:1.
Na začiatku tretej tretiny Slováci nevyužili ďalšiu presilovku, počas ktorej mali problém udržať sa v útočnom pásme. Vedúci gól strelil až v 49. minúte kapitán Marek Hrivík, ktorý po rýchlom prenesení puku využil prečíslenie Slovákov.
Nóri najprv po chybe v obrane nevyužili jednu z najväčších príležitostí zápasu a v závere sa rozhodli aj pre hru pred brankára. Stav sa však napriek viacerým streleckým pokusom nezmenil a Slováci zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS.
Slovensko – Nórsko 2:1
Zostava SR: Hlavaj (Gajan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Faško-Rudáš (A), Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik.
hlasy po stretnutí /zdroj: TV JOJ/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale také chutí najlepšie. Podržal nás brankár Hlavaj, obzvlášť v úplnom závere pri veľkej šanci Nórov. Také veci sa stávajú, občas niekto v tíme urobí chybu a iný ju dokáže napraviť.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“
Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“
Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3
2. Kanada 1 1 0 0 0 5:3 3
3. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3
4. Taliansko 0 0 0 0 0 0:0 0
Slovinsko 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
7. Švédsko 1 0 0 0 1 3:5 0
8. Dánsko 1 0 0 0 1 1:4 0
