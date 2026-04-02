Meniny má Irena
02. apríla 2026
NHL: St. Louis v zostave s Dvorským prehralo na ľade Los Angeles 1:2 pp
Macklin Celebrini prispel dvoma gólmi i asistenciami k víťazstvu San Jose Sharks nad Anaheimom Ducks 4:3.
Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Los Angeles Kings 1:2 po predĺžení. Dvorský odohral 15:08 min, prezentoval sa dvoma strelami i bodyčekmi a v prvej tretine bol na trestnej lavici za držanie. O triumfe KIngs rozhodol Trevor Moore.
„Hrať takéto zápasy je zábavné. Každý z nich je veľmi dôležitý, pretože nás môže priblížiť k postupu do play off. Nemôžeme si dovoliť ani na chvíľu poľaviť, musíme ísť stále na plný plyn," zdôraznil Moore pre oficiálny web profiligy. „Králi" sa v tabuľke Západnej konferencie posunuli na pozíciu druhej voľnej karty, na konte majú o bod viac ako San Jose a Nashville.
Macklin Celebrini prispel dvoma gólmi i asistenciami k víťazstvu San Jose Sharks nad Anaheimom Ducks 4:3. V zostave domácich opäť chýbal Pavol Regenda. „Žraloci" ešte necelé dve minúty pred koncom riadneho hracieho času prehrávali 2:3, no Celebrini vyrovnal a 31 sekúnd pred záverečnou sirénou rozhodol o zisku dvoch bodov pre San Jose Alexander Wennberg.
„Mack opäť potvrdil, že je to hokejista veľkého kalibru. Mal prsty vo všetkých štyroch góloch, dôležitú úlohu zohral aj pri tom rozhodujúcom z hokejky Wennberga. Boli sme frustrovaní zo série prehier, no povedali sme si, že to konečne musíme zlomiť. Dokázali sme otočiť nepriaznivý stav vďaka kolektívnemu výkonu," pochvaľoval si tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Vancouver triumfoval na ľade Colorada 8:6. Brock Boeser sa v drese Canucks blysol hetrikom a pridal aj asistenciu. Kanonier Colorada Nathan MacKinnon vsietil 50. gól v sezóne. Túto métu sa mu v základnej časti podarilo dosiahnuť druhýkrát za sebou. Avalanche vyrovnali z 2:6 na 6:6, no záver patril hosťom. O ich triumfe rozhodol Marcus Pettersson, pri power play domácich ešte pridal poistku Boeser. „Hoci už nemáme šancu na play off, v každom zápase sa snažíme bojovať a potvrdili sme to i proti jednému z najsilnejších tímov súťaže," zdôraznil Boeser.
sumáre NHL:
Los Angeles Kings - St. Louis Blues 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 37. Kempe (Laferriere, Panarin), 62. Moore (Kopitar, Doughty) – 57. Thomas (Holloway, Broberg). Brankári: Forsberg - Binnigton, strely na bránku: 26:24
San Jose Sharks - Anaheim Ducks 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
Góly: 5. Smith (Celebrini), 41. Celebrini (Smith, Graf), 59. Celebrini (Orlov, Smith), 60. Wennberg (Celebrini, Dickinson) – 18. Poehling (Helleson, Dostál), 35. Killorn (Helleson, LaCombe), 45. Terry. Brankári: Askarov - Dostál, strely na bránku: 21:31
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 6:8 (2:3, 1:3, 3:2)
Góly: 2. MacKinnon (Toews, Malinski), 17. Landeskog (Burns, Ničuškin), 36. Malinski (Toews), 41. Kelly (Drury, Manson), 54. Burns (Nelson, Ničuškin), 54. Malinski – 1. Sasson (Hronek, Buium), 6. Blueger (Öhgren), 12. DeBrusk (E. Pettersson, Rossi), 26. Blueger (Sasson, M. Pettersson), 30. Boeser (Willander, Rossi), 36. Boeser (D. O'Connor), 55. M. Pettersson (Boeser, D. O'Connor), 59. Boeser (M. Pettersson). Brankári: Blackwood (36. Wedgewood) - Lankinen, strely na bránku: 30:26
Slovák v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:08 0 0 0 0 2 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/–
