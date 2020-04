NHL je pripravená odložiť štart ďalšej sezóny až do novembra, aby túto ukončila v lete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 - Zámorská hokejová profiliga NHL je pripravená odložiť začiatok nasledujúcej sezóny až do novembra, aby túto sezónu ukončila v lete. Ak to, samozrejme, umožní vývoj situácie s pandémiou koronavírusu.Podľa Pierra Lebruna z TSN vedúci predstavitelia stále veria, že táto sezóna NHL sa bude môcť ukončiť súbojmi o Stanleyho pohár.V tej budúcej pre krátkosť času by mali byť zrušené týždenné oddychové pauzy pre jednotlivé tímy ako aj špeciálne voľno spojené so Zápasom hviezd.