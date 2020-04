Tréner Vladimír Országh mieri do zahraničia, v budúcej sezóne povedie hokejistov Litvínova

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejistov Litvínova povedie v nasledujúcej sezóne Vladimír Országh. Účastník českej extraligy podpísal so slovenským kormidelníkom dvojročnú zmluvu."Sledujem jeho trénerský vývoj dlho, pričom dokázal veľa slovenských i zahraničných hráčov posunúť na vyššiu úroveň. Napriek mladému veku je veľmi skúseným koučom, má skúsenosti z KHL i medzinárodného hokeja. Verím, že posunie hokej v Litvínove vyššie," uviedol nový športový riaditeľ HC Verva Litvínov Pavel Hynek na Országhovu adresu.Jeho úlohou bude dostať tím litvínovskej Vervy do play-off. "Som plný očakávaní. Je to pre mňa prvý angažmán mimo Slovenska. Idem do klubu s veľkou históriou, ktorý vychoval obrovské množstvo vynikajúcich hráčov a tiež výborných trénerov. Litvínov je mesto, ktoré žije hokejom. Veľmi sa teším a dúfam, že zlepšíme výsledky a fanúšikovia sa znovu dočkajú vyraďovacích bojov," citovala klubová stránka 42-ročného Országha.Ten naposledy pôsobil v KHL v Slovane Bratislava, viedol aj Banskú Bystricu, s ktorou získal aj dva majstrovský tituly. V súčasnosti zastáva post asistenta v reprezentácii SR, v rovnakej úlohe pôsobil aj v minulosti.Ako hráč získal dve medaily z MS. Zahral si aj v NHL a v najvyššej švédskej súťaži.