14.4.2020 - Cyklistická Tour de France 2020 sa určite nezačne v pôvodne plánovanom termíne 27. júna. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že verejné akcie s veľkým počtom ľudí sa pre pandémiu koronavírusu nebudú môcť v jeho krajine konať minimálne do polovice júla.Francúzske médiá prišli s tým, že 107. ročník Tour de France by sa mohol začať 25. júla v Nice a skončiť 16. augusta v Paríži.Organizátori sa vzhľadom na obrovskú sledovanosť, množstvo investovaných finančných prostriedkov a aj vyše storočnú históriu snažia všetkými prostriedkami udržať "Starú dámu" v tohtoročnom športovom kalendári. Vo Francúzsku do utorňajšieho rána (14. apríl) zomrelo na následky ochorenia Covid-19 viac než 14-tisíc ľudí.