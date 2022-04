NHL: Los Angeles a Nashville postúpili do play off, Dallasu chýba bod

Los Angeles Kings a Nashville Predators si v noci na stredu zabezpečili postup do play off NHL. Obom tímom zahrala do karát prehra Vegasu na ľade Dallasu 2:3 po nájazdovom rozstrele. Slovenskí hokejisti Andrej Sekera s Mariánom Studeničom v drese domácich do zápasu nezasiahli. Dallasu stačí na účasť vo vyraďovačke získať bod. Stars majú pred záverečnými dvoma duelmi základnej časti pred Vegas štvorbodový náskok.





Washington v zostave s Martinom Fehérvárym prehral s New Yorkom Islanders 1:4. Slovenský obranca odohral 19:38 min a zaznamenal mínusový bod. V tíme hostí chýbal pre chorobu Zdeno Chára. Tampa s Erikom Černákom zdolala Columbus 4:1. Steven Stamkos si pripísal na konto dva góly i asistencie a prvýkrát v kariére dosiahol v základnej časti 100-bodovú hranicu. "Dlhé roky som sa pokúšal o túto magickú métu, no podarilo sa mi ju dosiahnuť až počas 14. sezóny v profilige. Je to niečo výnimočné. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi verili," uviedol Stamkos pre oficiálny web súťaže. Černáka zasiahol do tváre puk a na ľade strávil iba necelé štyri minúty. New Jersey bez Tomáša Tatara prehralo na ľade Ottawy 4:5 po predĺžení.

výsledky NHL:



Boston - Florida 4:2, New York Rangers - Carolina 3:4, Ottawa - New Jersey 5:4 pp, Pittsburgh - Edmonton 1:5, Tampa Bay - Columbus 4:1, Toronto - Detroit 3:0, Washington - New York Islanders 1:4, Minnesota - Arizona 3:5, Nashville - Calgary 4:5 pp, Dallas - Vegas 3:2 pp a sn, Colorado - St. Louis 5:3, Vancouver - Seattle 5:2, San Jose - Anaheim 2:5



Postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston



Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota, Nashville

Pacifická divízia: Calgary, Edmonton, Los Angeles